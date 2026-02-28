GORI BLISKI ISTOK: Pogođeni i Dubai i Abu Dabi, Izrael pokrenuo operaciju 'LAVLJA RIKA'! Satelit snimio sravnjenu Hamneijevu rezidenciju, otkazani letovi iz Beograda! (FOTO+VIDEO)

Izraelske snage su pokrenule "preventivni napad" na Iran, a u zemlji je proglašeno vanredno stanje. Američka vojska je takođe pokrenula veliku vojnu operaciju i udare.

Izrael je u subotu ujutru pokrenuo, kako je naveo, „preventivni napad“ na Iran, izjavio je ministar odbrane Izrael Kac, dok je širom zemlje proglašeno vanredno stanje.

Vlada Izraela je proglasila vanredno stanje zbog očekivanja iranske odmazde dronovima i balističkim raketama. Jedan izraelski izvor rekao je za CNN da je napad koordinisan sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Napad dolazi nakon što je predsednik SAD Donald Tramp nedeljama pretio udarima na Iran zbog njegovog nuklearnog programa, kao i zbog unutrašnje represije u kojoj su, prema navodima, hiljade demonstranata izgubile život.

Iran je odmah pokrenuo akciju odmazde i lansirao rakete ka Izraelu. Iranski zvaničnici su ranije upozoravali da bi američke trupe u regionu mogle biti meta ukoliko zemlja bude napadnuta.

U odmazdi Irana, pogođena je američka vojna baza u Bahreinu.

18:20 Najmanje 85 mrtvih, među njima i učenice (VIDEO)

Najmanje 85 osoba, među kojima su i učenice, poginulo je, a više desetina je povređeno u izraelskom napadu na osnovnu školu za devojčice u gradu Minabu na jugu Irana, javlja iranska državna radiotelevizija IRIB.

Pozivajući se na lokalnog zvaničnika iz provincije Hormozgan, IRIB javlja da je škola direktno pogođena.

ISRAEL TARGETS SCHOOL, KlLLS 36



Iran's IRNA news agency reports 36 female students were kiIIed in a joint Israeli-US strike in Hormozgan southern Iran.



Israel ALWAYS does this. They ALWAYS kiII civiIians. Iran doesn’t. Yet Israel acts like the victim.pic.twitter.com/EpQhgDZeMI — ADAM (@AdameMedia) 28. фебруар 2026.

Na licu mesta policija i spasilačke ekipe rade bez prestanka, izvlačeći preživele iz ruševina, dok se nastavlja potraga za nestalim učenicama i osobljem.

Lokalni zvaničnici apelovali su na stanovništvo da se skloni sa pogođenih područja i pružaju svu moguću pomoć žrtvama.

Napad na školu dogodio se u okviru šire vojne operacije koju su rano jutros pokrenule Sjedinjene Američke Države i Izrael protiv Irana.

18:16 Novi talas izraelskih udara na Iran

Izraelska vojska je objavila početak novog talasa udara na Iran, navodeći kao mete raketne lansere i sisteme protivvazdušne odbrane.

18:07 Dron pogodio aerodrom u Kuvajtu: Putnički terminal u dimu, ima povređenih

Međunarodni aerodrom u Kuvajtu oštećen je danas u napadu drona!

18:03 Izrael zabranio javna okupljanja

Izrael je zabranio javna okupljanja, zatvorio škole i radna mesta, a bolničke pacijente premestio u podzemne objekte u subotu, kada je Teheran lansirao projektile prema zemlji u znak odmazde zbog zajedničkog američko-izraelskog napada na Iran.

Ministar odbrane Izraela, Israel Katz, proglasio je vanredno stanje širom zemlje, upozoravajući javnost na iranske napade projektilima i bespilotnim letelicama.Vojska je naredila građanima da se pridržavaju vanrednih smernica, dok je objavila odluku kojom je desetine hiljada rezervista pozvala u službu, između ostalog radi obezbeđenja kopnenih granica.

17:56 Hitan sastanak SB UN o situaciji na Bliskom istoku

Hitan sastanak Saveta bezbednosti UN zakazan je za večeras u 22.00 po srednjeevropskom vremenu u Njujorku o situaciju na Bliskom istoku posle izraelskih i američkih napada na Iran i njegove odmazde napadima na Izrael i druge zemlje regiona, saopštile su UN.

Na sastanku koji će biti na inicijativu Francuske i Bahreina, biće reči o "situaciji na Bliskom istoku posle vojne operacije koju je Vašington pokrenuo protiv Irana", navodi se u saopštenju Misije Izraela pri UN.

17:52 Iran najavljuje upotrebu "dosad neviđenog naoružanja"

Jedan od komandanata iranske Revolucionarne garde Ebrahim Džabari izjavio je da uskoro sledi upotreba dosad neviđenog naoružanja, prenosi iranska državna televizija.

17:44 Gori i Abu Dabi!

Danas je u iranskom napadu pogođen i centar Abu Dabija. Na društvenim mrežama kruže snimci koji prikazuju centar grada iznad kog se uzdiže gust crni dim.

17:27 Iranska Revolucionarna garda zatvorila Ormuski moreuz

Iranska revolucionarna garda uputila je poruku brodovima da ne mogu proći kroz Ormuski moreuz, prenosi agencija „Tasnim”.

17:25 PAKAO U DUBAIJU: Rakete pogodile Palmu Džumejru! (VIDEO)﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Situacija u Emiratima je kritična! Dok Ministarstvo odbrane UAE potvrđuje da presreće talase iranskih raketa, društvene mreže su preplavili snimci koji lede krv u žilama:

GORI PALMA DŽUMEJRA: Jedna od iranskih raketa probila je odbranu i pogodila čuveno veštačko ostrvo. Na snimcima se vidi kako gusti crni dim kulja iznad luksuznih hotela i vila najprepoznatljivije atrakcije Dubaija.

#BREAKING: Explosion at Dubai landmark The Palm Jumeirah. UAE intercepting third wave of Iranian missiles and drones. pic.twitter.com/UBzQcEATaU — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) 28. фебруар 2026.

UDAR NA SIMBOL LUKSUZA: Palma, koja je dom najbogatijim ljudima sveta, sada je meta. Eksplozije su odjeknule usred kompleksa, a panika među turistima i stanovnicima je opšta.

IZRAEL KRENUO U TOTALNI NAPAD: Operacija "Lavlja rika"!

Dok Iran udara po Dubaiju, Izraelsko ratno vazduhoplovstvo (IAF) objavilo je snimak koji potvrđuje najgore slutnje. Započeta je operacija pod nazivom "Lavlja rika" (Lion's Roar).

Snimak poletanja: Na zvaničnom X nalogu IAF-a vidi se početak masovnog udara na ciljeve širom Irana.

Bez povratka: Ovo je odgovor koji je svet čekao – izraelski avioni su u vazduhu, a ciljevi su strateški objekti Teherana.

Otkazani letovi iz Beograda za Dubai i Dohu!

Zbog zatvaranja vazdušnog prostora iznad Bliskog istoka, letovi sa aerodroma "Nikola Tesla" ka ključnim tačkama u Zalivu su obustavljeni:

OTKAZANO ZA DUBAI: Kompanija FlyDubai otkazala je današnje polaske iz Beograda (FZ 1746 u 13.15 i FZ 1750 u 22.25).

AVION VRAĆEN USRED LETA: Let FZ 1745, koji je iz Dubaija krenuo ka Beogradu, okrenut je nazad dok je bio u vazduhu jer je nebo iznad Emirata iznenada zatvoreno.

DOHA NA ČEKANJU: Let Qatar Airways-a (QR 232) za Dohu je zvanično odložen.

Vazdušni prostor iznad UAE, Katara, Kuvajta, Irana i Iraka je zaključan za civilne avione nakon raketnih udara Teherana na američke baze.

NAJNOVIJE: SNIMAK RAZARANJA I DEMANTI IZ TEHERANA

Dok svet bruji o smrti vrhovnog vođe, situacija na terenu postaje sve napetija. Evo najnovijih informacija koje su upravo stigle:

SNIMAK KOJI SVE MENJA: Na društvenim mrežama su se pojavili satelitski snimci uništenog kompleksa ajatolaha Alija Hamneija u Teheranu. Na snimku se vidi da je „zaštićena rezidencija“ sravnjena sa zemljom, što dodatno podgreva sumnje da vrhovni vođa nije preživeo.

We obtained the first known satellite image of Ayatollah Ali Khamenei's compound in Tehran. There are several destroyed buildings. While the current whereabouts of Iran's supreme leader are unknown, the compound is generally used as his official residence. 🛰️📸: @Airbus pic.twitter.com/48krjclMBL — Christiaan Triebert (@trbrtc) 28. фебруар 2026.

TEHERAN TVRDI – ŽIV JE! Iranski ministar spoljnih poslova, Abas Aragči, oglasio se hitno za američki NBC News. On tvrdi da su Hamnei i predsednik Pezeškijan živi. Ipak, njegova izjava je mnogima zvučala nesigurno: „Vrhovni vođa je živ, koliko ja znam“, rekao je Aragči, priznajući da su u napadima poginula dva visoka komandanta.

RAT SE ŠIRI NA KUVAJT: Haos se ne smiruje – upravo je javljeno da je napadnut aerodrom u Kuvajtu! Iranski dronovi su pogodili terminal, ima povređenih radnika, a materijalna šteta je velika. Ovo je jasan znak da Iran udara na sve saveznike Amerike u regionu.

Kuwait Civil Aviation confirms a drone attack on Kuwait International Airport. Minor injuries reported among staff and limited material damage. pic.twitter.com/Y6bBA8QnnW — THE GLOBAL NEWS. (@THE_GLOBE_N) 28. фебруар 2026.

NEBO IZNAD BLISKOG ISTOKA PRAZNO: Opšti kolaps avio-saobraćaja, Dubai paralisan!

Dubai just shut down. The busiest international airport on earth. Closed. Indefinitely.



Dubai International and Al Maktoum International both suspended all operations on February 28 per official Dubai Airports statement. Over 280 flights canceled. 250 more delayed. The airspace… pic.twitter.com/QU0VUuVshZ — Shanaka Anslem Perera ⚡ (@shanaka86) 28. фебруар 2026.

Dok se svet bavi sudbinom iranskog vrha, na nebu iznad Persijskog zaliva odvija se prava drama. Napad na Iran i uzvratni udari Teherana doveli su do najvećeg zastoja u istoriji civilnog vazduhoplovstva u ovom regionu.

Dubai International Airport has been paralyzed



Flights have been suspended indefinitely. pic.twitter.com/vlyvCC86Ct — NEXTA (@nexta_tv) 28. фебруар 2026.

Dubai u totalnoj blokadi

Zvanični Dubai Media Office potvrdio je da su oba međunarodna aerodroma — Dubai International (DXB), najprometnije čvorište na svetu, i Al Maktoum (DWC) — potpuno obustavila rad.

Emirates i flydubai su prizemljili sve avione "do daljnjeg".

Hiljade putnika zarobljeno je na terminalima, dok se avioni koji su bili u vazduhu preusmeravaju ka Saudijskoj Arabiji i Egiptu.

Izveštaji Reuters-a i snimci sa Flightradar24 pokazuju da je nebo iznad UAE, koje je inače "zakrčeno" avionima, sada potpuno prazno.

Gde je još obustavljen saobraćaj?

Nije stao samo Dubai. Prema podacima globalnih agencija, vazdušni prostor su zatvorili:

Iran i Izrael: Potpuna zabrana za sve civilne letove.

Jordan, Irak i Liban: Vazdušni prostori su "zaključani" zbog opasnosti od raketa i dronova.

Katar i Kuvajt: Delimična obustava i preusmeravanje letova zbog iranskih udara na američke baze u ovim zemljama.

Svetske kompanije beže iz regiona

Evropski regulator EASA izdao je hitno upozorenje svim aviokompanijama da izbegavaju ovaj deo sveta.

Lufthansa, British Airways i Air France otkazali su sve letove za Dubai, Dohu, Tel Aviv i Aman najmanje do 7. marta.

Turkish Airlines je obustavio preko 200 letova planiranih za danas.

15:44 AMERIČKI SPECIJALNI RAT: Tramp preko satelita poziva Irance na ustanak!

Dok se čekaju vesti o sudbini ajatolaha, Vašington je pokrenuo masovnu medijsku ofanzivu koja se emituje direktno u srce Irana. Američka vladina agencija za globalne medije (USAGM) potvrdila je da koristi najsavremeniju satelitsku tehnologiju kako bi poruku predsednika Donalda Trampa dopremila do svakog doma, zaobilazeći blokade režima.

Rušenje digitalne zavese: Pošto Teheran redovno gasi internet i mobilne mreže, SAD su značajno pojačale kapacitete „Glasa Amerike“ (VOA) na persijskom jeziku. Pod vođstvom Kari Lejk, koriste se sateliti i „Starlink“ terminali kako bi se poruka čula uprkos cenzuri.

Direktan poziv na predaju: U dramatičnom video obraćanju od osam minuta, Tramp je pozvao „hrabri narod Irana“ da preuzme kontrolu nad svojom državom čim se američke operacije završe. Istovremeno, poslat je direktan apel iranskim vojnim snagama da polože oružje i predaju se.

Tramp završio sa obraćanjima za danas?

Iako je situacija na ivici usijanja, izvori iz Bele kuće navode da predsednik Tramp verovatno više neće imati formalna javna obraćanja povodom udara na Iran tokom današnjeg dana. Ipak, zvaničnici upozoravaju da se situacija menja iz minuta u minut i da bi spontani poziv medijima mogao da usledi svakog trenutka, dok se on priprema za večerašnji skup MAGA pokreta.

15:30 MISTERIJA OKO SUDBINE VRHOVNOG VOĐE: Da li je Hamnei preživeo udar?

Dok svet sa napetošću iščekuje zvanične informacije iz Teherana, najnoviji izveštaji sugerišu da bi napad na Iran mogao imati istorijske posledice. Italijanski list Corriere della Sera preneo je izjavu neimenovanog visokog izraelskog zvaničnika za lokalni Kanal 1, koja je podigla uzbunu u svim svetskim prestonicama.

Prema tvrdnjama ovog zvaničnika, izraelske obaveštajne procene ukazuju na to da ajatolah Ali Hamnei više nije živ.

„Prema našim procenama, on više nije među nama. Šokirali bismo se ako bi se Hamnei pojavio uživo u programu iranskih medija“, izjavio je izvor, naglašavajući da se trenutno čeka samo definitivna potvrda ovih navoda.

Ulje na vatru dolio je i izraelski N12, koji citira dodatne izvore iz bezbednosnih krugova. Prema njihovim informacijama, vrhovni vođa Irana „veoma verovatno nije preživeo napad“.

Iako iranska državna televizija i zvanični kanali u Teheranu još uvek ne daju jasne odgovore o lokaciji i stanju ajatolaha, medijski muk i ovakve direktne procene iz Izraela ukazuju na to da se situacija u srcu iranske vlasti nepovratno promenila.

Gori Saudijska Arabija

السعودية تحترق

وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون

المسيرات العراقية تشارك في دك القواعد الامريكية في الخليج#السعودية_الان#المقاومة_العراقية#الحرب_العالمية_الثالثة pic.twitter.com/QouK3gWqFL — احمد العطية (@Iraq_staff) 28. фебруар 2026.

Snimak izraelske vojske: Iranski operativci se spremaju da lansiraju raketu, a onda sledi udar

Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su snimak vazdušnog udara na iranske operativce koji su se spremali za lansiranje rakete zemlja-zemlja, ali su eliminisani pre nego što su je aktivirali.

🎯STRUCK: Operatives from the Iranian regime’s surface-to- surface missiles unit as they loaded a missile launcher and prepared to immediately launch towards Israel.



The threat was identified and quickly struck, preventing the launch aimed toward Israel. pic.twitter.com/nMcOeOtleX — Israel Defense Forces (@IDF) 28. фебруар 2026.

Izrael se "crveni" od oznaka za uzbunu, sirene zbog iranskih udara zauvijaju širom zemlje

🚨 Sirens sounding across Israel once again! pic.twitter.com/GwWf0DovWq — Israel Defense Forces (@IDF) 28. фебруар 2026.

Dramatičan snimak iz Katara, oborena raketa pada na ulicu blizu grupe ljudi

Na društvenim mrežama pojavio se snimak iz Katara na kojem oborena raketa pada u blizini grupe ljudi na ulici.

Qatar, the moment a missile debris falls near a crowd of people on the streets pic.twitter.com/GcBc0WpCm3 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) 28. фебруар 2026.

Šef iranske diplomatije: Tramp "Amerika na prvom mestu" pretvorio u "Izrael na prvom mestu", naučićemo ih lekciju

Abas Aragči, iranski ministar spoljnih poslova, koji je predvodio nuklearne pregovore sa SAD u ime delegacije Teherana, poručio je u objavi na društvenim mrežama da će se njegova zemlja braniti od udara Izraela i SAD.

Netanyahu and Trump's war on Iran is wholly unprovoked, illegal, and illegitimate.



Trump has turned 'America First' into 'Israel First'—which always means 'America Last'.



Our Powerful Armed Forces are prepared for this day and will teach the aggressors the lesson they deserve pic.twitter.com/xhiWydMyXy — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) 28. фебруар 2026.

Ljudi uživaju na bazenu u Dubaiju, a onda sledi eksplozija

Iranje, u odmazdi na napad Amerike i Izraela, lansirao rakete i na Ujedinjene Arapske Emirate, a na društvenim mrežama objavljeni su snimci raketa iznad Dubaija, uključujući jednu iznad Burdž Kalife, najviše zgrade na svetu.

Na snimcima se vidi kako ljudi leže na ležaljkama kod bazena, dok se na nebu pojavljuje dim.

Iranska raketa pogodila italijansku bazu u Kuvajtu, "velika šteta" na NATO objektu?

Iranska raketa pogodila je vojnu bazu u Kuvajtu u kojoj se nalaze italijanske trupe, uzrokujući ono što su zvaničnici opisali kao "značajnu štetu" na pisti, prenosi AFP.

Drugi izvori navode da je jedan od projektila pogodio objekat NATO u toj zemlji, nanevši "veliku štetu".

Antonio Tajani, italijanski ministar spoljnih poslova, potvrdio je da se napad dogodio, rekavši da se u bazi nalazi oko 300 italijanskih vojnika.

Saudijska Arabija: Iran izveo podmuklu agresiju na naše sestrinske države

Saudijska Arabija je osudila "očiglednu iransku agresiju" na Bahrein, Katar, Kuvajt, Jordan i UAE, zemlje regiona koje su se suočile s odmazdom Teherana nakon jutrošnjeg izraelsko-američkog napada.

To se navodi u saopštenju objavljenom na zvaničnom nalogu saudijskog Ministarstva spoljnih poslova na društvenoj mreži X.

- Kraljevina Saudijska Arabija najoštrije osuđuje i ukazuje na podmuklu iransku agresiju i očigledno kršenje suvereniteta Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kraljevine Bahrein, Države Katar, Države Kuvajt i Hašemitske Kraljevine Jordan, potvrđujući svoju pun solidarnost i stojeći rame uz rame sa sestrinskim državama, stavljajući im sve naše kapacitete na raspolaganje kako bi ih podržala u svim merama koje preduzmu i upozoravajući na teške posledice kontinuiranog kršenja suvereniteta država i principa međunarodnog prava - navodi se u saopštenju.

#بيان | تدين المملكة العربية السعودية وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة، ووضع كافة… pic.twitter.com/Yb7hLBYUzG — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) 28. фебруар 2026.

Američki zvaničnik za Foks njuz: Udari na Iran će trajati danima

Neimenovani američki zvaničnik kazao je za Foks njuz da se očekuje da će vazdušni udari na Iran trajati danima, a ne samo nekoliko sati.

Toj američkoj televiziji je istovremeno potvrđeno da u iranskom napadu na pomorsku bazu SAD u Bahreinu nije bilo žrtava i da je projektil koji je ispalio Teheran pogodio samo prazno skladište.

Amerikanci operaciju nazvali "Epski bes"

Američka vojska je napad na Iran nazvala operacijom "Epski bes" ("Operation Epic Fury"), dok je ime izraelske misije operacija "Lav koji riče" (“Operation Roaring Lion").

Iranski guverner tvrdi da je 40 osoba poginulo u napadu na školu za devojčice

Lokalni guverner u južnom iranskom okrugu Minab izjavio je za poluzvaničnu agenciju Tasnim da je najmanje 40 osoba poginulo u napadu na školu za devojčice.

Novi talasi eksplozija odjekuju u Dohi i Abu Dabiju

Svedoci Rojtersa čuli su nove talase eksplozija u Dohi, prestonici Katara, kao i u Abu Dabiju, glavnom gradu UAE.

Iran je saopštio da gađa američke vojne baze u regionu.

Prvi snimak uništene kuće ajatolaha Hamneija

Satelitski snimci koje je objavio "Njujork tajms" prikazuju razoreni kompleks iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija u Teheranu nakon izraelskog vazdušnog udara.

Prema rečima jednog izraelskog zvaničnika, Hamneji je bio među nekoliko visokih iranskih lidera koji su jutros bili meta udara izraelskih snaga (IDF).

We obtained the first known satellite image of Ayatollah Ali Khamenei's compound in Tehran. There are several destroyed buildings. While the current whereabouts of Iran's supreme leader are unknown, the compound is generally used as his official residence. 🛰️📸: @Airbus pic.twitter.com/48krjclMBL — Christiaan Triebert (@trbrtc) 28. фебруар 2026.

Detektovan novi talas iranskih balističkih raketa ka Izraelu

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su identifikovale novo lansiranje balističkih raketa iz Irana prema Izraelu, i da se očekuje da će sirene za uzbunu uskoro odjeknuti u centralnom delu zemlje kako bi se upozorilo stanovništvo na mogući dolazak projektila.

Građani su pozvani da uđu u skloništa ili zaštićene prostore dok sistemi protivvazdušne odbrane rade na presretanju pretnji.

Pogođena škola u Minabu - 24 mrtvih

Iranski guverner tvrdi da su najmanje 24 osobe poginule u izraelskom napadu na školu u Minabu, na jugu zemlje.

U izraelskim napadima u Iranu poginulo pet učenica

Zamenik šefa bezbednosti pokrajine Hormozgan tvrdi da je u današnjim izraelskim napadima poginulo pet učenica, prenosi iranska državna agencija Fars.

- U današnjim napadima cionističkog režima na grad Minab pogođena je osnovna škola za devojčice i do sada je poginulo pet učenica - rekao je zvaničnik.

KÜRESEL ÇETELER DÜĞMEYE BASTI!



ABD ve İsrail İran'a, saldırı başlatt.



Burası, Minab şehri ve bir kız ilkokulu. İsrail burayı bombaladı.



Enkazın altından beş cenaze çıkarıldı.



Ölü sayısının daha çok olduğu belirtiliyor!#savaş#saldırı#saldiri

NATO

İncirlik

Orta Doğu'da pic.twitter.com/k4BSGL1SMp — Ⓜ️EHⓂ️ET ŞAHℹ️N ✍️ (@sahin_yedek) 28. фебруар 2026.

IRGC: Sve američke baze na Bliskom istoku su legitimne mete

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde poručio je da sve američke baze, sredstva i interese u regiji smatra "legitimnim metama" za odmazdu.

- Sjedinjene Države smatramo glavnim pokretačem današnje agresije, a cionistički režim njenim pokroviteljem. Istovremeno ih smatramo jednim te istim - navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su oružane snage, a posebno Vazduhoplovno-svemirske snage IRGC-a, "odmah nakon sramotne agresije režima započele uzvratne operacije protiv američkih baza u regiji i cionističkog režima".

- Sve američke baze, sredstva i interese u regiji, na kopnu i u vazduhu, smatramo legitimnim metama oružanih snaga. Suprotstavićemo se Sjedinjenim Državama i cionističkom režimu snažnije nego u 12-dnevnom ratu. Narod treba da zna da nema razloga za zabrinutost - stoji u saopštenju.

Jedna osoba poginula u UAE nakon presretanja iranskih projektila

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je da je zemlja bila izložena "očiglednom napadu iranskim balističkim projektilima".

Dodaje se da su PVO sistemi UAE "delovali vrlo uspešno" i uspešno presreli više projektila.

Uprkos tome, krhotine su pale na stambeno područje u Abu Dabiju, uzrokujući materijalnu štetu i smrt jednog civila azijske nacionalnosti, čiji identitet nije objavljen.

Ministarstvo je napad osudilo kao "opasnu eskalaciju" i "kukavički čin" te poručilo da UAE "zadržava puno pravo na odgovor".

Američko ratno vazduhoplovstvo deluje iz baze Al Dafra južno od Abu Dabija, zajedno s ratnim vazduhoplovstvom UAE.

Izraelska vojska: Lansiran novi talas iranskih raketa ka Izraelu

Izraelska vojska saopštila je da je novi talas iranskih raketa lansiran prema Izraelu.

Snažna eksplozija u Tel Avivu

Tim CNN javlja da je u Tel Avivu odjeknula jedna eksplozija.

Za sada nije jasno da li je eksplozija rezultat presretanja od strane protivvazdušne odbrane Izraela ili nečeg drugog.

Poginuli visoki iranski zvaničnici u udarima

Izvor blizak iranskom establišmentu naveo je da je više visokih komandanata Islamske revolucionarne garde i političkih zvaničnika poginulo u vojnim udarima.

Za sada nema zvaničnih potvrda od strane iranskih vlasti, a identitet i tačan broj poginulih još nisu objavljeni.

Iranski mediji: Ministar spoljnih poslova Abas Aragči je bezbedan

Iranski mediji su takođe izvestili da je Abas Aragči, ministar spoljnih poslova Irana, bezbedan uprkos vojnim napadima na Iran i izveštajima o ciljanju samog vrha iranskog rukovodstva u vojnim udarima.

Novi talas eksplozija u Dohi i Abu Dabiju

Prema svedocima Rojtersa, u Dohi je odjeknulo još eksplozija, dok su u Abu Dabiju prijavljene nove eksplozije u blizini glavnog gradskog aerodroma.

Izraelski zvaničnik: Mete napada Ali Hamnei i iranski predsednik

Izraelski zvaničnik rekao je za Rojters da su jutrošnji zajednički napadi SAD i Izraela bili usmereni na iranskog vrhovnog vođu i predsednika. Dodao je da za sada nije jasno kakav je ishod napada.

Eksplozije u Rijadu

Prema izveštaju AFP, snažne eksplozije su odjeknule u glavnom gradu Saudijske Arabije - Rijadu.

Tramp upozorio na moguće američke žrtve

Donald Tramp je upozorio da bi u vezi sa operacijama SAD u Iranu moglo da bude i američkih žrtava.

- Moja administracija preduzela je sve moguće mere da se smanji rizik za američko osoblje u regionu. Ipak, ne izgovaram ovo olako, iranski režim želi da ubija - rekao je Tramp u video poruci objavljenoj na Truth Social.

- Život hrabrih američkih heroja može biti izgubljen i možemo imati žrtava, što se često dešava u ratu, ali ovo činimo ne zbog sadašnjosti. Ovo činimo zbog budućnosti i to je plemenita misija - dodao je.

Eksplozije u glavnom gradu Katara

Svedok izveštava da su se u Dohi čule eksplozije, dok uzrok još nije poznat.

Ministar spoljnih poslova Irana saopštio je da će odgovor Irana biti gađanje svih američkih vojnih baza u regionu, prenosi iračko Ministarstvo spoljnih poslova.

Poluzvanična iranska novinska agencija Fars javila je da je više američkih baza u Kuvajtu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kataru i Bahreinu pogođeno u kontraudaru Irana.

U Abu Dabiju se čula jaka eksplozija

Svedoci u Abu Dabiju izveštavaju da su čuli jaku eksploziju u gradu.

Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku ili eventualnim posledicama incidenta, dok lokalne vlasti istražuju događaj.

Servisni centar Pete flote američke mornarice meta raketnog napada, javlja Bahrein

Servisni centar Pete flote američke mornarice u Bahreinu bio je "izložen raketnom napadu", javlja Bahreinska novinska agencija.

Novi snimak pogođene američke vojne baze u Bahreinu

‼️ [ 🇮🇷 IRAN | 🇺🇸 ÉTATS-UNIS | 🇧🇭 BAHREÏN ]



🔸 L’Iran aurait attaqué la base Naval Support Activity (NSA) de l’US Navy à Bahreïn pic.twitter.com/CRS8N95VZR — Little Think Tank (@L_ThinkTank) 28. фебруар 2026.

Iranski zvaničnici bili glavni cilj prvog talasa udara

Izvor upoznat sa situacijom naveo je da su iranski zvaničnici bili glavni cilj prvog talasa američko-izraelskih udara na Iran. U napadima je, prema izvoru, planirano da budu ciljani ključni politički i vojni lideri, dok se precizni detalji o pogođenim lokacijama još ne objavljuju.

Žene bez marama slave na ulicama Teherana

🚨 Clips emerge: Crowds in Tehran dancing in celebration of the attacks on regime sites.



pic.twitter.com/HG4l8UMoG4 — 🇺🇸SuperBasedInCali🇺🇸 (@SuperBasedInCa) 28. фебруар 2026.

Američka vojna baza pogođena iranskom raketom

Vojna baza SAD u Bahreinu bila je meta raketnih udara koje je izveo Iran.

Za sada nema dostupnih informacija o žrtvama ili stepenu štete, dok se protivvazdušna odbrana i lokalne sigurnosne službe nalaze na licu mesta.

Iranska revolucionarna garda: Počeo je prvi talas napada raketama i dronovima

IRGC je saopštila da je započela prvi talas opsežnih napada raketama i dronovima na Izrael. U saopštenju se navodi da napadi dolaze "kao odgovor na agresiju neprijatelja, koji je neprijateljski i kriminalan prema Islamskoj Republici Iran".

U poslednjem satu nekoliko balističkih raketa ispaljeno je iz Irana ka Izraelu, a za sada nema izveštaja o povređenima.

Jedna raketa iz Irana presretnuta, nema povređenih

Jedna raketa ispaljena iz Irana prema centralnom delu Izraela presretnuta je od strane protivvazdušne odbrane, saopštili su vojni izvori.

Za sada nema izveštaja o povređenima.

Istovremeno, nova uzbuna je oglašena su u severnom delu Izraela nakon lansiranja balističkih raketa iz Irana, što ukazuje na nastavak napetosti u regionu.

Huti spremni za rat: "Bojište će govoriti u narednim satima"

Jedan vojni zvaničnik jemenskog pokreta Huti, rekao je, da je vođa odlučio i da će intervenisati u ime Irana.

- Bojište će govoriti u narednim satima - dodao je on

Prekid interneta u Iranu

Iran doživljava gotovo potpuni prekid interneta, pri čemu je povezanost pala na oko 4% uobičajenog nivoa.

BREAKING: Iran is experiencing a near-total internet blackout, with connectivity down to about 4% of normal levels. pic.twitter.com/rSohouDUd5 — Clash Report (@clashreport) 28. фебруар 2026.

Gađan iranski grad Kom

Iranski predsednik je bezbedan, javlja državna agencija

Iranski predsednik Masud Pezeškijan je živ, objavila je državna novinska agencija IRNA pozivajući se na izvor blizak predsedništvu.

Pezeškijan je "dobrog zdravstvenog stanja", navodi IRNA u kratkoj objavi na Telegramu.

Američko-izraelski napad na Iran mogao bi da potraje danima

Američko-izraelski napad na Iran, koji je počeo u subotu ujutro, mogao bi da potraje više dana, rekli su za agenciju Rojters američki izvori.

SAD ispaljuju projektile Tomahavk

Sjedinjene Američke Države pokrenule su vojnu operaciju protiv Irana iz vazduha i sa mora, izjavila su dva američka zvaničnika za NBC News.

U operaciji učestvuje veliki broj borbenih aviona, rekao je jedan od njih, dok je drugi naveo da SAD gađaju vojne i bezbednosne ciljeve u Iranu. Prema trojici američkih zvaničnika, SAD s ratnih brodova ispaljuje projektile Tomahavk na ciljeve u Iranu.

Sirene za vazdušnu opasnost čuju se u Tel Avivu

Sirene za vazdušnu opasnost čuju se u Tel Avivu, javlja dopisnik s Bliskog istoka Adam Parsons.

Additional Red Alerts now in the Tel Aviv area pic.twitter.com/wDru12Yq15 — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) 28. фебруар 2026.

Ovo se događa nakon što je izraelska vojska saopštila da je Iran lansirao dodatnu salvu projektila.

Trampov govor povodom napada na Iran

President Donald J. Trump on the United States military combat operations in Iran: pic.twitter.com/LimJmpLkgZ — The White House (@WhiteHouse) 28. фебруар 2026.

Sirene se oglašavaju širom severnog Izraela zbog iranskih balističkih raketa

U severnom delu Izraela oglašene su sirene za vazdušnu opasnost dok traje napad iranskih balističkih raketa.

Izraelska vojska saopštila je da njeni sistemi protivvazdušne odbrane rade na presretanju raketa kako bi zaštitili civilne i vojne ciljeve, piše Tajms of Izrael.

🇮🇱🇺🇸🇮🇷⚡️- Sirens in Haifa, Israel, as Iranian missiles approach.



Iranian hypersonic are on the way, And some of them will be used for the first time during the great war with Israel and US pic.twitter.com/Cr37oY7n7X — Monitor𝕏 (@MonitorX99800) 28. фебруар 2026.

Iran lansirao rakete ka Izraelu

Teheran je potvrdio da je lansirao rakete ka Izraelu. Počela je odmazda Irana.

BREAKING: Tehran confirms missile strikes aimed at Israel. https://t.co/qRp1FTBw38 — Maxi Global (@maxi_global32) 28. фебруар 2026.

Izraelski zvaničnik: Datum zajedničkog napada određen pre nekoliko nedelja

Izraelska operacija protiv Irana je koordinisana sa Sjedinjenim Američkim Državama, rekao je jedan izraelski zvaničnik za Rojters.

Prema njegovim rečima, operacija je planirana mesecima, dok je odluka o tačnom datumu pokretanja doneta pre nekoliko nedelja.

Izraelski mediji tvrde: Ubijen iranski ministar odbrane Amir Hatami

Tramp potvrdio napad na Iran

Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je napade na Iran.

U osmominutnom videu na mreži Truth social, američki predsednik Donald Tramp je potvrdio da je u toku velika operacija protiv Irana.

Izrael zatvorio svoj vazdušni prostor

Izraelsko ministarstvo saobraćaja saopštilo je da je Izrael u subotu ujutru zatvorio svoj vazdušni prostor za civilne letove nakon što je zemlja izvela udare na Iran. Letovi su obustavljeni do daljnjeg dok vlasti ne objave novu bezbednosnu procenu.

Zatvaranje vazdušnog prostora usledilo je neposredno nakon što je Izrael pokrenuo vojnu akciju protiv Irana, što je izazvalo veliku regionalnu napetost i strah od mogućih raketnih i dron udara kao odmazde. Vlasti su građanima savetovale da ne dolaze na aerodrome dok situacija ne bude stabilnija.

Prema međunarodnim izveštajima, osim izraelskog vazdušnog prostora, i druge zemlje u regionu mogle bi zatvoriti ili ograničiti letove zbog bezbednosnih razloga povezano sa eskalacijom sukoba, što bi dovelo do prekida i preusmeravanja međunarodnih letova.

Bombe padaju na Teheran

SAD izvode napade na Iran, tvrde američki zvaničnici

Sjedinjene Američke Države izvode napade na Iran, potvrdila su dva američka zvaničnika za CNN.

Jedan od zvaničnika naveo je da su napadi u toku i opisao ih kao "ne mali napad", ukazujući na to da je reč o operaciji većih razmera.

Israel carried out a preemptive strike against Iran, according to Defence Minister Israel Katz, who declared a state of emergency nationwide, expecting Iranian missile and drone retaliation.#iran #Israel #IsraelIranWar #iranisraelwar #iranisrael #IsraelIran pic.twitter.com/EfWeTD3nF7 — Srijan Pal Singh (@srijanpalsingh) 28. фебруар 2026.

Evakuacija zapadnih i američke ambasade u Izraelu

Državni sekretar SAD Marko Rubio planira brzu posetu Izraelu sledeće sedmice, saopštio je Stejt department, a američka ambasada u Izraelu je prethodno pozvala osoblje koje želi da ode da to i učini, čime su se SAD pridružile drugim zemljama koje podstiču ljude da odu iz regiona - pokazatelj da bi američka vojna akcija mogla da usledi vrlo uskoro, što je već izvesno jer su izraelske snage izvele udare.

Tramp sinoć rekao da "nije srećan" poslednjim razgovorima sa Iranom, ali da će "pregovaračima dati još vremena"

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je sinoć da "nije srećan" poslednjim razgovorima u vezi sa nukleranim programom Irana ali je ukazao da će pregovaračima dati još vremena kako bi se postigao sporazum i izbegao još jedan rat na Bliskom istoku.Tramp se oglasio dan pošto su američki izaslanici održali još jednu rundu indirektnih razgovora sa Iranom u Ženevi koja nije donela nikakav ishod.

Američke snage se koncentrišu u regionu Bliskog istoka, i Tramp preti Iranu vojnom akcijom ako ne pristane na sveobuhvatni dogovor o svom nuklearnom programu. Sa druge strane, Iran tvrdi da ima pravo da obogaćuje uranijum u mirnodopske svrhe i poriče da pravi nuklearno oružje.

- Nisam srećan sa činjenicom da oni nisu spremni da nam daju ono što moramo da imamo. Nisam oduševljen time. Videćemo šta će se dešavati. Razgovaraćemo kasnije. Nisam baš srećan načinom na koji oni pregovaraju. Ne mogu oni da imaju nuklearno oružje - rekao je Tramp napuštajući Belu kuću.

Upitan za rizike uvlačenja SAD u dugačak, iscrpljujuć rad ako napadne Iran, Tramp je rekao: "Pretpostavljam da se može reći da rizik uvek postoji. Znate, kad je rat postoji rizik od svega, i od dobrog i od lošeg".

Objavljeni prvi snimci izraelskog udara na Iran

BREAKING: War on Iran starts.



Israel has just hit Tehran. pic.twitter.com/05VepzEjGn — 🚨 BREAKING EARTH (@Breaking_Earth) 28. фебруар 2026.

Eksplozije odjekuju u Teheranu

Prema iranskim medijima, u centru Teherana čule su se tri eksplozije nakon što je Izrael objavio da je pokrenuo "preventivni udar" na Iran. Javljaju i da se vide dva oblaka crnog dima.

Novinska agencija Fars navodi da je primila izveštaje kako je nekoliko projektila pogodilo službene zgrade u iranskoj prestonici.

Israel is targeting Iran's leadership https://t.co/TzKvBSd8k6 — Nasir Mehmood Kiyani (@NM_Kiyani) 28. фебруар 2026.

Izraelska vojska u subotu je objavila da je oglasila sirene za vazdušnu uzbunu širom Izraela "kako bi pripremila javnost na mogućnost lansiranja projektila prema Izraelu" u znak odmazde.

Izrael pokrenuo napad na Iran

Izrael je u subotu ujutru pokrenuo, kako je naveo, „preventivni napad“ na Iran, izjavio je ministar odbrane Izrael Kac, dok je širom zemlje proglašeno vanredno stanje.

Autor: Iva Besarabić