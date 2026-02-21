NEKA OD DECE SU IMALA MANJE OD TRI GODINE! Par osuđen na smrt zbog seksualnog zlostavljanja 33 dečaka

Indijski sud osudio je jedan par na smrt zbog seksualnog napada na 33 dečaka, od kojih su neki imali samo tri godine, i prodaje video snimaka zlostavljanja na dark vebu, saopštile su danas indijske vlasti.

Kako se navodi u saopštenju Centralnog istražnog biroa (CBI), nekima od žrtava je bila potrebna hospitalizacija zbog povreda genitalija zadobijenih tokom seksualnih napada, preneo je Figaro.

Zločini su počinjeni između 2010. i 2020. godine u okruzima Banda i Čitrakut, u severnoj državi Utar Pradeš.

Specijalni sud je osudio par na smrtnu kaznu, i naložio državnoj vladi da isplati milion rupija (oko 11 hiljada dolara) odštete svakoj od žrtava.

Na kaznu može da bude uložena žalba višem sudu, preneo je pariski list.

Prema podacima CBI-ja, par je mamio svoje žrtve nudeći im pristup onlajn video igrama, kao i novac i poklone.

Par je takođe snimao zlostavljanje i prodavao video zapise i fotografije na dark vebu klijentima u 47 zemalja, preneo je Tajms of Indija.

U Indiji su poslednja pogubljenja izvršena u martu 2020. godine, kada su obešena četiri muškarca osuđena za grupno silovanje i ubistvo žene u autobusu u Nju Delhiju 2012. godine.

Autor: S.M.