SARA (13) JE SILOVANA I ZADAVLJENA U ULIČICI! Ubica uhapšen posle 44 godine - evo kako su ga našli

Trinaestogodišnja Sara Gir poslednji put je viđena 23. maja 1982. godine.

Više od 40 godina nakon što je tinejdžerka brutalno ubijena u Kaliforniji, vlasti su iskoristile DNK pronađen na odbačenom opušku cigarete kako bi uhvatile njenog ubicu.

Trinaestogodišnja Sara Gir poslednji put je viđena 23. maja 1982. godine kako napušta kuću prijateljice u mestu Kloverdejl, piše Independent.

Dok je šetala ka centru grada, prišao joj je Džejms Junik, koji je tinejdžerku silom odvukao u jednu uličicu, gde ju je „brutalno silovao“ i zadavio njenim sopstvenim šortsem, saopštilo je Tužilaštvo okruga Sonoma.

Telo devojčice pronašao je sledećeg jutra vatrogasac iz Kloverdejla koji se vraćao kući nakon smene. Iako je njena smrt okarakterisana kao ubistvo, „ograničene forenzičke mogućnosti tog vremena“ dovele su do toga da slučaj ostane nerešen decenijama, naveli su tužioci.

Porota je 13. februara proglasila Junika (64) krivim za ubistvo Sare Gir - na dan koji bi bio njen 57. rođendan, saopštilo je tužilaštvo.

Preokret u slučaju dogodio se 2003. godine, kada su istražitelji napravili DNK profil na osnovu sperme pronađene na donjem vešu žrtve. Međutim, profil se nije poklapao ni sa kim čiji je DNK bio dostupan u bazama podataka organa reda, pa je slučaj ostao nerešen.

Godine 2021., policija iz Kloverdejla ponovo je otvorila istragu o smrti Sare Gir i uključila FBI kako bi pomogao u pronalaženju potencijalnog podudaranja DNK profila.

„FBI je, zahvaljujući pristupu genealoškim bazama podataka koje uključuju porodične veze, zaključio da DNK prikupljen sa mesta zločina pripada jednom od četvorice braće, uključujući Džejmsa Junika“, naveli su tužioci.

Nakon što su nadzirali Junika, agenti FBI-ja prikupili su opušak cigarete koji je odbacio, čime je potvrđeno da se njegov DNK poklapa sa ranije dobijenim profilom.

Policija iz Kloverdejla uhapsila je Junika u njegovoj kući u julu 2024. godine. U trenutku hapšenja, negirao je da poznaje Saru ili da zna šta se dogodilo te noći. Međutim, tokom jednomesečnog suđenja promenio je iskaz.

Junik je svedočio da mu je tinejdžerka „ponudila da imaju odnose dok je igrao video-igru“ u arkadi, tvrdeći da su imali sporazumni odnos na obronku brda pored reke, „nagoveštavajući da je Sara Gir morala biti napadnuta i ubijena kasnije te večeri od strane nepoznatog muškarca koji nije ostavio DNK tragove“.

Nakon oko dva sata većanja, porota je proglasila Junika krivim za ubistvo.

Izricanje presude zakazano je za 23. april.

„Ova osuđujuća presuda svedoči o svima koji nikada nisu odustali od potrage za Sarinim ubicom. Ovo je najstariji nerešeni slučaj ikada iznet pred porotu u okrugu Sonoma. Iako je 44 godine predugo čekati, pravda je konačno zadovoljena - kako za Sarine najbliže, tako i za njenu zajednicu - izjavila je okružna tužiteljka Karla Rodrigez u saopštenju.

