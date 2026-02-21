AMERIKANCI SE POVLAČE IZ SIRIJE! Krenula velika evakuacija, konvoji kamiona prešli granicu: Vašington pakuje kofere, ali strahuje od JEDNOG OPASNOG NEPRIJATELJA

Međunarodna koalicija predvođena SAD protiv ISIS-a počela je danas evakuaciju baze Kasrak u predgrađu Hasake, glavnog grada istoimene sirijske pokrajine.

Lokalni mediji, uključujući list Al-Furat, javili su da je američki konvoj koji se sastoji od više od 20 praznih kamiona, pored vojnih vozila, ušao ranije danas preko iračke granice, krećući se ka bazi Kasrak sa ciljem da izvrši operaciju evakuacije.

Prošle nedelje, američki mediji su preneli da Sjedinjene Američke Države planiraju da povuku svih svojih oko 1.000 vojnika iz Sirije u naredna dva meseca.

Vašington okleva da se povuče iz Sirije i Iraka

U strahu od ISIS-a i drugih frakcija, Vašington okleva da se povuče iz Sirije i Iraka.

Volstrit džornal je objavio da će Vašington okončati svoje prisustvo u Siriji nakon što tamošnja vlada proširi svoju kontrolu nad zemljom, a Sirijske demokratske snage (SDF), koje su bile ključni element u borbi protiv ISIS-a, obećaju da će se integrisati u državne institucije.

TV kanal CBS je takođe citirao neimenovane američke zvaničnike koji su rekli da će američke trupe biti povučene.

Ova odluka dolazi nakon nedavnog povlačenja američkih snaga iz nekih baza u Siriji, uključujući Al-Tanf i Al-Šadadi, koje je međunarodna koalicija predvođena SAD koristila za borbu protiv ISIS-a.

Vašington se zbližio sa novim sirijskim vlastima od pada Bašara el Asada krajem 2014. godine i prebacio je hiljade boraca ISIS-a iz Sirije u bezbedne zatvore u Iraku, prenosi Al Arabija.

Autor: Iva Besarabić