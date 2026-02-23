LJUDI 6 SATI BILI ZAROBLJENI U LIFTU! Spasioci i vatrogasci ih izvlačili

Dvadesetoro ljudi je bilo zarobljeno skoro šest sati nakon što se lift u tokijskom TV tornju Skajtri (Skytree) zaustavio na 30 metara iznad zemlje.

Lift, koji je povezan sa platformom za posmatranje visokom 350 metara, zaustavio se oko 20.15. Svi putnici su spaseni oko šest sati kasnije, oko 2 ujutru u ponedeljak, objavio je portal Japan tajms.

Kompanija koja upravlja TV tornjem saopštila je da nije bilo povređenih, niti je neko od ljudi zaglavljenih u liftu imao zdravstvenih problema.

"Iskreno se izvinjavamo što smo izazvali produženo zarobljavanje i mentalne patnje onima koji su učestvovali u incidentu", navodi se u saopštenju kompanije.

Pored toga, još 1.200 ljudi ostalo zarobljeno na vidikovcu koji su morali da sačekaju oko tri sata na silazak, jer su iz bezbednosnih razloga zaustavljena i druga dva lifta. Ti posetioci su se vratili na zemlju oko 23 časa. Skytree, popularna turistička destinacija, zatvorena je nakon tog incidenta zbog bezbednosne inspekcije dok zvaničnici rade na utvrđivanju uzroka.

Kompanija je saopštila da će ulaznice biti vraćene onima koji su rezervisali karte za taj dan.



Policijska uprava i operater rekli su da postoje četiri lifta nazvana po godišnjim dobima: proleće, leto, jesen i zima. Jedinice koje su se zaustavile bile su jesen i zima.

Jesenji lift je bio prazan, ali je zimska jedinica prevozila 20 putnika, uključujući dvoje dece.

Spasioci su spustili jesenji lift, koji je bio nepokretan na vidikovcu, na isti nivo kao i zimski lift i premostili bočna vrata za slučaj opasnosti pločom od nerđajućeg čelika.



Vatrogasci su zatim pomogli putnicima da pređu preko približno 1,5 metara udaljenosti između dva lifta. Slični incidenti su se dogodili u liftovima Skytree 2015. i 2017. godine, iako su oba ranija incidenta rešena u roku od 30 minuta. Svaki lift je opremljen zalihama za hitne slučajeve, uključujući vodu za piće, prenosive toalete, ćebadima i baterijskima lampama.

Autor: D.Bošković