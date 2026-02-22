Očekuju se stotine hiljada hodočasnika: Izložene mošti sveca umrlog pre 800 godina

U papskoj bazilici Svetog Franje u italijanskom gradu Asiziju od juče su prvi put javno izloženi posmrtni ostaci Svetog Franje Asiškog, osnivača franjevačkog reda, u okviru obeležavanja 800 godina od njegove smrti, preneli su danas italijanski mediji.

Inicijativu je predstavila u sali Čimabue Konferencijskog centra Kole del Paradizo zajednica fratara Svetog samostana, prenela je TV RAI.

U subotu ujutru je održana ekshumacija posmrtnih ostataka iz sarkofaga u kripti bazilike, a hodočasnici i posetioci moći će da se pomole pred moštima sveca preminulog 3. oktobra 1226. godine.

Ostaci Franje Asiškog biće izloženi do 22. marta, a predviđen je i niz liturgijskih i kulturnih događaja.

Završna proslava održaće se u gornjoj crkvi bazilike, a misom će predsedavati kardinal Mateo Marija Zupi, predsednik Italijanske episkopske konferencije.

Očekuje se da će ovog meseca u Asizi doći oko 400.000 hodočasnika.

Na konferenciji za novinare povodom ovog događaja prisustvovali su, između ostalih, čuvar Svetog manastira, fra Marko Moroni, biskup Asizija, monsinjor Domeniko Sorentino, njegov naslednik, monsinjor Feliče Akroka, kao i predsednica regiona Umbrija, Stefanija Projeti.

Gest je odobrio i blagoslovio papa Lav XIV, dok je pokojni papa Franja takođe sa zahvalnošću upamćen zbog svoje podrške ovoj manifestaciji u decembru 2023. godine.

Telo sveca, osnivača franjevačkog reda koji se odrekao bogatstva i posvetio život siromašnima, preneseno je u baziliku izgrađenu u njegovu čast 1230. godine, ali je tek 1818. godine, nakon iskopavanja izvršenih u najvećoj diskreciji, njegov grob pronađen.

