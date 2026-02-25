ORBAN DIŽE VOJSKU! Sukob sa Ukrajinom je upravo DRASTIČNO eskalirao: Znamo šta planiraju

Premijer Mađarske Viktor Orban saopštio je danas, posle sednice mađarskog Saveta za odbranu, da je naložio pojačanu zaštitu kritične energetske infrastrukture zbog, kako je naveo, politički motivisane blokade isporuke nafte iz Ukrajine, uz tvrdnje da se Kijev sprema na dodatne akcije usmerene na ometanje rada mađarskog energetskog sistema.

Kako je precizirao, pojačana zaštita podrazumeva raspoređivanje vojnika i neophodne opreme za odbijanje eventualnih napada u blizini prioritetnih energetskih objekata, dok će policija pojačati patrole oko određenih elektrana, distributivnih stanica i upravljačkih centara.

Orban diže vojsku

Orban je, prenosi mađarski list Mađar Nemzet, u video-poruci objavljenoj na društvenim mrežama podsetio da od 27. januara nafta ne stiže u Mađarsku naftovodom "Družba".

- Podaci jasno pokazuju da ovaj presedan bez opravdanja ima političke razloge i da ukrajinska vlada blokadom nafte vrši pritisak na Mađarsku i Slovačku - rekao je Orban.

Mađarski premijer je naveo i da je na sednici saslušao izveštaje nacionalnih bezbednosnih službi, na osnovu kojih je zaključeno da se Ukrajina priprema za nove akcije sa ciljem ometanja funkcionisanja mađarskog energetskog sistema.

- Mađarska ne može biti ucenjivana! - naglasio je Orban na kraju obraćanja.

Isporuke ruske nafte Mađarskoj i Slovačkoj preko cevovoda Družba su prekinute od 27. januara, kada je Kijev saopštio da je ruski napad dronom pogodio opremu cevovoda u zapadnoj Ukrajini.

Budimpšeta i Bratislava krive Ukrajinu za prekid isporuka, dok Kijev poručuje da radi na opravci cevovoda.

Optužio lidere EU da su se složili sa Zelenskim o nastavku rata

Pored toga, Orban je optužio evropske lidere na čelu sa Ursulom fon der Lajen da su se u utorak složili sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim o nastavku rata.

- Ovo su loše vesti za Evropu. Produžava se rat za koji očigledno nema rešenja na frontu, ali koji podrazumeva strašna razaranja. Oko 35.000 ljudi umire ili ostaje osakaćeno svakog meseca dok se linije fronta jedva pomeraju, ostavljajući stotine hiljada udovica, siročadi, majki koje oplakuju svoje sinove. To je ono što Brisel podržava - navodi se u Orbanovoj objavi na Fejsbuku.

Orban je konstatovao da se spaljuju stotine milijardi evra "ni za šta" i dodao da rat u Ukrajini ne osakaćuje Rusiju već Evropu, kao i da stvara rizik od nuklearnog sukoba i suočavanja Evrope sa nuklearnom silom, prenosi MTI.

- Uvukli bi i nas u to ako bismo im dozvolili - rekao je Orban i optužio lidera mađarske opozicione stranke Tisa Petera Mađara da je prošle nedelje u Minhenu potpisao tajni pakt sa briselskim liderima uz nemačku pomoć.

- On bi odvojio Mađarsku od jeftine nafte i gasa. Tisa je u energetskom ratu stala na stranu Ukrajine, a ne Mađara. Mađarska mora da ostane van ovoga. Mađarska vlada mora da sačuva bezbednost Mađarske. Mi ćemo to postići - rekao je Orban.

U Mađarskoj je u toku kampanja za izbore koji su zakazani za 12. aprila, a ankete zasad pokazuju prednost Mađarove Tise nad Orbanovim Fidesom.

Orban se zato se u kampanji najviše fokusirao na sukob sa Ukrajinom, ali i Evropskom unijom.

Autor: Iva Besarabić