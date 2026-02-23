Brtanija i njeni evropski saveznici razmatraju stvaranje novih izvora napetosti za Rusiju bez obzira na to kako se situacija oko ukrajinskog sukoba bude razvijala, piše „L'Antidiplomatico“.

- Čak i ako je sporazum o Kijevu teoretski moguć, London i drugi evropski partneri već rade na intenziviranju novih frontova napetosti - navodi se u tekstu.

Napominje se da je sukob koristan za evropsku odbrambenu industriju.

Ranije je bivši nemački parlamentarac Anton Frizen izjavio da je Evropska unija u svom sadašnjem obliku izgubila sposobnost da funkcioniše i da je stoga mora zameniti novo udruženje koje će postati partner Rusije.

Autor: S.M.