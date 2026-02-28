AKTUELNO

Svet

Abu Dabi u plamenu: Odjekuju eksplozije, stanovnici dobili upozorenje da odmah potraže sklonište

Foto: Tanjug AP/Ohad Zwigenberg

Centar Abu Dabija pogođen je danas u iranskom napadu!

Na snimcima koji kruže na drušvenoj mreži X navodno se vidi centar grada iznad koga se izdiže gust crni dim dok očevici prema navodima lokalnih medijama navode da se neprestano čuju glasne tutnjave.

Neki stanovnici su dobili upozorenja da potraže sklonište zbog mogućeg napada raketama. Svedoci su priјavili više glasnih eksploziјa koјe su izazvale vibraciјu prozora dok su borbeni avioni viđeni kako lete iznad Abu Dabiјa.

Autor: Marija Radić

