MOL I JANAF DOGOVORILI USLOVE: Sledi dugoročno testiranje kapaciteta na JANAF gasovodu

MOL Grupa i JANAF su se konačno dogovorili da započnu dugoročno testiranje kapaciteta na JANAF gasovodu uz učešće međunarodnog, nezavisnog tima za praćenje, saopšteno je danas iz Mol Grupe.

Kako se navodi u saopštenju, tokom stres testiranja, stručnjaci će posmatrati koje vrhunske i dugoročne kontinuirane performanse transporta infrastruktura može postići u različitim vremenskim uslovima i godišnjim dobima.

-MOL pozdravlja početak testova, jer bi to moglo okončati rat brojeva i okončati dugotrajnu raspravu o stvarnom kapacitetu gasovoda. Umesto mišljenja, stručni test zasnovan na podacima i činjenicama pokazaće koliko naftovod JANAF-a može da podnese. Prema saopštenjima u Hrvatskoj, godišnji kapacitet gasovoda kretao se između 11 i 15 miliona tona, dok više od 2 miliona tona sirove nafte nikada nije transportovano kroz deo gasovoda na tom delu, navodi se u saopštenju.

MOL takođe čeka stav hrvatske kompanije o tome da li će dozvoliti tranzit ruskih pošiljki sirove nafte iz mora.

JANAF još nije direktno odgovorio na zahtev MOL-a prošle nedelje, ali je zatražio vreme za tumačenje uredbe o sankcijama EU koja je na snazi već nekoliko godina, a za koju je glasala i Hrvatska. Istovremeno, hrvatska kompanija je zatražila od MOL-a dozvole od EU i SAD-a u vezi sa pošiljkama.

Prema mišljenju MOL-a, ovo je potpuno nerealno, jer nije moguće zatražiti odvojene dozvole od EU i SAD za svaku pošiljku, a ova neopravdana birokratska prepreka onemogućila bi kontinuirani transport.

Ako kompanija za transport sirove nafte i njen teret nisu na javno dostupnim listama sankcija EU i SAD, hrvatska kompanija mora da im dozvoli ulazak.

Prema relevantnim sankcijama EU i SAD, mora da se dozvoli prolazak neodobrenih ruskih pošiljki sirove nafte kako bi se osigurala bezbednost snabdevanja regiona ako naftovod Družba nije operativan.

Međunarodno pravo se u ovom slučaju primenjuje i na Hrvatsku.

MOL takođe tvrdi da JANAF za isporuke naplaćuje nekoliko puta veću evropsku cenu, što bi moglo izazvati sumnju u zloupotrebu monopolističkog položaja.

MOL ponavlja da su za bezbednost snabdevanja regiona potrebne dve pune, komercijalno konkurentne rute, a JANAF-ov naftovod mora da ispuni svoje zadatke, ali u duhu diversifikacije izvora, neophodno je osigurati da naftovod Družba bude operativan.

-Zato podržavamo napore Ukrajine da poveže naftovod Družba sa Crnim morem ponovnim pokretanjem gasovoda Odesa-Brodi, čime se povećava nivo sigurnosti snabdevanja sirovom naftom u regionu, ističe se u saopštenju.

