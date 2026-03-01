AKTUELNO

Svet

TEHERAN VEĆ ODREDIO ZAMENIKA UBIJENOM HAMNEJU! Evo ko je Alireza Arafi, novi vrhovni vođa: Blizak je Gardi, član Saveta čuvara

Izvor: Pink.rs/ISNA, Foto: Tanjug AP/Hadi Mizban ||

Otkriveno je ko će zameniti ubijenog Hameneija - Ali Reza Arabi je imenovan za vršioca dužnosti vođe Irana.

On će određeni vremenski period služiti kao Vrhovni vođa, izveštavaju iranski državni mediji, pre svih agencija ISNA.

Arafi će ovu najvišu funkciju u državi obavljati u prelaznom periodu, nakon eliminacije Ali Hamneija.

Alireza Arafi (67) važi za jednog od najuticajnijih šiitskih ajatolaha i visokih verskih autoriteta u zemlji. Rođen 1959. godine u Mejbodu, on decenijama zauzima ključne pozicije unutar iranskog teokratskog sistema. Član je Saveta čuvara, moćne institucije koja kontroliše zakonodavstvo i izbore, kao i Skupštine eksperata, tela koje je po ustavu jedino nadležno za izbor i nadzor vrhovnog vođe.

Pre imenovanja na čelo države, Arafi je vodio celokupan sistem verskih seminara u Iranu, sa centrom u svetom gradu Komu, čime je direktno oblikovao nove generacije verskih i političkih lidera. Takođe je bio na čelu Međunarodnog univerziteta Al-Mustafa, institucije zadužene za širenje šiizma i iranske ideologije u inostranstvu, zbog čega se smatra bliskim saradnikom bezbednosnih struktura i Revolucionarne garde.

Analitičari ocenjuju da izbor Arafija predstavlja pokušaj režima da očuva stabilnost i kontinuitet politike u trenutku ratne krize. Njegovo duboko poznavanje verske hijerarhije i istovremeno učešće u najvišim političkim telima čine ga figurom koja u ovom trenutku može da ujedini konzervativno sveštenstvo i vojne krugove.

Autor: Iva Besarabić

#Amerika

#Bliski istok

#Donald Tramp

#Iran

#Izrael

#Rat

POVEZANE VESTI

Svet

KO JE BIO VRHOVNI VOĐA IRANA, AJATOLAH ALI HAMNEI?! Posle njegove smrt, ništa više neće biti isto - Iran ima DVE OPCIJE

Politika

Vrhovni vođa Irana, Ali Hamnei, opasno provocira Trampa: Pogledajte kakvu karikaturu je objavio

Svet

VRHOVNI VOĐA IRANA U KOMI? Mediji: Ajatolah Ali Hamnei u veoma teškom stanju, naslednik je već određen?!

Svet

POGOĐENA KANCELARIJA ALIJA HAMNEIJA: Cilj Amerike i Izraela je UBISTVO verskog vođe Irana (VIDEO)

Svet

KADIROV IMENOVAO SVOG SINA: Mladi Ahmat (20) potpredsednik vlade Čečenije

Svet

Ali Hamnei, vrhovni verski lider Irana je LIKVIDIRAN: Telo nađeno u ruševinama?!