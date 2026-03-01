IRAN IZVRŠIO STRAVIČAN POKOLJ! Mnogo MRTVIH u srcu Izreala: Apokaliptične scene se šire mrežama (VIDEO)

Iranski balistički projektil direktno je pogodio stambenu zgradu ili sklonište u gradu Bit Šemeš, zapadno od Jerusalima, usmrtivši najmanje osam osoba, dok je više od 20 osoba povređeno, uključujući decu.

Prema najnovijim izveštajima Magen David Adom (MDA), izraelske nacionalne hitne službe, osmoro je stradalo u udaru iranskog balističkog projektila na grad Bit Šemeš, zapadno od Jerusalima, dok je više od 20 osoba povređeno.

Među povređenima je devojčica u teškom stanju, navodi MDA. Medicinari su na licu mesta pružali prvu pomoć i evakuisali žrtve u bolnice.

Neki izvori navode da je udar pogodio stambenu zgradu ili sklonište u starom delu grada, što je izazvalo masovne povrede usled eksplozije i šrapnela.

🚨 Horrifying consequences of the Iranian strike on the city of Beit Shemesh in Israel



It is one of the major and important industrial and commercial centers in the country. It is located east of Jerusalem.



Meanwhile, CNN reports that Iran is launching a new wave of attacks on… pic.twitter.com/7lQfCknOrA — NEXTA (@nexta_tv) 01. март 2026.

Incident se dogodio u okviru drugog dana intenzivnih iranskih odmazdi nakon smrti vrhovnog vođe Alija Hamneija u američko-izraelskim udarima.

Iran je lansirao više talasa balističkih projektila i dronova prema Izraelu, pri čemu je većina presretnuta sistemima protivvazdušne odbrane, ali su neki projektili ili njihovi fragmenti probili odbranu i pogodili centralne oblasti zemlje.

U Bit Šemešu su zabeleženi dim, ruševine i oštećenja na stambenim objektima, a snimci sa CCTV kamera pokazuju trenutak udara i dizanje plamena i dima.

Magen David Adom says its medics are treating several injuries following an Iranian ballistic missile impact in Beit Shemesh.



Among the injuries is a girl in serious condition, MDA says. https://t.co/nCbhWohNYB pic.twitter.com/2NjiS5QR1k — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) 01. март 2026.

Ovo je deo šireg iranskog odgovora koji je pogodio i Tel Aviv, kao i druge delove centralnog Izraela.

Bit Šemeš, grad sa oko 150.000 stanovnika, strateški je važan zbog blizine Jerusalima i čestih alarma u proteklim sukobima.

Ovaj udar dodatno pojačava tenzije u regionu, dok se strahuje od dalje eskalacije u širi sukob.

Autor: Iva Besarabić