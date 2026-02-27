Beba od 18 meseci pala sa 33 metra visine: Uspela je da se spasi, oglasili se i svedoci

Trenuci agonije odigrali su se u Sankt Peterburgu, kada je beba od 18 meseci pala sa visine od 33 metra, a dve medicinske sestre su je spasile držeći kaput kao improvizovanu sigurnosnu mrežu.

Na snimku koji su zabeležili očevici vidi se kako dete otvara prozor i nalazi se na ivici ponora.

Nekoliko sekundi kasnije, beba je pala, ali je uspela da preživi zahvaljujući kaputu na koji je pala.

Prema lokalnim medijima, dete je prevezeno u bolnicu gde je utvrđeno da, uprkos velikoj visini sa koje je palo, nije zadobilo teže povrede.

"Postupile smo instinktivno. Nismo znale kako da se ponašamo u takvoj situaciji", rekla je medicinska sestra Ana Kamasova.

🇷🇺 SAUVETAGE MIRACULEUX À SAINT-PÉTERSBOURG !



Un bébé de 1,5 an a chuté du 10e étage d’un immeuble. Il jouait avec la neige sur le rebord après avoir ouvert la fenêtre tout seul (maman aux toilettes, frère aux jeux vidéo).

Des passants héroïques ont tendu une veste en un éclair… pic.twitter.com/Pwq5ti0apB — Camille Moscow 🇷🇺 🌿 ☦️ (@camille_moscow) 27. фебруар 2026.

"Stajao je tamo, otvarao i zatvarao prozor iznova i iznova. Ja sam stajala tačno ispod prozora. Druga žena mi je prišla i rekla: ‘Hoćemo li da ga uhvatimo?’ Odgovorila sam: ‘Hajde.’ Videle smo kako mali dečak počinje da se penje na prozorsku dasku kao da silazi sa sofe, prvo jednom nogom, pa drugom i shvatile smo da će se to desiti. Onda je neko povikao: ‘Pada, pada’, i već je bio u našim rukama", rekla je ona.

Svedoci su izjavili da je mališan pokušavao da otvori prozor na poslednjem spratu dok je bio bez nadzora odraslih. Navodi se da su njegovi roditelji u trenutku incidenta bili u poseti komšijama, dok je njegov 18-godišnji brat bio kod kuće i igrao video-igricu u drugoj sobi.

Prema istim informacijama, prozor koji je dete otvorilo nije imao sigurnosnu bravu.

Autor: Pink.rs