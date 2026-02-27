AKTUELNO

Svet

Beba od 18 meseci pala sa 33 metra visine: Uspela je da se spasi, oglasili se i svedoci

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Pavel Golovkin ||

Trenuci agonije odigrali su se u Sankt Peterburgu, kada je beba od 18 meseci pala sa visine od 33 metra, a dve medicinske sestre su je spasile držeći kaput kao improvizovanu sigurnosnu mrežu.

Na snimku koji su zabeležili očevici vidi se kako dete otvara prozor i nalazi se na ivici ponora.

Nekoliko sekundi kasnije, beba je pala, ali je uspela da preživi zahvaljujući kaputu na koji je pala.

Prema lokalnim medijima, dete je prevezeno u bolnicu gde je utvrđeno da, uprkos velikoj visini sa koje je palo, nije zadobilo teže povrede.

"Postupile smo instinktivno. Nismo znale kako da se ponašamo u takvoj situaciji", rekla je medicinska sestra Ana Kamasova.

"Stajao je tamo, otvarao i zatvarao prozor iznova i iznova. Ja sam stajala tačno ispod prozora. Druga žena mi je prišla i rekla: ‘Hoćemo li da ga uhvatimo?’ Odgovorila sam: ‘Hajde.’ Videle smo kako mali dečak počinje da se penje na prozorsku dasku kao da silazi sa sofe, prvo jednom nogom, pa drugom i shvatile smo da će se to desiti. Onda je neko povikao: ‘Pada, pada’, i već je bio u našim rukama", rekla je ona.

Svedoci su izjavili da je mališan pokušavao da otvori prozor na poslednjem spratu dok je bio bez nadzora odraslih. Navodi se da su njegovi roditelji u trenutku incidenta bili u poseti komšijama, dok je njegov 18-godišnji brat bio kod kuće i igrao video-igricu u drugoj sobi.

Prema istim informacijama, prozor koji je dete otvorilo nije imao sigurnosnu bravu.

