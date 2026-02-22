Danska odgovorila Trampu: Grenlandu ne treba...

Danska je odgovorila nakon izjave američkog predsednika Donalda Trampa da bi poslao bolnički brod na Grenland, dansku teritoriju koju on želi da prisvoji. Danska tvrdi da Grenlandu nije potrebna ciljana zdravstvena inicijativa i pristup zdravstvenoj zaštiti tamo je univerzalan, saopštile su u nedelju danske vlasti kao odgovor na ovu izjavu.

"Stanovništvo Grenlanda dobija zdravstvenu zaštitu koja mu je potrebna. Prima je na Grenlandu, a ako postoji potreba za posebnim lečenjem, prima je u Danskoj. Dakle, ne postoji potreba za posebnom zdravstvenom inicijativom na Grenlandu", rekao je za dansku televiziju DR ministar odbrane Troels Lund Poulsen.

Bez direktnog citiranja američkog predloga, premijerka Danske Mette Frederiksen rekla je da je "srećna što živi u zemlji u kojoj je pristup zdravstvu slobodan i jednak za sve. Gde osiguranje ili bogatstvo ne određuju da li će neko dobiti dostojanstveno lečenje."



"To je isti pristup kao na Grenlandu", napisala je na Fejsbuku.

Kao i u Danskoj, pristup zdravstvenoj zaštiti besplatan je na Grenland, koji sam upravlja svojim zdravstvenim sistemom, ali u velikoj meri sarađuje sa Danskom. Na tom ogromnom arktičkom ostrvu postoji pet regionalnih bolnica, a ona u Nuuk prima pacijente sa cele teritorije.

Grenlandska vlada potpisala je početkom februara sporazum sa Kopenhagenom o poboljšanju lečenja grenlandskih pacijenata u danskim bolnicama.

U subotu je Donald Tramp na svojoj platformi Truth Social napisao da "šalje veliki brod-bolnicu na Grenland kako bi se pobrinuo za brojne ljude koji su bolesni i koji se tamo ne leče", ne navodeći brojke niti precizirajući ko bi od toga mogao imati koristi.

Američki predsednik je naznačio da se operacija slanja broda sprovodi u koordinaciji sa Džefom Lendrijem, koji je u decembru imenovan za specijalnog izaslanika Sjedinjenih Država za to arktičko ostrvo.

Na pitanje DR-a, Lund Poulsen je rekao da nije obavešten o eventualnom dolasku broda-bolnice na Grenland.

"Tramp stalno objavljuje poruke o Grenlandu (...). To je zato verovatno izraz nove normalnosti koja se uspostavila u međunarodnoj politici", naveo je.

U subotu je Arktička komanda objavila evakuaciju člana posade američke podmornice iz medicinskih razloga u blizini Nuuka, glavnog grada Grenlanda.

Autor: Iva Besarabić Pink.rs/