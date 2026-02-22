AKTUELNO

SNEŽNA OLUJA PARALISALA AMERIKU, VLASTI NJUJORKA ZABRANILE PUTOVANJA! Hitno se oglasio gradonačelnik: Nismo doživeli oluju ovih razmera u poslednjoj deceniji

Izvor: Pink.rs/Beta, Foto: Tanjug AP/Alexander Zemlianichenko ||

Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani saopštio je danas da se zabranjuju putovanja u gradu sa više osam miliona stanovnika, a zabrana stupa na snagu večeras po lokalnom vremenu i trajaće do sutra ujutro, jer se očekuje snežna oluja, preneli su američki mediji.

"Njujork nije doživeo oluju ovih razmera u poslednjoj deceniji", upozorio je Mamdani na konferenciji za novinare, pozivajući stanovnike da "izbegavaju sva nepotrebna putovanja".

Suočen sa očekivanim obilnim snežnim padavinama i jakim vetrovima, najnaseljeniji grad u SAD proglasio je vanredno stanje i uveo zabranu putovanja od 21.00 večeras do podneva u ponedeljak.

To će rezultirati zatvaranjem svih ulica, autoputeva i mostova u Njujorku za sav saobraćaj, uključujući automobile, kamione, skutere i električne bicikle, rekao je gradonačelnik Njujorka i dodao da će neka neophodna i hitna putovanja biti dozvoljena.

Vlasti grada Njujorka očekuju danas pogoršanje vremenskih uslova sa velikim snežnim padavinama.

"U gradu se očekuje između 45 i 60 centimetara snega, a u nekim oblastima čak i do više od 70 centimetara", rekao je Mamdani i dodao da se očekuju i jaki vetrovi.

Škole će ostati zatvorene u ponedeljak, a grad ulaže značajne resurse kako bi pomogao onima kojima je potreban smeštaj, dodao je gradonačelnik.

U Bostonu su vlasti proglasile "upozorenje na sneg" i najavile zatvaranje škola u ponedeljak.

U tom gradu se očekuje do 60 centimetara snega, rekla je danas gradonačelnica naznačila je u nedelju gradonačelnica Mišel Vu (Michelle Wu).

Nacionalna meteorološka služba upozorila je da se očekuju obilne snežne padavine, jaki vetrovi i poplave na istočnoj obali SAD.

Već je otkazano više od 3.500 letova, a aerodromi u Njujorku su najviše pogođeni.

Jaka zimska oluja je već krajem januara zahvatila taj region i veći deo juga SAD, gde je poginulo više od 100 ljudi.

Autor: Iva Besarabić

