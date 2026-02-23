KAMERE UHVATILE SERIJSKOG UBICU I SILOVATELJA! Mladić (25) pokušao da provali u kuću starice, 83-godišnjakinja se VEŠTO spasila: Svirepo ubio 5 žena! (VIDEO)

Serijski ubica i silovatelj snimljen je danas kako pokušava da uđe u jednu kuću u severnomakedonskom selu Staro Nagoričane, u kojoj sama živi starija žena, a kako navode meštani radi se o dvadesetpetogodišnjem mladiću iz sela Dragomance, koji obilazi biciklom region u svom zločinu.

Kako se vidi sa snimka nadzorne kamere, osumnjičeni serijski ubica je krupnije građe, a u trenutku pokušaja provale, nosio je dugu jaknu i kapuljaču na glavi. Vrata su, srećom bila zaključana.

Meštani su naglasili da policija nije želela da ga privede jer kamere koje su postavljene na privatnom posedu nisu bile zakonski registrovane, pa ih nisu mogli uzeti kao dokaz.

Izvori za Telmu iz istrage sada tvrde da se istražuje pet preminulih žena koje su pronađene mrtve u svojim domovima, tri iz ove i dve iz prošle godine — a okolnosti se čine kao da je reč o serijskim zločinima — sve sem jedne žrtve su žene u dvadesetim godinama, ubijene su kod kuće, a sve su pronađene polunage ili nage.

Samo jedna žena, koja je pronađena mrtva u svom domu pre oko mesec dana, bila je starija, oko 35 godina. Upravo za nju tužilaštvo sada traži obdukciju nakon što je ekshumirana.

Uhapšen, pa pušten?

Slučaj mogućeg serijskog ubice otkriven je nakon hapšenja dvadesetpetogodišnjaka osumnjičenog za ubistvo poslednje žrtve, za koju je tužilaštvo izvestilo da je utvrdilo da nije umrla prirodnom smrću već nasilnom smrću.

Kako prenose tamošnji mediji, ona je ugušena jastucima i ćebadima između kraja januara i 10. februara, kada je pronađena.

Osamdesettrogodišnja Slobodanka Arsovska, koja je živela tri kuće dalje, takođe je zamalo postala žrtva istog čoveka, ali je uspela da se spasi zahvaljujući njenom sinu. Ipak, sada je ogorčena jer smatra da policija ništa nije na vreme preduzela.

Prema rečima stanovnika okolnih sela, osumnjičeni je imao poteškoća sa govorom i komunikacijom sa okolinom.

Centar za socijalnu zaštitu kaže da nije bio registrovan kao korisnik bilo kakvih prava. Živi sa majkom i očuhom u velikoj porodici u selu Malotino, koje se nalazi iznad Dragomanca, gde su pronađene neke od žrtava.

