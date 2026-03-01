IRAN ISPALIO RAKETE KA ZEMLJI EVROPSKE UNIJE! Putin osudio ubistvo ajatolaha, Teheran u plamenu, sve je više MRTVIH (FOTO+VIDEO)

Svet se jutros probudio uz strah od eskalacije velikog sukoba na Bliskom istoku, nakon što su SAD i Izrael u subotu pokrenuli zajedničke udare na Iran.

Izrael i SAD su juče rano ujutru pokrenuli snažne udare na Islamsku Republiku Iran. Teheran je uzvratio kontranapadom na ključne američke vojne ciljeve u regionu i napadom na Izrael. Iranska državna televizija objavila je da je u večernjim satima da je ajatolah Ali Hamnei mrtav.

Iranski vrhovni vođa ubijen je juče u izraelsko-američkom napadu na Iran, dok region tone u haos, a Teheran uzvraća raketnim napadima na Izrael i zemlje Persijskog zaliva. Gađani su ciljevi u Kuvajtu, Bahreinu, Kataru, Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Turističke destinacije - Dubai i Abu Dabi našli su se na udaru iranskih dronova i raketa. Iranski državni mediji potvrdili su i smrt komandanta kopnenih snaga, kao i ključnog savetnika vrhovnog vođe.

Revolucionarna garda saopštila je da započinje "najrazorniju operaciju u istoriji". Broj poginulih u napadu na školu za devojčice u iranskom gradu na jugu zemlje - Minabu, porastao je na 118.

Donald Trump je poručio Iranu da im je "bolje da to ne radite, uzvratićemo neviđenom silom" Vest o Hameneijevoj smrti izazvala je i slavlje i suze u redovima iranske opozicije i demonstranata na ulicama Teherana i širom sveta, dok pristalice tuguju i obećavaju osvetu.

12:53 Hotel u Manami oštećen u napadu

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopštilo je da je u napadu pogođen "Crown Plaza Hotel" u glavnom gradu Manami.

Napad je prouzrokovao materijalnu štetu, "ali bez ljudskih žrtava", dodaje se.

The Interior Ministry has confirmed that Crowne Plaza Hotel in Manama was targeted, resulting in material damage but no loss of life. pic.twitter.com/wsvx3pDdXE — GDN Online (@GDNonline) 01. март 2026.

12:52 IDF: U udarima u Iranu ubijeno 40 ključnih vojnih komandanata

Izraelska vojska (IDF) objavila je da je u početnim udarima u Iranu ubila 40 ključnih iranskih komandanata, uključujući načelnika Glavnog štaba Abdolrahima Musavija.

12:51 Severna Koreja osudila napade na Iran: "To je ilegalna agresija"

Severna Koreja osudila je izraelske i američke napade na Iran, nazvavši ih "ilegalnom agresijom". Portparol Ministarstva spoljnih poslova izjavio je da je to očekivani ishod američke politike.

12:20 Iranske rakete ispaljene u pravcu Kipra

Ministar odbrane Velike Britanije otkrio je da su dve iranske rakete ispaljene u pravcu Kipra, gde Velika Britanija ima ključne vojne baze. Džon Hili je izjavio da za sada nije jasno da li su rakete namerno bile usmerene ka britanskim objektima na ostrvu.

- Nismo sigurni da li su bile namerno usmerene na naše baze - rekao je on.

Takođe je otkrio da se oko 300 britanskih vojnika nalazilo u blizini lokacija u Bahreinu koje su bile meta napada.

Govoreći za "Skaj njuz" on je izjavio da će "malo ko žaliti zbog smrti ajatolaha." Ipak, naglasio je da ga više zabrinjavaju moguće posledice napada na Iran i rizik od šire regionalne eskalacije.

Podsetio je na, kako je naveo, 20 terorističkih zavera na ulicama Ujedinjenog Kraljevstva organizovanih od strane Irana, smrt desetina hiljada sopstvenih građana, kao i isporuku 50.000 dronova Rusiji za napade na Ukrajinu.

- Neka bude jasno da je ovo režim koji uznemirava druge zemlje i kojem se nikada ne sme dozvoliti da poseduje nuklearno oružje - rekao je on.

12:14 Hezbolah: Nastavićemo putem otpora, ubistvo Hamneija je sramota na obrazu čovečanstva

Generalni sekretar Hezbolaha Naim Kasem oglasio se povodom ubistva Alija Hamneija:

"Atentat na ajatolaha Hamneija i grupu komandanata predstavlja vrhunac organizovanog zločina i mrlju sramote na obrazu čovečanstva.

پیام تسلیت دبیرکل حزب الله لبنان به امت اسلامی



شیخ نعیم قاسم:



ترور آیت‌الله خامنه‌ای و جمعی از فرماندهان، اوج یک جنایت سازمان‌یافته و لکه ننگی بر پیشانی بشریت است



ما در حزب‌الله لبنان راه مقاومت را با اراده‌ای استوار، روحیه‌ای شهادت‌طلبانه و بدون خستگی و تردید ادامه خواهیم داد pic.twitter.com/Qv9u4KT8wY — خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) 01. март 2026.

12:07 Kaja Kalas: "Smrt Alija Hamneija je prekretnica u istoriji Irana"

- Smrt Alija Hamneija predstavlja prekretnicu u istoriji Irana. Šta će se dogoditi sledeće je neizvesno. Ipak, sada postoji otvoren put ka drugačijem Iranu - takvom kakav njegovi ljudi možda mogu slobodnije da oblikuju. U kontaktu sam sa partnerima, uključujući i one u regionu koji trpe najveći teret iranskih vojnih akcija, kako bismo pronašli praktične korake za deeskalaciju - objavila je na mreži "Iks", Kaja Kalas, visoka predstavnica EU za spoljne poslove i bezbednosnu politiku.

The death of Ali Khamenei is a defining moment in Iran’s history.



What comes next is uncertain. But there is now an open path to a different Iran, one that its people may have greater freedom to shape.



I’m in contact with partners, including those in the region that bear the… pic.twitter.com/s5CqUqHrWi — Kaja Kallas (@kajakallas) 01. март 2026.

11:42 Dva Izraelca poginula u raketnom napadu

Portparol izraelske vojske (IDF), Efi Defrin, saopštio je da su dva Izraelca poginula u odmazdi Irana.

- Iako IDF sprovodi obimne operacije u okviru protivvazdušne odbrane, ništa nije potpuno nepogrešivo - rekao je Defrin, pozivajući stanovništvo Izraela da prati uputstva vlasti i skloni se kada su pod napadom.

11:40 Ovo je novi vrhovni vođa Irana - ajatolah Alireza Arafi

#TASBreaking | Ayatollah Alireza Arafi appointed to Iran’s temporary leadership council after Ayatollah Ali Khamenei killed In US-Israel strikeshttps://t.co/es4jDSPRB1 — The Arabian Stories (@arabian_stories) 01. март 2026.

11:32 Imenovan novi komandant IRGC-a

Iran je imenovao novog komandanta Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) - brigadnog generala Ahmada Vahidija, potvrdili su iranski državni mediji.

Vahidi preuzima dužnost vrhovnog komandanta IRGC-a nakon što je njegov prethodnik, general Mohamad Pakpur, ubijen u zajedničkim vazdušnim udarima SAD i Izraela na Iran.

#Iran - "New Revolutionary Guard Commander is Ahmad Vahidi, responsible for Buenos Aires Jewish center attack"https://t.co/792Zc29czG — Ville Kostian (@Kostian_V) 01. март 2026.

11:23 Komercijalni avioni i danas izbegavaju Bliski istok

Emirates Airlines je suspendovao sve letove ka i iz Dubaija do ponedeljka popodne zbog višestrukih zatvaranja vazdušnog prostora u regionu usled eskalacije tenzija i napada na Bliskom istoku.

11:20 Napad na tanker kod obale Omana

Centar za pomorsku bezbednost Omana saopštio je da je tanker Skylight, pod zastavom Palaua, napadnut otprilike pet nautičkih milja od poluostrva Musandam. Napad je usledio nakon udara dronovima na komercijalnu luku Dukm u Omanu.

Poluostrvo Musandam, koje Oman deli sa Iranom, kontroliše moreuz Ormuz, ključnu stratešku tačku kroz koju se transportuje oko petina globalne nafte.

Iran has reportedly struck the Palau-flagged oil tanker Skylight near the Strait of Hormuz off Oman, injuring four sailors and prompting the full evacuation of the 20 member crew. pic.twitter.com/c3Pe14JGoI — Elite Predators (@elitepredatorss) 01. март 2026.

11:07 Puca i u Rijadu! Meta je baza Princ Sultan!

Eksplozije su se mogle čuti u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije, dok je Iran nastavio drugog dana svog odgovora na američko‑izraelske napade u regionu.

Dva dopisnika novinske agencije AFP su u istočnom delu grada čula jaki prasak i više eksplozija, a stanovnici su takođe prijavili da su videli gust dim koji se uzdizao iznad grada.

Rijad je domaćin Prince Sultan vazdušne baze, koja se koristi od 2019. godine i gde su stacionirani američki vojnici, sistemi protivraketne odbrane i avioni za operacije u regionu i zaštitu od pretnji poput Irana.

‼️Explosions in Riyadh, the capital of Saudi Arabia



AFP journalists report hearing loud sounds in the city and seeing thick smoke.



Riyadh is home to Prince Sultan Air Base, a key facility for U.S. forces since 2019, where the U.S. has stationed troops, Patriot missile defense… pic.twitter.com/PYR3ktuKXR — NEXTA (@nexta_tv) 01. март 2026.

10:48 Delovi iranskog drona pali na tržni centar u Šardži

U trećem gradu po veličini u Emiratima, Šardža, delovi srušenog iranskog drona "šahed" pali su na veliki tržni centar, izazvavši veliki požar i gust dim, javljaju lokalni izvori.

Vlasti su evakuisale posetioce i osoblje tržnog centra, dok se vatrogasci bore sa požarom, a detalji o eventualnim žrtvama još nisu objavljeni.

🇦🇪🇮🇷 UAE, Sharjah: Debris from a downed Iranian Shahed drone reportedly fell on a major shopping mall in Sharjah, causing a massive fire and thick smoke. pic.twitter.com/pzEFvshaKv — Argonaut (@FapeFop90614) 01. март 2026.

10:44 Snimak pogođene zgrade CIA u Dubaiju

10:38 Izraelska vojska objavila nove detalje o ubistvu ajatolaha

Izraelska vojska objavila je dodatne pojedinosti o jučerašnjim napadima u kojima je ubijen ajatolah Ali Hamnei. U saopštenju su Izraelske odbrambene snage navele da su ubile vrhovnog vođu, što su u međuvremenu potvrdili i iz Irana.

Dodaje se da su "vazduhoplovne snage, vođene preciznim obaveštajnim podacima vojnoobaveštajne službe i u koordinaciji s Mosadom, pogodile kompleks vođstva u srcu Teherana u kojem se nalazio zajedno s drugim visokim zvaničnicima".

Iranski vrhovni vođa ubijen je nakon što su obaveštajne službe otkrile njegovo kretanje, objavio je noćas američki predsednik Donald Tramp, dodavši da Hamnei i druge vođe koji su ubijeni s njim "nisu mogli ništa da učine".

Hamnei je sazvao sastanak, a službe su otkrile da će se održati u subotu ujutro umesto uveče, kako se mislilo. Zbog toga su SAD i Izrael požurili s napadom.Najmanje četiri zgrade pogođene su u Hamneijevom kompleksu u centru Teherana.

IDF je u saopštenju naveo da je Hamnei "propagirao ekstremističku ideologiju protiv države Izrael i celog Zapada" i da je "bio otac plana za uništenje države Izrael".

Smrću Hamneija IDF je poručio da je "zatvorio istorijski krug eliminacijom vođe iranske terorističke osovine".

10:20 Oštećena ambasada Srbije u Teheranu

U današnjim napadima Izraela i SAD na Teheran oštećena je Ambasada Srbije u glavnom gradu Irana.

9:49 Sibiha: Putin je izgubio tri bliska saradnika

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha oglasio se na Iksu povodom napada na Iran.

"Asad, Maduro i sada Hamenei. Putin je izgubio trojicu svojih najbližih saveznika za nešto više od godinu dana. Takođe, nijednom od njih nije pomogao. Ova dinamika dokazuje tri stvari. Prvo, Rusija nije pouzdan saveznik čak ni onima koji se u velikoj meri oslanjaju na nju.

Assad, Maduro, and now Khamenei. Putin has lost three of his closest pals in little more than a year. He has also not helped any of them.



This dynamic proves three things.



First, Russia is not a reliable ally even for those who rely heavily on it.



Second, while Russia is stuck… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 01. март 2026.

Drugo, dok je Rusija zaglavljena u svom besmislenom ratu protiv Ukrajine, koji nikada neće dobiti i koji odbija da okonča, njen uticaj širom sveta dramatično opada.

Treće, domino smenjenih diktatora mora da se nastavi, a Putinov pad jednog dana je neizbežan. Zajedno moramo učiniti sve da taj radosni dan približimo i obezbedimo odgovornost za sve ruske zločine. Pravda je neizbežna."

9:41 Pogođena zgrada CIA u Dubaiju

9:36 Izrael pokrenuo široki talas napada na srce Teherana

Izraelska vojska upravo je objavila ažuriranje. U operaciji koju su nazvali "Rika lava", vojska navodi da "napada režim u srcu Teherana".

- Vazduhoplovne snage, vođene vojnom obaveštajnom službom, upravo su pokrenule široki talas napada na ciljeve iranskog terorističkog režima u srcu Teherana - dodaje vojska.

- Tokom proteklog dana vazduhoplovne snage sprovele su opsežne napade kako bi ostvarile vazdušnu nadmoć i otvorile put prema Teheranu - navodi se još.

9:32 Broj poginulih u napadu na školu porastao na 148

Broj poginulih u napadu na školu za devojčice porastao na 148, navode Iranci. Iranski mediji juče su izvestili o napadu na školu za devojčice u južnom iranskom okrugu Minab.

The devastating tragedy at the elementary school in #Minab city has now claimed 108 precious lives. 108 innocent little girls are no longer with us. Their empty desks, their unfinished drawings, their silenced voices leave a void that can never be filled.🖤💔

And yet, the world… pic.twitter.com/R0MtZLvuIm — IRAN Embassy in Austria (@IraninAustria) 28. фебруар 2026.

Ebrahim Taheri, lokalni advokat, rekao je za novinsku agenciju iranskog pravosuđa Mizan da je broj poginulih sada porastao na 148.

Dodao je da je još 95 osoba ranjeno.

9:26 Šestoro mrtvih u blizini američkog konzulata u Karačiju

Pakistanska spasilačka služba Edhi saopštila je da je šest osoba poginulo, a više ih je povređeno u neredima koji su izbili u blizini američkog konzulata u Karačiju.

🚨🇵🇰🇺🇸 BREAKING: Reports state U.S. Marines opened fire on Pakistani protesters outside the U.S. Consulate in Karachi.



At least 8 killed. 20+ wounded. Reports of snipers positioned on the consulate roof targeting demonstrators.



Protesters had gathered in response to the… https://t.co/7oAatOa0S1 pic.twitter.com/BsC9QaJN81 — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) 01. март 2026.

Demonstranti su pokušali da upadnu u američku diplomatsku misiju u tom pakistanskom gradu. Više osoba ranjeno je dok je policija rasterivala okupljene.

8:48 U Tel Avivu ranjena 21 osoba, tri u teškom stanju

Number of wounded in Tel Aviv rises to 21, including 3 in serious condition https://t.co/OQQ6uflsPX pic.twitter.com/W1JXhagKHn — Guy Elster גיא אלסטר (@guyelster) 28. фебруар 2026.

8:47 Izraelske vlasti: U napadima na Izrael poginula jedna, ranjena 121 osoba

#الشرق_عاجل الإسعاف الإسرائيلي: الهجمات الإيرانية تقتل شخصا وتصيب 121 آخرين pic.twitter.com/LT4myXvKaL — الشرق عاجل Asharq Breaking (@AsharqNewsBrk) 01. март 2026.

8:34 Snažne eksplozije u Teheranu

U Teheranu su se u nedelju ujutru čule snažne eksplozije, potvrdili su iranski državni mediji i strani dopisnici, više detonacija registrovano je u glavnom gradu, praćeno dimnim oblacima nad delovima grada.

To se desilo nakon što je izraelska vojska najavila novu rundu udara na lansere iranskih balističkih raketa i sisteme protivvazdušne odbrane u okviru šire kampanje protiv Irana.

Izraelske snage su, prema dostupnim informacijama, usmeravale svoje napade na ključne vojne ciljeve kako bi potkopale iransku sposobnost da lansira rakete ili odbrani svoj vazdušni prostor.

Situacija i dalje eskalira, a detalji o posledicama ovih eksplozija i eventualnim žrtvama još uvek se prikupljaju.

8:33 Geleri od oborenih dronova povredili dve osobe u Dubaiju

Dve osobe su zadobile povrede nakon što su delovi presretnutih dronova pali na dve kuće, saopštila je kancelarija za medije Dubaija.

8:30 Sirene u Izraelu

Treći krug sirena za uzbunu zbog projektila oglasio se na severu Izraela. Snažne detonacije čule su se i na području Jerusalima, ali za sada nema informacija o povređenima ili šteti.

Nove sirene oglasile su se u jerusalimskom području dok se dolazni napad nastavlja. Sirene su se oglasile i širom Tel Aviva kao i drugih gradova u centralnom Izraelu nakon upozorenja na nadolazeću raketnu paljbu iz Irana.

8:29 Iran tvrdi da je gađao 27 američkih lokacija na Bliskom istoku

Iranska revolucionarna garda (IRGC) tvrdi da je u šestom talasu osvetničkih napada gađala 27 američkih vojnih lokacija kao i izraelske ciljeve na Bliskom istoku, koristeći projektile i dronove.

Following the announcement of Ali Khamenei's death, the flag that sits atop of the Imam Reza Shrine was changed to another that represents mourning and revenge. pic.twitter.com/9kH5ili0Dd — Joe Truzman (@JoeTruzman) 01. март 2026.

8:27 Ubijen šef iranske vojske

Iranska državna televizija javlja da je načelnik glavnog štaba oružanih snaga Abdolrahim Musavi ubijen u napadima na Iran.

Musavi je bio među oko 30 ključnih vođa iranskih vlasti i vojnih komandanata koji su navodno bili meta jučerašnjih zajedničkih američko-izraelskih udara. Inače, upravo je Musavi bio taj koji je pre pet dana u ime iranske vlasti zapretio SAD najoštirije do tada.

- Ako ovaj put pogreše, nanećemo im teške gubitke, jer su naše oružane snage odlučne da se suprotstave sili koja sprovodi zastrašivanje do samog kraja - poručio je Musavi.

08:14 - Nebenzja: Rusija zahteva prekid "agresivne akcije protiv Irana"

Stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja izjavio je sinoć da Rusija zahteva od Sjedinjenih Američkih Država i Izraela da prekinu agresivne akcije protiv Irana.

Nebenzja je na hitnoj sednici Saveta bezbednosti UN o Iranu, koja je sazvana na zahtev Rusije i Kine, rekao da Rusija smatra da udari SAD i Izraela na Iran predstavljaju "nož u leđa" i "pravu izdaju diplomatije", jer su izvedeni u vreme kada je Teheran iskazivao spremnost za diplomatske pregovore sa Vašingtonom, prenosi Sputnjik.

08:06 - Ubijen Musavi!

Načelnik Generalštaba iranskih oružanih snaga Abdolrahim Musavi je ubijen, prenela je danas iranska televizija.

08:02 - Strahoviti udari na glavni grad Katara: Doha u plamenu

Glavni grad Katara potresen je haosom i panikom nakon što su noćas i jutros odjeknule višestruke eksplozije. Prema snimcima koji su se munjevito proširili društvenim mrežama, nad Industrijskom zonom Dohe diže se gust crni dim.

07:53 - Oglasila se Ambasada Srbije u UAE

Ambasada Republike Srbije u Abu Dabiju oglasila se povodom trenutne situacije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, uputivši važne savete i instrukcije srpskim državljanima koji se nalaze u ovoj zemlji. Usled naglog pogoršanja bezbednosne situacije u delu regiona, došlo je do privremene obustave vazdušnog saobraćaja, što je izazvalo neizvesnost kod velikog broja putnika.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp danas je zapretio Iranu da ne izvodi udare, jer će u tom slučaju SAD odgovoriti "nikad viđenom silom".

"Iran je upravo najavio da će danas udariti veoma snažno, jače nego ikada ranije. Bolje je da to ne urade, jer ako to urade, udarićemo ih silom koja nikada nije viđena", rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth social.

Američki predsednik izjavio je prethodno, nakon što je objavio da je vrhovni lider Irana, ajatolah Ali Hamnei, poginuo u američkim i izraelskim udarima na Iran, da to "nije samo pravda za narod Irana, već i za sve velike Amerikance i one ljude iz mnogih zemalja širom sveta koje su Hamnei i njegova banda krvožednih nasilnika ubili ili osakatili".

Kako je naveo, to je "najveća šansa za iranski narod da povrati svoju zemlju".

"Čujemo da mnogi od njihovih pripadnika Islamske revolucionarne garde, vojske i drugih bezbednosnih i policijskih snaga više ne žele da se bore i traže imunitet od nas. Kao što sam rekao - 'Sada mogu imati imunitet, kasnije dobijaju samo smrt'", istakao je Tramp.

Novi napad Irana

Više sirena se čuje širom centralnog Izraela usred najnovijeg iranskog napada balističkim raketama.

Rano upozorenje je izdato i na jugu Izraela zbog lansiranja novih projektila, prenosi Tajms of Izrael.

Civilima u područjima gde se oglase sirene naređeno je da uđu u skloništa od bombi.

Izraelske odbrambene snage (IDF) navode da rade na presretanju projektila.

Iran je juče u toku dana lansirao oko 170 balističkih raketa, desetine njih ka Izraelu i desetine ka američkim vojnim objektima na Bliskom istoku, prema procenama izraelske vojske, navodi Tajms of Izrael.

U udaru iranske balističke rakete sinoć u Tel Avivu ranjeno je oko 20 ljudi, među kojima je jedna osoba u kritičnom, a jedna u teškom stanju, saopštila je izraelska služba hitne pomoći Magen David Adom.

Autor: S.M.