'NEĆU PRIHVATITI DA BILO KO UVLAČI LIBAN U RAT' Prvo oglašavanje libanskog premijera nakon NAPADA Amerike i Izraela na Iran

Libanski premijer Navaf Salam izjavio je danas da neće prihvatiti da bilo ko uvlači njegovu zemlju u, kako je naveo, "avanture koje ugrožavaju njenu bezbednost i jedinstvo".

"U vezi sa ozbiljnim događajima koji se odvijaju u regionu, još jednom pozivam sve Libance da deluju mudro i patriotski, stavljajući Liban i interese libanskog naroda iznad bilo kog drugog razmatranja", naveo je Salam u saopštenju poslatom Rojtersu.

Agencija podseća da je libanska militantna grupa Hezbolah saveznik Irana.

Izrael i Sjedinjene Američke Države pokrenuli su jutros napade na Iran nakon čega je Teheran odgovorio napadom na sever Izraela.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je ranije danas da je Izrael pokrenuo preventivni napad protiv Irana kako bi uklonio pretnje po bezbednost zemlje i da je u celoj zemlji proglašeno vanredno stanje.

Izvor je za CNN potvrdio da je izraelski napad na Iran bio koordinisan sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država su rekli da očekuju da će napad na Iran biti "daleko obimniji" od američkih udara prošlog juna na iranska nuklearna postrojenja.

Američki udari na Iran izvode se iz vazduha i sa mora, rekao je američki zvaničnik za Rojters.

Autor: Iva Besarabić