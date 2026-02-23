TRAGEDIJA NA NEBU! Beba koja je putovala na lečenje preminula tokom leta: Lekari pokušali sve da bi je spasili

Na letu kompanije Air France u ponedeljak dogodila se tragedija, javljaju francuski mediji. Kako se navodi, novorođenče je preminulo usled prestanka disanja u jutarnjim satima tokom leta od Najrobija u Keniji do Pariza, uprkos naporima lekara koji su se nalazili na letu, saopštila je kompanija za AFP, prenosi BFM TV.

"Ovo novorođenče, koje je imalo tešku srčanu bolest, dolazilo je u Francusku radi lečenja", precizira se u saopštenju Air France, te dodaje da su svi zdravstveni protokoli poštovani.

"Kao što procedura nalaže, posada je kontaktirala parisku hitnu medicinsku službu putem satelita radi preporuke o pomoći koja treba da se pruži", naglasio je portparol.

Posada je potom pozvala putnike, a nekoliko lekara se nalazilo na letu, ali njihova intervencija nije uspela da spasi dete, dodao je on.

Beba je bila u pratnji, precizirala je aviokompanija bez dodatnih detalja. Putovalo je letom AF 815, koji je poleteo prethodne večeri iz Najrobija i sleteo na aerodrom Paris-Šarl de Gol oko 6.10 u ponedeljak.

Autor: Iva Besarabić