DETALJI KRVOPROLIĆA U TEKSASU: Napadač nosio natpis 'Alahovo vlasništvo', FBI istražuje teroristički motiv!

Ndiaga Diagne (53), koji je otvorio vatru u prepunom baru u Ostinu i usmrtio dvoje ljudi pre nego što ga je policija likvidirala, bio je bivši stanovnik Njujorka, a istražitelji proveravaju da li je motiv napada osveta zbog američkih udara na Iran.

Prema izvorima iz policije, napadač je u trenutku masakra nosio duksericu sa natpisom „Property of Allah“ (Alahovo vlasništvo), dok je u njegovom automobilu pronađen Kuran. Postoje indicije da je Diagne, naturalizovani Amerikanac poreklom iz Senegala, nosio i obeležja sa iranskom zastavom.

Pucao na ljude dok su napuštali lokal

Napad se dogodio oko 2 sata ujutru, ispred popularnog lokala "Buford’s Backyard Beer Garden" u blizini univerzitetskog kampusa, u trenutku kada su stotine ljudi kretale kući. Diagne je svojim SUV vozilom prvo kružio oko bloka, a zatim iz automobila zapucao kroz prednji prozor bara, pogađajući goste na terasi.

Potom je parkirao vozilo, izašao i nastavio da puca na prolaznike. Policija je reagovala u roku od jednog minuta i usmrtila napadača na licu mesta. U ovom jezivom napadu preminule su dve žrtve, dok je 14 osoba ranjeno, od kojih je troje u kritičnom stanju.

Austin bar mass shooter possibly motivated by Iran attacks, Quran found in car as FBI eyes terrorism after 2 killed, 14 injured https://t.co/jmWCV7Rker pic.twitter.com/2Kj72YG9Ke — New York Post (@nypost) 01. март 2026.

Istorija hapšenja i psihički problemi

Napadač je bio poznat policiji i u Njujorku i u Teksasu kao emocionalno poremećena osoba. U Ameriku je stigao 2000. godine, a u periodu od 2001. do 2016. imao je niz hapšenja, od kojih su neka ostala zapečaćena u policijskim dosijeima.

- Još uvek je rano za utvrđivanje tačnog motiva, ali su pronađeni pokazatelji kod osumnjičenog i u njegovom vozilu koji ukazuju na moguću povezanost sa terorizmom - izjavio je Aleks Doran iz FBI kancelarije u San Antoniju.

Gradonačelnik Ostina Kirk Votson zahvalio se službama bezbednosti na brzoj reakciji, naglasivši da su policajci sprečili još veću tragediju i spasili brojne živote.

Autor: D.S.