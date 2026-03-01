Skandal u Sobi za krizne situacije: Trampova ledena dama prekršila bezbednosni protokol (FOTO)

Najodanija saradnica Donalda Trampa, Suzi Vajls, suočava se sa žestokim kritikama nakon što je primećena kako nosi elektronski fitnes uređaj pored predsednika tokom prvog dana Operacije "Epski bes" i bombardovanja Irana.

Bela kuća je objavila fotografije iz Trampove improvizovane Sobe za krizne situacije u Mar-a-Lagu, dok je nadgledao pokretanje operacije "Epski bes", koja je rezultirala smrću vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija.

Na jednoj fotografiji vidi se Vajls kako razgovara sa Trampom, jasno noseći lični elektronski uređaj na ručnom zglobu. Neki korisnici na internetu su u početku verovali da je u pitanju "Apple Watch", ali je kasnije utvrđeno da se radi o "WHOOP" fitnes trakeru, preneo je Daily Mail.

Kritičari su to nazvali potencijalnim bezbednosnim propustom, dovodeći u pitanje kako je elektronski fitnes traker sa "Bluetooth" mogućnostima mogao da se nađe u tako osetljivom okruženju.

Drugi su tvrdili da bi uređaj mogao biti hakovan na daljinu i iskorišćen za špijuniranje predsednika tokom strogo poverljive vojne operacije.

Izvršni direktor kompanije "WHOOP", Vil Ahmed, odgovorio je u saopštenju da uređaj "ne sadrži mikrofon, GPS niti bilo kakvu vrstu mobilne povezivosti".

Dodao je da se uređaj već duže vreme nalazi na listi ličnih elektronskih uređaja koje je odobrila Nacionalna bezbednosna agencija (NSA).

Jedan drugi korisnik je primetio da, iako su neki uređaji odobreni od strane NSA za ograničene bezbedne namene, većina obaveštajnih agencija strogo zabranjuje lične uređaje sa Bluetooth funkcijom uključujući pametne satove i fitnes trakere u Sobi za krizne situacije.

Drugi su kritikovali Belu kuću zbog pokretanja napada na Iran iz Trampovog kluba u Palm Biču, a ne iz bezbedne prostorije unutar Bele kuće.

