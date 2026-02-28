Nakon terorističkog napada u Sidneju, spremao POKOLJ! Planirao udar na džamije i policiju

Muškarac iz Zapadne Australije uhapšen je zbog navodne terorističke zavere usmerene na džamije, policiju i zgradu parlamenta.

Dvadesetogodišnji stanovnik grada Binduna, koji se nalazi oko 63 kilometra severno od Perta, optužen je za planiranje terorističkog napada, preneo je Rojters.

Policija je saopštila da je osumnjičeni napisao manifest u kojem su sadržani planovi za napad sa masovnim žrtvama, uključujući ciljanje muslimanske zajednice i ključnih vladinih objekata.

Reagujući na hapšenje, australijski premijer Entoni Albaneze rekao je da je ovaj događaj "duboko šokantan", naglašavajući da su optužbe koje se odnose na napade na džamije, policijske stanice i parlament Zapadne Australije posebno uznemirujuće.

Albaneze je dodao da bi osumnjičeni trebalo da se suoči sa "punom snagom zakona".

Ovo hapšenje usledilo je nakon niza terorističkih incidenata u Australiji, uključujući pokušaj napada u Pertu i napad u Sidneju prošle godine, koji su bili inspirisani Islamskom državom.

Podsetimo, tokom proslave Hanuke u decembru prošle godine, na plaži u Sidneju desio se terorisstički napad u kome je ubijeno najmanje 12 osoba, među kojima i jedan od dva napadača, dok je 29 ljudi ranjeno.

Autor: Iva Besarabić