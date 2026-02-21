BRUTALNO PONIŽENJE ZA KRALJEVU PORODICU: Čuveni princ definitivno GUBI SVE? Britanska vlada donosi zakon kakav istorija ne pamti!

Skandal koji godinama potresa Bakingemsku palatu dobio je svoj najbrutalniji epilog.

Britanska vlada zvanično je pokrenula proces uklanjanja Endrua Mauntbaten-Vindzora iz reda za nasleđivanje krune, čime bi mu trajno bilo onemogućeno da ikada postane kralj.

"Prava stvar", bez obzira na ishod istrage

Ministar odbrane Luk Polard potvrdio je za BBC da je ovaj potez neophodan kako bi se zaštitila čast monarhije. Prema njegovim rečima, vlada već tesno sarađuje sa Bakingemskom palatom na donošenju zakona koji bi bivšeg princa sprečio da ikada dođe "na korak od prestola".

— „To je prava stvar, bez obzira na ishod policijske istrage. Nadamo se podršci svih stranaka“, izjavio je Polard, naglašavajući da Endru više ne sme imati nikakvu ulogu u budućnosti države.

Od miljenika do pritvorenika

Podsećamo, brat kralja Čarlsa Trećeg trenutno se nalazi na osmom mestu u redu za presto. Iako su mu prošle godine oduzete gotovo sve titule zbog skandaloznih veza sa osuđenim pedofilom Džefrijem Epstinom, on je formalno ostao u liniji nasleđivanja.

Međutim, situacija je eskalirala prošlog četvrtka kada je Endru priveden i ispitivan punih 12 sati u okviru istrage o zloupotrebi javnog položaja. Iako je pušten na slobodu i negira krivicu, vlada je odlučila da je "crvena linija" pređena.

Zakon koji menja istoriju

Uklanjanje člana kraljevske porodice iz nasledne linije putem parlamentarnog zakona je potez koji se viđa izuzetno retko i predstavlja najteži mogući udarac za Endrua, koji je godinama pokušavao da povrati svoj ugled. Ako ovaj predlog prođe, Endru će ostati zapamćen kao prvi član porodice u modernoj istoriji koji je zakonski proglašen nedostojnim krune.

