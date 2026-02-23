AKTUELNO

Jedna porodica iz Luizijane 2000. godine suočila se sa neobičnim iskustvom: njihov dvogodišnji sin Džejms tvrdio je da se seća kako je bio pilot čiji je avion oboren u Drugom svetskom ratu.

Dečak je imao snažnu opsesiju avionima, koristio tehničke termine koje nije mogao da zna i često se budio iz noćnih mora vičući da mu se avion srušio.

Govorio je da je poleteo sa nosača „Natoma“, da su ga oborili Japanci i da je leteo avionom „Korsar“. Pominjao je i ime Džek Larsen. Njegov otac Brus, u početku skeptičan, počeo je da istražuje i otkrio da je sa nosača USS Natoma Bay zaista stradao pilot Džejms M. Hjuston mlađi tokom borbi kod Ivo Džime 1945. godine. Postojala je i osoba po imenu Džek Larsen na tom brodu.

Foto: Pixabay.com

Iako je postojao nesklad oko tipa aviona, kasnije se saznalo da je Hjuston ranije leteo „Korsare“. Dečak je prepoznao i neke članove porodice poginulog pilota i naveo tačne porodične detalje. Nakon posete mestu pada aviona, njegovi snovi su prestali.

Slučaj je proučavao dr Džim Taker sa Univerziteta Virdžinija, a roditelji su o svemu napisali knjigu „Soul Survivor“ (2009). I danas ovaj slučaj ostaje jedan od najpoznatijih primera navodnih sećanja na prošli život, bez konačnog naučnog objašnjenja.

