UBIJEN BIVŠI PREDSEDNIK IRANA! Čuveni Mahmud Ahmadinedžad stradao sa kompletnim obezbeđenjem

Izvor: Pink.rs/ILNA, Foto: Tanjug AP/ap photo ||

Uz Alija Hamneija, stradao je i Ahmadinežad, šesti predsednik Irana koji je vodio zemlju od 2005. do 2013. godine.

Bivši predsednik Irana i aktuelni član Saveta za svrsishodnost, Mahmud Ahmadinežad, ubijen je u žestokom vazdušnom napadu izraelskih i američkih snaga na teheransku četvrt Narmak.

Prema informacijama novinske agencije ILNA, Ahmadinežad je stradao u svojoj rezidenciji zajedno sa kompletnim obezbeđenjem tokom direktnog pogotka na ovaj deo prestonice.

Ahmadinežad, šesti predsednik Irana koji je vodio zemlju od 2005. do 2013. godine.

Autor: Iva Besarabić

#Amerika

#Bliski istok

#Donald Tramp

#Iran

#Izrael

#Rat

