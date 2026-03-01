UBIJEN BIVŠI PREDSEDNIK IRANA! Čuveni Mahmud Ahmadinedžad stradao sa kompletnim obezbeđenjem

Uz Alija Hamneija, stradao je i Ahmadinežad, šesti predsednik Irana koji je vodio zemlju od 2005. do 2013. godine.
Bivši predsednik Irana i aktuelni član Saveta za svrsishodnost, Mahmud Ahmadinežad, ubijen je u žestokom vazdušnom napadu izraelskih i američkih snaga na teheransku četvrt Narmak.
Prema informacijama novinske agencije ILNA, Ahmadinežad je stradao u svojoj rezidenciji zajedno sa kompletnim obezbeđenjem tokom direktnog pogotka na ovaj deo prestonice.
Autor: Iva Besarabić