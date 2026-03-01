TRI EVROPSKE SILE PRED UKLJUČENJEM U RAT PROTIV IRANA! Tramp otkrio koliko će TRAJATI NAPADI! Objavljen SNIMAK UBISTVA ajatolaha (FOTO+VIDEO)

Svet se jutros probudio uz strah od eskalacije velikog sukoba na Bliskom istoku, nakon što su SAD i Izrael u subotu pokrenuli zajedničke udare na Iran.

Izrael i SAD su juče rano ujutru pokrenuli snažne udare na Islamsku Republiku Iran. Teheran je uzvratio kontranapadom na ključne američke vojne ciljeve u regionu i napadom na Izrael. Iranska državna televizija objavila je da je u večernjim satima da je ajatolah Ali Hamnei mrtav.

Iranski vrhovni vođa ubijen je juče u izraelsko-američkom napadu na Iran, dok region tone u haos, a Teheran uzvraća raketnim napadima na Izrael i zemlje Persijskog zaliva. Gađani su ciljevi u Kuvajtu, Bahreinu, Kataru, Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Turističke destinacije - Dubai i Abu Dabi našli su se na udaru iranskih dronova i raketa. Iranski državni mediji potvrdili su i smrt komandanta kopnenih snaga, kao i ključnog savetnika vrhovnog vođe.

Revolucionarna garda saopštila je da započinje "najrazorniju operaciju u istoriji". Broj poginulih u napadu na školu za devojčice u iranskom gradu na jugu zemlje - Minabu, porastao je na 118.

Donald Trump je poručio Iranu da im je "bolje da to ne radite, uzvratićemo neviđenom silom" Vest o Hameneijevoj smrti izazvala je i slavlje i suze u redovima iranske opozicije i demonstranata na ulicama Teherana i širom sveta, dok pristalice tuguju i obećavaju osvetu.

21:48 Iran proglasio džihad i objavio fatvu protiv Amerike

Visoki verski lideri izrekli su fatvu protiv Amerike, navodeći da je osveta "verska obaveza" za sve muslimane.

Jedan od vodećih iranski verskih autoriteta proglasio je u nedelju džihad protiv Amerike i Izraela dok su antiamerički protesti zahvatili region nakon ubistva vrhovnog vođe Irana.

pročitajte još Iran proglasio džihad i objavio fatvu protiv Amerike: Osveta je verska obaveza za sve muslimane

21:39 Velika Britanija, Francuska i Nemačka: Mogli bismo preduzeti neophodne mere protiv Irana

Lideri Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Nemačke, poznati kao E3, izdali su zajedničko saopštenje o aktuelnim napadima na Bliskom istoku.

21:34 Tramp razgovarao sa bin Zajedom, Netanjahuom i kraljem Bahreina

Predsednik SAD Donald Tramp razgovarao je telefonom sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom, saopštila je portparolka Bele kuće Karolin Livit.

Tramp je takođe razgovarao sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamedom bin Zajedom al Nahjanom i kraljem Bahreina Hamadom bin Isa al Kalifom, navela je Livit.

Obe zemlje Zaliva bile su ove nedelje pogođene iranskim napadima. Ona nije iznela dodatne informacije.

21:33 SAD: Više od 1.000 iranskih ciljeva pogođeno u napadima

Centralna komanda SAD objavila je nove informacije o napadima na Iran. Navodi se da je do sada tokom operacije pogođeno više od 1.000 iranskih ciljeva.

21:26 Pogođena zgrada iranske državne radio-televizije

Zgrada iranske državne radio-televizijske kuće IRIB u Teheranu napadnuta je 1. marta od strane Izraela i Sjedinjenih Država.

21:22 SAD: Uništili smo sedište Iranske revolucionarne garde

Američka vojska objavila je da je uništila sedište Iranskog revolucionarnog gardijskog korpusa. Reč je o napadu koji se dogodio ranije danas u Teheranu.

21:02 "Tramp je naredio bombardovanje pregovaračkog stola"

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je danas da je američki predsednik Donald Tramp naredio "bombardovanje pregovaračkog stola" nakon američkih i izraelskih vojnih operacija u Iranu.

Jučerašnji udari usledili su samo dan nakon poslednjeg kruga nuklearnih pregovora između Irana i SAD.

"Dogovor je bio nadohvat ruke. Iz Ženeve smo podrazumevali da ćemo se dogovoriti na našem idućem susretu. Oni koji su želeli potkopati diplomatiju, uspeli su u svojoj nameri", napisao je Aragči danas u objavi na Iksu.

Iranian Foreign Minister Araghchi:



You remember in June when Israel attacked us, they killed some of our top commanders... and in less than 12 hours, we were able to retaliate.



This time it was even faster; in less than two hours, we started our retaliation. pic.twitter.com/Q4KPYyXYWx — Clash Report (@clashreport) 01. март 2026.

"I opet, Tramp je taj koji je na kraju naredio bombardovanje pregovaračkog stola."Posle pregovora održanih u petak u Ženevi, Iran je izrazio optimizam, dok je Tramp izjavio kako "nije zadovoljan" postignutim napretkom.

20:57 "Otvoreni rat protiv muslimana"

Predsednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je danas da je atentat na ajatolaha Hamneija otvoreni rat protiv muslimana, a posebno šiita širom sveta.

20:31 Iran počeo napade po američkim bazama u Iraku

Iran je otpočeo seriju napada po američkim bazama u Iraku.

20:25 Tramp se oglasio posle pogibije američkih vojnika

Američki predsednik Donald Tramp oglasio se pošto je potvrđeno da su trojica ameirčkih vojnika poginula u napadu Irana na Kuvajt, a u okviru odmazde pose udara koje su SAD i Izrael izveli na Iran i u kojima je likvidiran vrhovni verski vođa ajatolah Ali Hamnei, kao i nekoliko visokih vojnih zvaničnika.

Tramp je rakao da su američke snage "očekivale da će biti žrtava" tokom Operacije "Epski bes":

"Očekujemo žrtve u nečemu ovakvom. Imamo trojicu, ali očekujemo žrtve, ali na kraju će to biti mnogo dobar sporazum za čitav svet", rekao je Tramp.

20:20 Ovo je trenutak kada je likvidiran iranski ajatolah

)Vrhovni verski vođa Irana Ali Hamenei ubijen je juče u izraelskim vazdušnim udarima.Još uvek nije poznato da li je upravo ovo bombardovanje izvršeno sa najmanje 30 projektila usmrtilo Hamneija

20:05 NOVI TALAS IZRAELSKIH UDARA NA IRAN: Pogođeni komandni centri, stižu izveštaji o oštećenoj bolnici u Teheranu!

Izraelska vojska saopštila je da je danas pogodila desetine iranskih vojnih komandnih centara, uključujući i štabove koji pripadaju Revolucionarnoj gardi, što predstavlja značajnu eskalaciju sukoba.

Iako su zvanični podaci fokusirani na vojne ciljeve, agencija Reuters prenosi svedočenja očevidaca o oštećenjima civilnih objekata. Prema njihovim rečima, izraelski udari pogodili su i jednu bolnicu u glavnom gradu Teheranu.

Evakuacija pacijenata i pogođena policijska stanicaSvedoci navode da je bolnica teško oštećena u napadu, zbog čega je u toku hitna evakuacija pacijenata iz objekta. Istovremeno, iranska novinska agencija Tasnim izvestila je da ima žrtava nakon što su projektili pogodili i policijsku stanicu u gradu.

Izrael mobilisao 100.000 rezervista

Vojni portparol Izraela ranije je potvrdio da je za operaciju protiv Irana mobilisano čak 100.000 rezervista, što ukazuje na pripreme za sukob širih razmera. Izraelska strana insistira da su mete isključivo vojni kapaciteti koji služe za koordinaciju napada na njihovu teritoriju.

Situacija u Teheranu je napeta, a strahuje se da bi broj žrtava mogao biti značajno veći s obzirom na intenzitet udara u gusto naseljenim delovima prestonice.

20:00 LONDON POKREĆE PLAN "SPASAVANJA": Britanija evakuiše svoje građane iz Irana

Nakon potvrde o smrti vrhovnog vođe Irana, ajatolaha Hameneija, i najavljene krvave osvete Teherana, zvanični London je po hitnom postupku aktivirao planove za evakuaciju britanskih državljana.

Ključni detalji plana:

- Zarobljeni putnici: Ministarstvo spoljnih poslova Velike Britanije (Foreign Office) mapira lokacije svih britanskih turista i radnika koji su ostali blokirani nakon zatvaranja vazdušnog prostora.

- Vojna podrška: Specijalne jedinice i transportni avioni RAF-a su u stanju pripravnosti u bazama na Kipru (Akrotiri) kako bi po potrebi izvršili izvlačenje civila.

- Upozorenje najvišeg nivoa: Građanima se savetuje da ostanu u zatvorenim prostorima, obezbede zalihe hrane i vode i čekaju dalja uputstva putem kriznih kanala komunikacije.

Situacija se dramatično pogoršala nakon što su iranske snage već izvele prve napade odmazde u kojima je poginulo devet osoba u Izraelu, dok su tri američka vojnika stradala u regionalnim sukobima. Britanska vlada strahuje da bi njihovi državljani mogli postati mete ili "kolateralna šteta" u totalnom ratu koji preti Bliskom istoku.

19:13 U napadu poginula i 14-mesečna unuka ajatolaha Hamneija!

Unuka iranskog vrhovnog vođe Ali Hamneija, stara 14 meseci, poginula je zajedno sa njim u jučeršnjem američkom i izraelskom napadu na njegovu rezidenciju, preneli su danas iranski mediji.

pročitajte još IMALA JE SAMO 14 MESECI: U napadu na Iran poginula unuka vrhovnog vođe Ali Hamneija

Iranska agencija Tasnim prenela je da je devojčica još jedna žrtva na sve većem spisku članova Hamneijeve porodice za koje je potvrđeno da su poginuli.

19:07 Haos u Dubaiju posle serije iranskih napada

Ujedinjene Arapske Emirate je zahvatila turbulentna noć, a strahovi su rasli među iseljenicima posle 36 sati iranskih napada. Stotine raketa i dronova presretnuto je u vazdušnom prostoru zemlje dok su se snažne eksplozije odjekivale.

18:46 Arakči: "Odupiraćemo se koliko god bude potrebno"

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je da Sjedinjene Američke Države i Izrael ne mogu da ostvare pobedu u ratu protiv Irana i naglasio da sukob "ne može da donese bilo kakav dobar ishod drugoj strani".

18:39 Netanjahu: Napadi na Iran povećaće se u narednim danima

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da će se napadi na Iran povećati u narednim danima, nakon ubistva vrhovnog iranskog vođe ajatolaha Alija Hamneija i drugih visokih iranskih zvaničnika.

"Naše snage trenutno udaraju u srce Teherana sve većim intenzitetom, što će se pojačavati u narednim danima", rekao je Netanjahu u video-izjavi snimljenoj na krovu kompleksa Ministarstva odbrane u Tel Avivu, preneo je CNN.

18: 36 Potopili smo 9 iranskih ratnih brodova: Novo oglašavanje Donalda Trampa

pročitajte još Potopili smo 9 iranskih ratnih brodova: Novo oglašavanje Donalda Trampa

18:30 Iran napao francusku pomorsku bazu u Abu Dabiju

Iranski Korpus čuvara Islamske revolucije (IRGC) saopštio je da je pokrenuo novi talas napada i ispalio projektile i dronove prema zemljama u regiji u kojima se nalaze američke vojne baze.

18:07 Iranska Garda: Ubili smo i ranili 560 američkih vojnikaIranski

Revolucionarni gardijski korpus (IRGC) objavio je da je izvršio napade na američke i britanske mete na moru i kopnu. Tvrde da su pogodili tri tankera za naftu i da su ubili ili ranili 560 američkih vojnika u napadima na američke baze u regionu.

Prema Gardi, njihove snage su ciljale tri tankera za naftu za koje kažu da pripadaju Sjedinjenim Državama i Velikoj Britaniji. „Pogodili smo raketama tri ofanzivna tankera za naftu koja pripadaju Sjedinjenim Državama i Britaniji u Zalivu i Ormuskom moreuzu“, navodi se u njihovom saopštenju.

Pored napada sa mora, IRGC je takođe izvestio o napadima na kopnene ciljeve. „Ciljali smo razne američke baze u regionu, što je rezultiralo smrću i povredama 560 američkih vojnika“, rekli su.

18:02 "Ahmadinedžad je zdrav i na bezbednom mestu"

Portparol bivšeg iranskog predsednika Mahmuda Ahmadinedžada demantovao je izveštaje o njegovoj smrti."Vest da je poštovani Ahmadinedžad ubijen je lažna. On je zdrav i na bezbednom mestu“, rekao je portparol.

17:57 Iran izveo napade na tri američka i britanska tankera

Iran je izveo raketne napade na tri američka i britanska tankera u Persijskom zalivu i Ormuskom moreuzu, saopštila je Iranska revolucionarna garda.

17:50 Tramp: Iranci žele da pregovaraju

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da će razgovarati sa iranskim liderima, ali nije precizirao kada, navodeći da je veliki deo rukovodstva te zemlje poginuo u američkim i izraelskim udarima na Iran.

- Oni žele da razgovaraju, i ja sam pristao na razgovor, tako da ću razgovarati sa njima. Trebalo je to ranije da urade - prenosi američki magazin The Atlantic Trampove reči.

- Trebalo je ranije da prihvate ono što je bilo veoma praktično i lako za uraditi. Čekali su predugo - rekao je Tramp.

Na pitanje kada bi razgovori mogli da se održe, Tramp je odgovorio: Ne mogu da vam kažem.

17:34 SAD potopile iranski ratni brod

Američka vojska saopštila je u nedelju da je potopila iranski ratni brod i pozvala preostale iranske snage da polože oružje i napuste svoje položaje. Centralna komanda SAD, koja rukovodi trenutnim napadima na Iran, potvrdila je da je iranska korveta klase „Džamaran“ potopljena u Omanskom zalivu, direktno uz dok u luci Čah Bahar.

„Kao što je predsednik rekao, pripadnici iranskih oružanih snaga, Revolucionarne garde i policije moraju da polože svoje oružje. Napustite brodove“, navela je Centralna komanda u objavi na platformi Iks, podsećajući na izjavu koju je u subotu dao predsednik Donald Tramp.

Ovaj incident se dogodio oko 16 časova po našem vremenu, samo jedan sat pre objavljivanja zvaničnog izveštaja Rojtersa. Potapanje broda u samoj luci Čah Bahar ukazuje na potpunu dominaciju američkih snaga u iranskim teritorijalnim vodama.

17:10 – TRAMP POTVRDIO: "Likvidirano 48 vođa iranskog režima!"

U svom prvom današnjem televizijskom intervjuu za CNBC, predsednik SAD Donald Tramp izneo je frapantne podatke o toku operacije "Epski bes". Tramp tvrdi da su precizni udari obezglavili iransku komandu.

"Niko ne može da veruje kakav uspeh postižemo - 48 vođa je uklonjeno jednim jedinim udarcem! Stvari se odvijaju neverovatnom brzinom", poručio je Tramp.

pročitajte još Tramp se oglasio i šokirao svet: Pobili smo im 48 vođa jednim udarcem

On je takođe odbacio zabrinutost zbog naglog skoka cena nafte na svetskim berzama, navodeći da je primarni cilj bezbednost Amerike i da će se "na kraju sve posložiti".

16:15– PENTAGON POTVRDIO: Troje američkih vojnika poginulo!

Američka centralna komanda (CENTCOM) zvanično je saopštila da su tri pripadnika američke vojske poginula u akciji tokom operacije "Epski bes" (Operation Epic Fury). Pored toga, pet vojnika je teško ranjeno, dok je veći broj njih zadobio lakše povrede (šrapneli i potresi mozga). Ovo su prve zvanične žrtve SAD od početka udara u subotu.

15:55 – DEMANTI PENTAGONA: Nosač aviona "Linkoln" nije pogođen!

Povodom tvrdnji Iranske revolucionarne garde (IRGC) da su sa četiri balistička projektila pogodili američki nosač aviona "USS Abraham Lincoln", hitno se oglasila komanda CENTCOM. Zvanični Vašington poručuje:

"Iranske tvrdnje su čista laž. Nosač aviona 'Lincoln' nije pogođen, niti su projektili pali blizu broda. Operacije se nastavljaju bez ikakvih zastoja."

🚫Iran’s IRGC claims to have struck USS Abraham Lincoln with ballistic missiles. LIE.

✅The Lincoln was not hit. The missiles launched didn’t even come close. The Lincoln continues to launch aircraft in support of CENTCOM’s relentless campaign to defend the American people by… pic.twitter.com/AjaeHMemtA — U.S. Central Command (@CENTCOM) 01. март 2026.

15:50– UBIJEN MAHMUD AHMADINEDŽAD

Iranski državni mediji i agencija Tanjug potvrdili su da je bivši predsednik Irana Mahmud Ahmadinedžad ubijen u izraelskom vazdušnom napadu na njegovu rezidenciju u Teheranu. Udari su bili usmereni na severoistočni deo grada (Narnak), gde je Ahmadinedžad stradao zajedno sa svojim telohraniteljima.

15:45– POTOPLJENA IRANSKA KORVETA "JAMARAN"

Mornarica SAD potvrdila je da je u Omanskom zalivu pogodila iransku korvetu klase Jamaran. Plovilo trenutno tone na dno zaliva. Američka komanda izdala je naređenje iranskim snagama da polože oružje i napuste brodove.

15:43– STOTINE ŽRTAVA U IRANU: Masakr u školi u Minabu

Broj poginulih u vazdušnom napadu na žensku školu u gradu Minabu zvanično je porastao na 148. Iranske vlasti navode da je ukupno preko 200 ljudi stradalo širom zemlje od početka američko-izraelske operacije u kojoj je likvidiran i vrhovni vođa Ali Hamnei.

15:42– UDAR NA IZRAEL I ZALIV: Civilne žrtve u Dubaiju i Beit Šemešu

Izrael: Potvrđeno je devet mrtvih u raketnom napadu na stambeni blok u gradu Beit Šemeš. Preko 120 ljudi je ranjeno u Tel Avivu i okolini.

UAE: Tri osobe su poginule, a 58 je ranjeno u iranskim napadima na Dubai i Abu Dabi.

Kuvajt: Jedna osoba je izgubila život, dok je 32 povređeno nakon udara na aerodrom.

Stanje na terenu:

- Vazdušni prostor iznad većeg dela Bliskog istoka je zatvoren.

- Srbija je započela evakuaciju osoblja ambasade iz Teherana nakon što je zgrada oštećena u bombardovanju.

15:41 IRCG: Napali smo "USS Abraham Linkoln!"

Iranska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da je lansirala četiri balistička projektila na američki nosač aviona "USS Abraham Linkoln".

Prema iranskim državnim medijima, cilj napada bio je peti nosač klase Nimitz, koji predstavlja ključnu udarnu snagu SAD u regionu.

Nosač „Abraham Linkoln“ opremljen je najsavremenijim nevidljivim lovcima F-35, dok njegovu prateću grupu čine tri razarača i nuklearna podmornica naoružana projektilima "Tomahvak". Prema satelitskim snimcima koje je potvrdio BBC Verify, brod je poslednji put lociran 15. februara uz obalu Omana.

Vašington se još uvek nije zvanično oglasio povodom ovih tvrdnji Teherana, preneo je Index.

15:24 Novi vrhovni vođa će biti izabran za dan ili dva!

Iranski mediji objavili su da će Alireza Arafi zameniti ubijenog ajatolaha Alija Hamneija, ali da je to samo privremeno rešenje, dok se ne izabere novi vrhovni vođa.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči rekao je danas da će novi vođa biti izabran za "dan ili dva", preneo je AP.

🇮🇷🇺🇸 Iranian Foreign Minister Araghchi:



Of course, we cannot hit any target in the territory of the United States.



So we have to deal with their bases in the region. https://t.co/G5inCOEQqe pic.twitter.com/c5b8KGvqOK — Lord Bebo (@MyLordBebo) 01. март 2026.

On je dodao da Iran ne može da gađa teritoriju Amerike, ali da će gađati ono što može.

15:20 Iranci potopili svoj brod!

14:47 Stotine brodova usidreno u Zalivu dok se širi haos Bliskim istokom

Najmanje 150 tankera, uključujući brodove sa sirovom naftom i tečnim prirodnim gasom (LNG), usidreno je u otvorenim vodama Zaliva van Ormuskog moreuza, dok desetine drugih stoje na suprotnoj strani tog strateškog prolaza, pokazali su podaci o brodskim kretanjima u nedelju.

Tankeri su raspoređeni u otvorenim vodama kod obala glavnih proizvođača nafte u Zalivu, uključujući Irak i Saudijsku Arabiju, kao i kod ključne zemlje za tečni gas - Katara. To su procene Rojtersa zasnovane na podacima sa platforme MarineTraffic.

Otprilike 20% svetske proizvodnje nafte, uključujući naftu iz Saudijske Arabije, UAE, Iraka, Kuvajta i Irana, prolazi kroz Ormuski moreuz, zajedno sa velikim količinama LNG-a iz Katara.

Nekoliko vlasnika tankera, velikih naftnih kompanija i trgovačkih kuća obustavilo je transport sirove nafte, goriva i LNG-a kroz Ormuski moreuz nakon napada, a Teheran je saopštio da je zatvorio prolaz, rekli su izvori.

14:40 Kina oštro osuđuje ubistvo iranskog vrhovnog vođe Hamneija

Kina je oštro osudila ubistvo iranskog vođe Alija Hamneija od strane SAD i Izraela, nazivajući ga kršenjem suvereniteta i Povelje UN-a pa je pozvala na trenutni prekid vojnih operacija.

Ministarstvo spoljnih poslova u Pekingu u saopštenju je navelo kako je ubistvo "teško kršenje suvereniteta i bezbednosti Irana, gaženje ciljeva i načela Povelje UN i temeljnih normi međunarodnih odnosa".

- Kina se tome odlučno protivi i oštro to osuđuje - dodaje se, uz poziv na "trenutni prekid vojnih operacija".

Osuda je usledila nedugo nakon što su kineski državni mediji izvestili o telefonskom razgovoru vodećeg kineskog diplomate Vanga Jia i ruskog kolege Sergeja Lavrova.

Tokom razgovora, koji je prema državnoj novinskoj agenciji Sinhua inicirao Lavrov, Vang je rekao da je "drsko ubistvo suverenog vođe i podsticanje na promenu režima" od strane SAD i Izraela "neprihvatljivo".

14:35 Ubijen bivši predsednik Irana - Mahmud Ahmadinedžad

14:29 UAE: Tri osobe poginule, 58 ranjeno

Tri osobe su poginule u iranskim napadima na Ujedinjene Arapske Emirate, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Takođe je navedeno da je 58 ljudi lakše povređeno tokom napada.

14:28 Kuvajt: Jedna osoba poginula, 32 povređene

Jedna osoba je poginula, a 32 su povređene nakon iranskih napada na Kuvajt, saopštilo je tamošnje Ministarstvo zdravlja.

14:25 Abas Aragči: "Nastavićemo putem Hamneija"

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova, u saopštenju povodom smrti vrhovnog vođe Alija Hamneija, ponovo je osudilo američke i izraelske udare izvedene tokom diplomatskih pregovora između Teherana i Vašingtona o iranskom nuklearnom programu.

Nedavni napadi dogodili su se dok je Oman posredovao u razgovorima između Sjedinjenih Država i Irana, a poslednja runda pregovora održana je u Ženevi 26. februara.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je da će Hamneijev put "biti nastavljen".

14:21 Osmoro poginulih u iranskom napadu na Beit Šameš u Izraelu

Osam osoba poginulo je u raketnom napadu na grad Beit Šemeš u centralnom delu Izraela, saopštila je izraelska hitna medicinska služba Magen David Adom (MDA).

Prema navodima te službe, lekarske ekipe zbrinjavaju 23 povređene osobe. Dve su u teškom stanju, tri imaju srednje teške povrede, dok je 18 lakše povređeno. Svi povređeni prevezeni su u bolnicu.

13:56 Više od hiljadu ljudi na protestima u Atini protiv napada na Iran

Više od 1.300 ljudi, uglavnom povezanih s grčkom Komunističkom partijom, protestovalo je u Atini protiv napada na Iran, marširajući do američke i izraelske ambasade.

13:54 Žestok iranski napad na izraelski grad - četvoro mrtvih, 20 ranjenih

Četiri osobe poginule su u udaru iranskog balističkog projektila na Beit Šemeš, saopštila je služba hitne pomoći Magen David Adom (MDA).

Magen David Adom says its medics are treating several injuries following an Iranian ballistic missile impact in Beit Shemesh.



Among the injuries is a girl in serious condition, MDA says. https://t.co/nCbhWohNYB pic.twitter.com/2NjiS5QR1k — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) 01. март 2026.

13:52 Iran pokrenuo novi talas napada

Iranski Korpus čuvara Islamske revolucije (IRGC) saopštio je da je pokrenuo novi talas raketa i dronova prema zemljama u regiji.

Oblaci dima viđeni su kako se uzdižu iz područja u blizini luke u Abu Dabiju nakon što su nad gradom odjeknule snažne detonacije. Nije jasno što je pogodilo to područje.

Na snimcima se vidi dim iznad luke, dok su stanovnici izvestili da su čuli avione iznad grada.

Zayed Port in Abu Dhabi, UAE hit by Iranian strikes. pic.twitter.com/RUojLGQ087 — Shalinder Wangu (@Wangu_News18) 01. март 2026.

13:43 Zatvoren vazdušni prostor iznad Emirata i većeg dela Bliskog istoka

Evropska agencija za bezbednost vazdušnog saobraćaja (EASA) izdala je upozorenje povodom aktuelne situacije i ukazala na visok rizik u pogledu bezbednosti civilne avijacije u vazdušnom prostoru Bliskog istoka i Persijskog zaliva.

12:53 Hotel u Manami oštećen u napadu

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopštilo je da je u napadu pogođen "Crown Plaza Hotel" u glavnom gradu Manami.

Napad je prouzrokovao materijalnu štetu, "ali bez ljudskih žrtava", dodaje se.

The Interior Ministry has confirmed that Crowne Plaza Hotel in Manama was targeted, resulting in material damage but no loss of life. pic.twitter.com/wsvx3pDdXE — GDN Online (@GDNonline) 01. март 2026.

12:52 IDF: U udarima u Iranu ubijeno 40 ključnih vojnih komandanata

Izraelska vojska (IDF) objavila je da je u početnim udarima u Iranu ubila 40 ključnih iranskih komandanata, uključujući načelnika Glavnog štaba Abdolrahima Musavija.

12:51 Severna Koreja osudila napade na Iran: "To je ilegalna agresija"

Severna Koreja osudila je izraelske i američke napade na Iran, nazvavši ih "ilegalnom agresijom". Portparol Ministarstva spoljnih poslova izjavio je da je to očekivani ishod američke politike.

12:20 Iranske rakete ispaljene u pravcu Kipra

Ministar odbrane Velike Britanije otkrio je da su dve iranske rakete ispaljene u pravcu Kipra, gde Velika Britanija ima ključne vojne baze. Džon Hili je izjavio da za sada nije jasno da li su rakete namerno bile usmerene ka britanskim objektima na ostrvu.

- Nismo sigurni da li su bile namerno usmerene na naše baze - rekao je on.

Takođe je otkrio da se oko 300 britanskih vojnika nalazilo u blizini lokacija u Bahreinu koje su bile meta napada.

Govoreći za "Skaj njuz" on je izjavio da će "malo ko žaliti zbog smrti ajatolaha." Ipak, naglasio je da ga više zabrinjavaju moguće posledice napada na Iran i rizik od šire regionalne eskalacije.

Podsetio je na, kako je naveo, 20 terorističkih zavera na ulicama Ujedinjenog Kraljevstva organizovanih od strane Irana, smrt desetina hiljada sopstvenih građana, kao i isporuku 50.000 dronova Rusiji za napade na Ukrajinu.

- Neka bude jasno da je ovo režim koji uznemirava druge zemlje i kojem se nikada ne sme dozvoliti da poseduje nuklearno oružje - rekao je on.

12:14 Hezbolah: Nastavićemo putem otpora, ubistvo Hamneija je sramota na obrazu čovečanstva

Generalni sekretar Hezbolaha Naim Kasem oglasio se povodom ubistva Alija Hamneija:

"Atentat na ajatolaha Hamneija i grupu komandanata predstavlja vrhunac organizovanog zločina i mrlju sramote na obrazu čovečanstva.

پیام تسلیت دبیرکل حزب الله لبنان به امت اسلامی



شیخ نعیم قاسم:



ترور آیت‌الله خامنه‌ای و جمعی از فرماندهان، اوج یک جنایت سازمان‌یافته و لکه ننگی بر پیشانی بشریت است



ما در حزب‌الله لبنان راه مقاومت را با اراده‌ای استوار، روحیه‌ای شهادت‌طلبانه و بدون خستگی و تردید ادامه خواهیم داد pic.twitter.com/Qv9u4KT8wY — خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) 01. март 2026.

12:07 Kaja Kalas: "Smrt Alija Hamneija je prekretnica u istoriji Irana"

- Smrt Alija Hamneija predstavlja prekretnicu u istoriji Irana. Šta će se dogoditi sledeće je neizvesno. Ipak, sada postoji otvoren put ka drugačijem Iranu - takvom kakav njegovi ljudi možda mogu slobodnije da oblikuju. U kontaktu sam sa partnerima, uključujući i one u regionu koji trpe najveći teret iranskih vojnih akcija, kako bismo pronašli praktične korake za deeskalaciju - objavila je na mreži "Iks", Kaja Kalas, visoka predstavnica EU za spoljne poslove i bezbednosnu politiku.

The death of Ali Khamenei is a defining moment in Iran’s history.



What comes next is uncertain. But there is now an open path to a different Iran, one that its people may have greater freedom to shape.



I’m in contact with partners, including those in the region that bear the… pic.twitter.com/s5CqUqHrWi — Kaja Kallas (@kajakallas) 01. март 2026.

11:42 Dva Izraelca poginula u raketnom napadu

Portparol izraelske vojske (IDF), Efi Defrin, saopštio je da su dva Izraelca poginula u odmazdi Irana.

- Iako IDF sprovodi obimne operacije u okviru protivvazdušne odbrane, ništa nije potpuno nepogrešivo - rekao je Defrin, pozivajući stanovništvo Izraela da prati uputstva vlasti i skloni se kada su pod napadom.

11:40 Ovo je novi vrhovni vođa Irana - ajatolah Alireza Arafi

#TASBreaking | Ayatollah Alireza Arafi appointed to Iran’s temporary leadership council after Ayatollah Ali Khamenei killed In US-Israel strikeshttps://t.co/es4jDSPRB1 — The Arabian Stories (@arabian_stories) 01. март 2026.

11:32 Imenovan novi komandant IRGC-a

Iran je imenovao novog komandanta Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) - brigadnog generala Ahmada Vahidija, potvrdili su iranski državni mediji.

Vahidi preuzima dužnost vrhovnog komandanta IRGC-a nakon što je njegov prethodnik, general Mohamad Pakpur, ubijen u zajedničkim vazdušnim udarima SAD i Izraela na Iran.

#Iran - "New Revolutionary Guard Commander is Ahmad Vahidi, responsible for Buenos Aires Jewish center attack"https://t.co/792Zc29czG — Ville Kostian (@Kostian_V) 01. март 2026.

11:23 Komercijalni avioni i danas izbegavaju Bliski istok

Emirates Airlines je suspendovao sve letove ka i iz Dubaija do ponedeljka popodne zbog višestrukih zatvaranja vazdušnog prostora u regionu usled eskalacije tenzija i napada na Bliskom istoku.

11:20 Napad na tanker kod obale Omana

Centar za pomorsku bezbednost Omana saopštio je da je tanker Skylight, pod zastavom Palaua, napadnut otprilike pet nautičkih milja od poluostrva Musandam. Napad je usledio nakon udara dronovima na komercijalnu luku Dukm u Omanu.

Poluostrvo Musandam, koje Oman deli sa Iranom, kontroliše moreuz Ormuz, ključnu stratešku tačku kroz koju se transportuje oko petina globalne nafte.

Iran has reportedly struck the Palau-flagged oil tanker Skylight near the Strait of Hormuz off Oman, injuring four sailors and prompting the full evacuation of the 20 member crew. pic.twitter.com/c3Pe14JGoI — Elite Predators (@elitepredatorss) 01. март 2026.

11:07 Puca i u Rijadu! Meta je baza Princ Sultan!

Eksplozije su se mogle čuti u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije, dok je Iran nastavio drugog dana svog odgovora na američko‑izraelske napade u regionu.

Dva dopisnika novinske agencije AFP su u istočnom delu grada čula jaki prasak i više eksplozija, a stanovnici su takođe prijavili da su videli gust dim koji se uzdizao iznad grada.

Rijad je domaćin Prince Sultan vazdušne baze, koja se koristi od 2019. godine i gde su stacionirani američki vojnici, sistemi protivraketne odbrane i avioni za operacije u regionu i zaštitu od pretnji poput Irana.

‼️Explosions in Riyadh, the capital of Saudi Arabia



AFP journalists report hearing loud sounds in the city and seeing thick smoke.



Riyadh is home to Prince Sultan Air Base, a key facility for U.S. forces since 2019, where the U.S. has stationed troops, Patriot missile defense… pic.twitter.com/PYR3ktuKXR — NEXTA (@nexta_tv) 01. март 2026.

10:48 Delovi iranskog drona pali na tržni centar u Šardži

U trećem gradu po veličini u Emiratima, Šardža, delovi srušenog iranskog drona "šahed" pali su na veliki tržni centar, izazvavši veliki požar i gust dim, javljaju lokalni izvori.

Vlasti su evakuisale posetioce i osoblje tržnog centra, dok se vatrogasci bore sa požarom, a detalji o eventualnim žrtvama još nisu objavljeni.

🇦🇪🇮🇷 UAE, Sharjah: Debris from a downed Iranian Shahed drone reportedly fell on a major shopping mall in Sharjah, causing a massive fire and thick smoke. pic.twitter.com/pzEFvshaKv — Argonaut (@FapeFop90614) 01. март 2026.

10:44 Snimak pogođene zgrade CIA u Dubaiju

10:38 Izraelska vojska objavila nove detalje o ubistvu ajatolaha

Izraelska vojska objavila je dodatne pojedinosti o jučerašnjim napadima u kojima je ubijen ajatolah Ali Hamnei. U saopštenju su Izraelske odbrambene snage navele da su ubile vrhovnog vođu, što su u međuvremenu potvrdili i iz Irana.

Dodaje se da su "vazduhoplovne snage, vođene preciznim obaveštajnim podacima vojnoobaveštajne službe i u koordinaciji s Mosadom, pogodile kompleks vođstva u srcu Teherana u kojem se nalazio zajedno s drugim visokim zvaničnicima".

Iranski vrhovni vođa ubijen je nakon što su obaveštajne službe otkrile njegovo kretanje, objavio je noćas američki predsednik Donald Tramp, dodavši da Hamnei i druge vođe koji su ubijeni s njim "nisu mogli ništa da učine".

Hamnei je sazvao sastanak, a službe su otkrile da će se održati u subotu ujutro umesto uveče, kako se mislilo. Zbog toga su SAD i Izrael požurili s napadom.Najmanje četiri zgrade pogođene su u Hamneijevom kompleksu u centru Teherana.

IDF je u saopštenju naveo da je Hamnei "propagirao ekstremističku ideologiju protiv države Izrael i celog Zapada" i da je "bio otac plana za uništenje države Izrael".

Smrću Hamneija IDF je poručio da je "zatvorio istorijski krug eliminacijom vođe iranske terorističke osovine".

10:20 Oštećena ambasada Srbije u Teheranu

U današnjim napadima Izraela i SAD na Teheran oštećena je Ambasada Srbije u glavnom gradu Irana.

9:49 Sibiha: Putin je izgubio tri bliska saradnika

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha oglasio se na Iksu povodom napada na Iran.

"Asad, Maduro i sada Hamenei. Putin je izgubio trojicu svojih najbližih saveznika za nešto više od godinu dana. Takođe, nijednom od njih nije pomogao. Ova dinamika dokazuje tri stvari. Prvo, Rusija nije pouzdan saveznik čak ni onima koji se u velikoj meri oslanjaju na nju.

Assad, Maduro, and now Khamenei. Putin has lost three of his closest pals in little more than a year. He has also not helped any of them.



This dynamic proves three things.



First, Russia is not a reliable ally even for those who rely heavily on it.



Second, while Russia is stuck… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 01. март 2026.

Drugo, dok je Rusija zaglavljena u svom besmislenom ratu protiv Ukrajine, koji nikada neće dobiti i koji odbija da okonča, njen uticaj širom sveta dramatično opada.

Treće, domino smenjenih diktatora mora da se nastavi, a Putinov pad jednog dana je neizbežan. Zajedno moramo učiniti sve da taj radosni dan približimo i obezbedimo odgovornost za sve ruske zločine. Pravda je neizbežna."

9:41 Pogođena zgrada CIA u Dubaiju

9:36 Izrael pokrenuo široki talas napada na srce Teherana

Izraelska vojska upravo je objavila ažuriranje. U operaciji koju su nazvali "Rika lava", vojska navodi da "napada režim u srcu Teherana".

- Vazduhoplovne snage, vođene vojnom obaveštajnom službom, upravo su pokrenule široki talas napada na ciljeve iranskog terorističkog režima u srcu Teherana - dodaje vojska.

- Tokom proteklog dana vazduhoplovne snage sprovele su opsežne napade kako bi ostvarile vazdušnu nadmoć i otvorile put prema Teheranu - navodi se još.

9:32 Broj poginulih u napadu na školu porastao na 148

Broj poginulih u napadu na školu za devojčice porastao na 148, navode Iranci. Iranski mediji juče su izvestili o napadu na školu za devojčice u južnom iranskom okrugu Minab.

The devastating tragedy at the elementary school in #Minab city has now claimed 108 precious lives. 108 innocent little girls are no longer with us. Their empty desks, their unfinished drawings, their silenced voices leave a void that can never be filled.🖤💔

And yet, the world… pic.twitter.com/R0MtZLvuIm — IRAN Embassy in Austria (@IraninAustria) 28. фебруар 2026.

Ebrahim Taheri, lokalni advokat, rekao je za novinsku agenciju iranskog pravosuđa Mizan da je broj poginulih sada porastao na 148.

Dodao je da je još 95 osoba ranjeno.

9:26 Šestoro mrtvih u blizini američkog konzulata u Karačiju

Pakistanska spasilačka služba Edhi saopštila je da je šest osoba poginulo, a više ih je povređeno u neredima koji su izbili u blizini američkog konzulata u Karačiju.

🚨🇵🇰🇺🇸 BREAKING: Reports state U.S. Marines opened fire on Pakistani protesters outside the U.S. Consulate in Karachi.



At least 8 killed. 20+ wounded. Reports of snipers positioned on the consulate roof targeting demonstrators.



Protesters had gathered in response to the… https://t.co/7oAatOa0S1 pic.twitter.com/BsC9QaJN81 — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) 01. март 2026.

Demonstranti su pokušali da upadnu u američku diplomatsku misiju u tom pakistanskom gradu. Više osoba ranjeno je dok je policija rasterivala okupljene.

8:48 U Tel Avivu ranjena 21 osoba, tri u teškom stanju

Number of wounded in Tel Aviv rises to 21, including 3 in serious condition https://t.co/OQQ6uflsPX pic.twitter.com/W1JXhagKHn — Guy Elster גיא אלסטר (@guyelster) 28. фебруар 2026.

8:47 Izraelske vlasti: U napadima na Izrael poginula jedna, ranjena 121 osoba

#الشرق_عاجل الإسعاف الإسرائيلي: الهجمات الإيرانية تقتل شخصا وتصيب 121 آخرين pic.twitter.com/LT4myXvKaL — الشرق عاجل Asharq Breaking (@AsharqNewsBrk) 01. март 2026.

8:34 Snažne eksplozije u Teheranu

U Teheranu su se u nedelju ujutru čule snažne eksplozije, potvrdili su iranski državni mediji i strani dopisnici, više detonacija registrovano je u glavnom gradu, praćeno dimnim oblacima nad delovima grada.

To se desilo nakon što je izraelska vojska najavila novu rundu udara na lansere iranskih balističkih raketa i sisteme protivvazdušne odbrane u okviru šire kampanje protiv Irana.

Izraelske snage su, prema dostupnim informacijama, usmeravale svoje napade na ključne vojne ciljeve kako bi potkopale iransku sposobnost da lansira rakete ili odbrani svoj vazdušni prostor.

Situacija i dalje eskalira, a detalji o posledicama ovih eksplozija i eventualnim žrtvama još uvek se prikupljaju.

8:33 Geleri od oborenih dronova povredili dve osobe u Dubaiju

Dve osobe su zadobile povrede nakon što su delovi presretnutih dronova pali na dve kuće, saopštila je kancelarija za medije Dubaija.

8:30 Sirene u Izraelu

Treći krug sirena za uzbunu zbog projektila oglasio se na severu Izraela. Snažne detonacije čule su se i na području Jerusalima, ali za sada nema informacija o povređenima ili šteti.

Nove sirene oglasile su se u jerusalimskom području dok se dolazni napad nastavlja. Sirene su se oglasile i širom Tel Aviva kao i drugih gradova u centralnom Izraelu nakon upozorenja na nadolazeću raketnu paljbu iz Irana.

8:29 Iran tvrdi da je gađao 27 američkih lokacija na Bliskom istoku

Iranska revolucionarna garda (IRGC) tvrdi da je u šestom talasu osvetničkih napada gađala 27 američkih vojnih lokacija kao i izraelske ciljeve na Bliskom istoku, koristeći projektile i dronove.

Following the announcement of Ali Khamenei's death, the flag that sits atop of the Imam Reza Shrine was changed to another that represents mourning and revenge. pic.twitter.com/9kH5ili0Dd — Joe Truzman (@JoeTruzman) 01. март 2026.

8:27 Ubijen šef iranske vojske

Iranska državna televizija javlja da je načelnik glavnog štaba oružanih snaga Abdolrahim Musavi ubijen u napadima na Iran.

Musavi je bio među oko 30 ključnih vođa iranskih vlasti i vojnih komandanata koji su navodno bili meta jučerašnjih zajedničkih američko-izraelskih udara. Inače, upravo je Musavi bio taj koji je pre pet dana u ime iranske vlasti zapretio SAD najoštirije do tada.

- Ako ovaj put pogreše, nanećemo im teške gubitke, jer su naše oružane snage odlučne da se suprotstave sili koja sprovodi zastrašivanje do samog kraja - poručio je Musavi.

08:14 - Nebenzja: Rusija zahteva prekid "agresivne akcije protiv Irana"

Stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja izjavio je sinoć da Rusija zahteva od Sjedinjenih Američkih Država i Izraela da prekinu agresivne akcije protiv Irana.

Nebenzja je na hitnoj sednici Saveta bezbednosti UN o Iranu, koja je sazvana na zahtev Rusije i Kine, rekao da Rusija smatra da udari SAD i Izraela na Iran predstavljaju "nož u leđa" i "pravu izdaju diplomatije", jer su izvedeni u vreme kada je Teheran iskazivao spremnost za diplomatske pregovore sa Vašingtonom, prenosi Sputnjik.

08:06 - Ubijen Musavi!

Načelnik Generalštaba iranskih oružanih snaga Abdolrahim Musavi je ubijen, prenela je danas iranska televizija.

08:02 - Strahoviti udari na glavni grad Katara: Doha u plamenu

Glavni grad Katara potresen je haosom i panikom nakon što su noćas i jutros odjeknule višestruke eksplozije. Prema snimcima koji su se munjevito proširili društvenim mrežama, nad Industrijskom zonom Dohe diže se gust crni dim.

07:53 - Oglasila se Ambasada Srbije u UAE

Ambasada Republike Srbije u Abu Dabiju oglasila se povodom trenutne situacije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, uputivši važne savete i instrukcije srpskim državljanima koji se nalaze u ovoj zemlji. Usled naglog pogoršanja bezbednosne situacije u delu regiona, došlo je do privremene obustave vazdušnog saobraćaja, što je izazvalo neizvesnost kod velikog broja putnika.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp danas je zapretio Iranu da ne izvodi udare, jer će u tom slučaju SAD odgovoriti "nikad viđenom silom".

"Iran je upravo najavio da će danas udariti veoma snažno, jače nego ikada ranije. Bolje je da to ne urade, jer ako to urade, udarićemo ih silom koja nikada nije viđena", rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth social.

Američki predsednik izjavio je prethodno, nakon što je objavio da je vrhovni lider Irana, ajatolah Ali Hamnei, poginuo u američkim i izraelskim udarima na Iran, da to "nije samo pravda za narod Irana, već i za sve velike Amerikance i one ljude iz mnogih zemalja širom sveta koje su Hamnei i njegova banda krvožednih nasilnika ubili ili osakatili".

Kako je naveo, to je "najveća šansa za iranski narod da povrati svoju zemlju".

"Čujemo da mnogi od njihovih pripadnika Islamske revolucionarne garde, vojske i drugih bezbednosnih i policijskih snaga više ne žele da se bore i traže imunitet od nas. Kao što sam rekao - 'Sada mogu imati imunitet, kasnije dobijaju samo smrt'", istakao je Tramp.

Novi napad Irana

Više sirena se čuje širom centralnog Izraela usred najnovijeg iranskog napada balističkim raketama.

Rano upozorenje je izdato i na jugu Izraela zbog lansiranja novih projektila, prenosi Tajms of Izrael.

Civilima u područjima gde se oglase sirene naređeno je da uđu u skloništa od bombi.

Izraelske odbrambene snage (IDF) navode da rade na presretanju projektila.

Iran je juče u toku dana lansirao oko 170 balističkih raketa, desetine njih ka Izraelu i desetine ka američkim vojnim objektima na Bliskom istoku, prema procenama izraelske vojske, navodi Tajms of Izrael.

U udaru iranske balističke rakete sinoć u Tel Avivu ranjeno je oko 20 ljudi, među kojima je jedna osoba u kritičnom, a jedna u teškom stanju, saopštila je izraelska služba hitne pomoći Magen David Adom.

Autor: S.M.