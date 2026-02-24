'U SLUČAJU TRAMPOVE SMRTI...' Amerikanci vežbaju za 'NAJCRNJI SCENARIO'

Jedna osoba iz sadašnjeg kabineta pratiće govor na nepoznatoj i potpuno bezbednoj lokaciji, a razlog za to je mogućnost da sve osobe u liniji nasleđivanja pozicije predsednika Sjedinjenih Država izgube život na jednom mestu.

Predsednik SAD Donald Tramp održaće večeras svoj drugi govor o stanju nacije u ovom mandatu, a u zgradi Kapitola neće biti ministara iz njegove administracije.

Razlog za to je fenomen poznat kao "designated survivor" (određena preživela osoba), koji je uveden u ovaj događaj tokom Hladnog rata.

Prema Ustavu SAD, u slučaju Trampove smrti, poziciju bi preuzeo Džej Di Vens kao njegov potpredsednik, a zatim su na toj listi predsednik Predstavničkog doma (Majk Džonson), privremeni predsednik Senata (Čak Grasli) i članovi njegovog kabineta, počev od državnog sekretara.

Tokom Hladnog rata, ustanovljena je praksa da neko iz ove linije sukcesije bude na nepoznatoj lokaciji kako bi Sjedinjene Države, u slučaju nuklearnog napada tadašnjeg Sovjetskog Saveza i smrti predsednika i njegovih saradnika, imale vođu.

Još uvek se ne zna ko će biti "određeni preživeli" ove godine, a Tramp je "rotirao" nekoliko članova kabineta tokom svog prvog mandata tokom četiri obraćanja.

Lokaciju biraju američke bezbednosne službe

Zanimljivo je da 2021. godine tadašnji predsednik SAD Džo Bajden nije imao jednu osobu kao "određenog preživelog", već je nekoliko ljudi pratilo govor ispred Kongresa zbog različitih pravila izazvanih pandemijom COVID-19.

Uzgred, vredi napomenuti i da je pre napada 11. septembra 2001. godine izabrana osoba imala gotovo potpunu slobodu da izabere mesto gde će pratiti govor, ali da je od 2002. godine to isključivo odluka američkih bezbednosnih službi.

Godine 2007, kao državni tužilac SAD pod predsednikom Džordžom V. Bušom (sedmi u liniji sukcesije), Alberto Gonzales je pratio govor ispred Kongresa i rekao je agenciji AP da je osećaj bio prilično otrežnjujući.

"Pitate se: Da li ću ja biti sledeći predsednik?", rekao je Gonzales agenciji AP.

Takođe je rekao da se živo seća odlaska u vazduhoplovnu bazu Endruz u Merilendu sa nekoliko ljudi iz svake veće vladine agencije i da su nosili "kofere pune" papira i protokola koji bi se aktivirali u slučaju "najcrnjeg scenarija".

Autor: S.M.