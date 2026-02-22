TRAGIČNI SNIMCI OBILAZE PLANETU: Autobus pun turista propao kroz led Bajkalskog jezera - Među poginulima i DETE (VIDEO)

Uznemirujući snimci i fotografije sa mesta nesreće obišli su svet nakon tragedije na Bajkalskom jezeru, gde je turistički autobus propao kroz led i završio na dubini od 18 metara.

Prema zvaničnim informacijama ruskih vlasti, u nesreći je poginulo sedam kineskih turista i ruski vozač, dok je samo jedna osoba uspela preživeti. Guverner Irkutske oblasti Igor Kobzev potvrdio je da su ronioci, uz pomoć podvodnih kamera, locirali i izvukli tela nastradalih. Vozilo je, prema prvim informacijama, upalo u pukotinu na ledu široku oko tri metra.

“Upućujem najdublje saučešće porodicama i prijateljima žrtava”, poručio je Kobzev, istovremeno upozoravajući da je izlazak na zaleđenu površinu Bajkala bez dozvole i stručnog nadzora – smrtonosno opasan. Među poginulima se nalazilo i 14-godišnje dijete. Prema dostupnim informacijama, grupa kineskih turista putovala je bez angažmana zvaničnih turističkih agencija, što je dodatno otvorilo pitanja o sigurnosnim procedurama i odgovornosti.

Protiv za sada nepoznatih osoba pokrenuta je kriminalistička istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije. Iako je Bajkalsko jezero zimi popularna destinacija za turiste koji žele doživeti jedinstveni prizor zaleđene vodene površine, stručnjaci godinama upozoravaju na opasnosti. Debljina leda može varirati, a pukotine i podvodne struje često stvaraju nevidljive zamke.

Samo tokom istog vikenda, prema navodima regionalnih vlasti, spašeno je još šest osoba koje su ostale zarobljene u vozilima na ledu. Krajem januara jedan kineski turist je takođe izgubio život nakon prevrtanja automobila na zaleđenoj površini jezera. Bajkal, najdublje jezero na svijetu sa maksimalnom dubinom od 1.642 metra, simbol je prirodne lepote Sibira, ali i podsetnik da priroda ne oprašta nepažnju.

Autor: Iva Besarabić