Usvojen zakon o zabrani zapošljavanja osuđenih seksualnih prestupnika

Na plenarnoj sednici Poslaničkog doma rumunskog parlamenta danas je usvojen zakon prema kojem prestupnicima koji su registrovani u Nacionalnom registru osuđenih za seksualna ili druga srodna krivična dela nad pojedincima ili maloletnicima više neće biti dozvoljeno da rade u školama, bolnicama, centrima za negu, privatnim ili javnim centrima za fizičko vaspitanje i sport.

"Licima navedenim u Nacionalnom automatizovanom registru pojedinaca koji su počinili seksualna ili eksploataciona krivična dela nad pojedincima ili maloletnicima zabranjeno je da zaključuju ugovore o zaposlenju, volonterske ugovore ili slične aranžmane sa javnim ili privatnim subjektima u sektorima obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, fizičkog vaspitanja i sporta", navodi se u tekstu zakona, prenosi agencija Ađerpres.

Zabrana se odnosi na zasnivanje radnog odnosa sa ovim osobama u bilo kojim javnim ili privatnim ustanovama ili organizacijama čije aktivnosti uključuju direktan kontakt sa decom, starijim osobama, osobama sa invaliditetom ili drugim ranjivim grupama i uključuju fizički pregled ili psihološku procenu pojedinca.

"U tom smislu, ove institucije i javni i privatni subjekti su obavezni da zahtevaju od lica sa kojima zaključuju ugovore o zaposlenju, volonterske ugovore ili slične aranžmane da dostave potvrdu o integritetu ponašanja", navodi se u tekstu zakona.

Prema odredbama novog zakona, službenici u javnim i privatnim institucijama i entitetima koji ne budu tražili potvrdu o integritetu ponašanja od pojedinaca sa kojima uspostavljaju radni ili volonterski odnos rizikuju zatvorske kazne od šest meseci do tri godine ili novčanu kaznu.