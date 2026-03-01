DRUGI DAN RATA NA BLISKOM ISTOKU! Snažne EKSPLOZIJE ODJEKUJU u Dubaiju, Ajatolah je UBIJEN, kreće istorijska OSVETA Irana - Tramp ZAPRETIO (FOTO+VIDEO)

Svet se jutros probudio uz strah od eskalacije velikog sukoba na Bliskom istoku, nakon što su SAD i Izrael u subotu pokrenuli zajedničke udare na Iran.

Izrael i SAD su juče rano ujutru pokrenuli snažne udare na Islamsku Republiku Iran. Teheran je uzvratio kontranapadom na ključne američke vojne ciljeve u regionu i napadom na Izrael. Iranska državna televizija objavila je da je u večernjim satima da je ajatolah Ali Hamnei mrtav.

Iranski vrhovni vođa ubijen je juče u izraelsko-američkom napadu na Iran, dok region tone u haos, a Teheran uzvraća raketnim napadima na Izrael i zemlje Persijskog zaliva. Gađani su ciljevi u Kuvajtu, Bahreinu, Kataru, Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Turističke destinacije - Dubai i Abu Dabi našli su se na udaru iranskih dronova i raketa. Iranski državni mediji potvrdili su i smrt komandanta kopnenih snaga, kao i ključnog savetnika vrhovnog vođe.

Revolucionarna garda saopštila je da započinje "najrazorniju operaciju u istoriji". Broj poginulih u napadu na školu za devojčice u iranskom gradu na jugu zemlje - Minabu, porastao je na 118.

Donald Trump je poručio Iranu da im je "bolje da to ne radite, uzvratićemo neviđenom silom" Vest o Hameneijevoj smrti izazvala je i slavlje i suze u redovima iranske opozicije i demonstranata na ulicama Teherana i širom sveta, dok pristalice tuguju i obećavaju osvetu.

8:48 U Tel Avivu ranjena 21 osoba, tri u teškom stanju

Number of wounded in Tel Aviv rises to 21, including 3 in serious condition https://t.co/OQQ6uflsPX pic.twitter.com/W1JXhagKHn — Guy Elster גיא אלסטר (@guyelster) 28. фебруар 2026.

8:47 Izraelske vlasti: U napadima na Izrael poginula jedna, ranjena 121 osoba

#الشرق_عاجل الإسعاف الإسرائيلي: الهجمات الإيرانية تقتل شخصا وتصيب 121 آخرين pic.twitter.com/LT4myXvKaL — الشرق عاجل Asharq Breaking (@AsharqNewsBrk) 01. март 2026.

8:34 Snažne eksplozije u Teheranu

U Teheranu su se u nedelju ujutru čule snažne eksplozije, potvrdili su iranski državni mediji i strani dopisnici, više detonacija registrovano je u glavnom gradu, praćeno dimnim oblacima nad delovima grada.

To se desilo nakon što je izraelska vojska najavila novu rundu udara na lansere iranskih balističkih raketa i sisteme protivvazdušne odbrane u okviru šire kampanje protiv Irana.

Izraelske snage su, prema dostupnim informacijama, usmeravale svoje napade na ključne vojne ciljeve kako bi potkopale iransku sposobnost da lansira rakete ili odbrani svoj vazdušni prostor.

Situacija i dalje eskalira, a detalji o posledicama ovih eksplozija i eventualnim žrtvama još uvek se prikupljaju.

8:33 Geleri od oborenih dronova povredili dve osobe u Dubaiju

Dve osobe su zadobile povrede nakon što su delovi presretnutih dronova pali na dve kuće, saopštila je kancelarija za medije Dubaija.

8:30 Sirene u Izraelu

Treći krug sirena za uzbunu zbog projektila oglasio se na severu Izraela. Snažne detonacije čule su se i na području Jerusalima, ali za sada nema informacija o povređenima ili šteti.

Nove sirene oglasile su se u jerusalimskom području dok se dolazni napad nastavlja. Sirene su se oglasile i širom Tel Aviva kao i drugih gradova u centralnom Izraelu nakon upozorenja na nadolazeću raketnu paljbu iz Irana.

8:29 Iran tvrdi da je gađao 27 američkih lokacija na Bliskom istoku

Iranska revolucionarna garda (IRGC) tvrdi da je u šestom talasu osvetničkih napada gađala 27 američkih vojnih lokacija kao i izraelske ciljeve na Bliskom istoku, koristeći projektile i dronove.

Following the announcement of Ali Khamenei's death, the flag that sits atop of the Imam Reza Shrine was changed to another that represents mourning and revenge. pic.twitter.com/9kH5ili0Dd — Joe Truzman (@JoeTruzman) 01. март 2026.

8:27 Ubijen šef iranske vojske

Iranska državna televizija javlja da je načelnik glavnog štaba oružanih snaga Abdolrahim Musavi ubijen u napadima na Iran.

Musavi je bio među oko 30 ključnih vođa iranskih vlasti i vojnih komandanata koji su navodno bili meta jučerašnjih zajedničkih američko-izraelskih udara. Inače, upravo je Musavi bio taj koji je pre pet dana u ime iranske vlasti zapretio SAD najoštirije do tada.

- Ako ovaj put pogreše, nanećemo im teške gubitke, jer su naše oružane snage odlučne da se suprotstave sili koja sprovodi zastrašivanje do samog kraja - poručio je Musavi.

08:14 - Nebenzja: Rusija zahteva prekid "agresivne akcije protiv Irana"

Stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja izjavio je sinoć da Rusija zahteva od Sjedinjenih Američkih Država i Izraela da prekinu agresivne akcije protiv Irana.

Nebenzja je na hitnoj sednici Saveta bezbednosti UN o Iranu, koja je sazvana na zahtev Rusije i Kine, rekao da Rusija smatra da udari SAD i Izraela na Iran predstavljaju "nož u leđa" i "pravu izdaju diplomatije", jer su izvedeni u vreme kada je Teheran iskazivao spremnost za diplomatske pregovore sa Vašingtonom, prenosi Sputnjik.

08:06 - Ubijen Musavi!

Načelnik Generalštaba iranskih oružanih snaga Abdolrahim Musavi je ubijen, prenela je danas iranska televizija.

08:02 - Strahoviti udari na glavni grad Katara: Doha u plamenu

Glavni grad Katara potresen je haosom i panikom nakon što su noćas i jutros odjeknule višestruke eksplozije. Prema snimcima koji su se munjevito proširili društvenim mrežama, nad Industrijskom zonom Dohe diže se gust crni dim.

07:53 - Oglasila se Ambasada Srbije u UAE

Ambasada Republike Srbije u Abu Dabiju oglasila se povodom trenutne situacije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, uputivši važne savete i instrukcije srpskim državljanima koji se nalaze u ovoj zemlji. Usled naglog pogoršanja bezbednosne situacije u delu regiona, došlo je do privremene obustave vazdušnog saobraćaja, što je izazvalo neizvesnost kod velikog broja putnika.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp danas je zapretio Iranu da ne izvodi udare, jer će u tom slučaju SAD odgovoriti "nikad viđenom silom".

"Iran je upravo najavio da će danas udariti veoma snažno, jače nego ikada ranije. Bolje je da to ne urade, jer ako to urade, udarićemo ih silom koja nikada nije viđena", rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth social.

Američki predsednik izjavio je prethodno, nakon što je objavio da je vrhovni lider Irana, ajatolah Ali Hamnei, poginuo u američkim i izraelskim udarima na Iran, da to "nije samo pravda za narod Irana, već i za sve velike Amerikance i one ljude iz mnogih zemalja širom sveta koje su Hamnei i njegova banda krvožednih nasilnika ubili ili osakatili".

Kako je naveo, to je "najveća šansa za iranski narod da povrati svoju zemlju".

"Čujemo da mnogi od njihovih pripadnika Islamske revolucionarne garde, vojske i drugih bezbednosnih i policijskih snaga više ne žele da se bore i traže imunitet od nas. Kao što sam rekao - 'Sada mogu imati imunitet, kasnije dobijaju samo smrt'", istakao je Tramp.

Novi napad Irana

Više sirena se čuje širom centralnog Izraela usred najnovijeg iranskog napada balističkim raketama.

Rano upozorenje je izdato i na jugu Izraela zbog lansiranja novih projektila, prenosi Tajms of Izrael.

Civilima u područjima gde se oglase sirene naređeno je da uđu u skloništa od bombi.

Izraelske odbrambene snage (IDF) navode da rade na presretanju projektila.

Iran je juče u toku dana lansirao oko 170 balističkih raketa, desetine njih ka Izraelu i desetine ka američkim vojnim objektima na Bliskom istoku, prema procenama izraelske vojske, navodi Tajms of Izrael.

U udaru iranske balističke rakete sinoć u Tel Avivu ranjeno je oko 20 ljudi, među kojima je jedna osoba u kritičnom, a jedna u teškom stanju, saopštila je izraelska služba hitne pomoći Magen David Adom.

