Iran proglasio džihad i objavio fatvu protiv Amerike: Osveta je verska obaveza za sve muslimane

Visoki verski lideri izrekli su fatvu protiv Amerike, navodeći da je osveta "verska obaveza" za sve muslimane.

Jedan od vodećih iranski verskih autoriteta proglasio je u nedelju džihad protiv Amerike i Izraela dok su antiamerički protesti zahvatili region nakon ubistva vrhovnog vođe Irana, preneo je britanski The Telegraph.

Najmanje devet demonstranata poginulo je u Pakistanu kada su demonstranti pokušali da upadnu u kompleks američkog konzulata nakon vesti da su američki i izraelski napadi ubili ajatolaha Alija Hamneija.

Mase su skandirale "smrt Izraelu, smrt Americi" i probile spoljašnji zid konzulata u Karačiju, pre nego što su se povukli pred intervencijom policije.

Jedan diplomata u konzulatskom kompleksu u Karačiju izjavio je da su svi unutra bezbedni. Novinari na licu mesta izveštavali su o pucnjavi dok se policija sukobljavala sa demonstrantima.

Kako su se protesti širili, neki od najviših iranskih ajatolaha proglasili su versku obavezu za muslimane da osvetom odgovore na njegovo ubistvo.

Demonstranti su zapalili i kancelariju Ujedinjenih nacija u severnom pakistanskom gradu Skardu, u uglavnom mirnoj šiitskoj regiji Gilgit-Baltistan, koja je popularna među turistima koji posećuju Himalaje.

Stotine ljudi okupile su se i ispred drugog konzulata u gradu Lahore u Pandžabu i u Islamabadu, glavnom gradu, dok je policija blokirala sve puteve koji vode ka diplomatskom i vladinom kvartu.

U međuvremenu, demonstranti u crnom u Iraku pokušali su da upadnu u utvrđenu Zelenu zonu, gde se nalazi američka ambasada u Bagdadu.

Snage bezbednosti sukobile su se sa demonstrantima u blizini američke ambasade u Bagdadu. Demonstranti su skandirali "za tebe Hamnei" i bacali kamenje na snage bezbednosti koje su odgovorile suzavcem.

Jedan maskirani demonstrant, koji se predstavio kao Ali, rekao je za AFP da nas je "mučeništvo Sajida Alija Hamneija povredilo".

"Ovde smo jer želimo povlačenje okupacionih američkih snaga iz Iraka", misleći na trupe koalicije predvođene SAD koje su nedavno smanjile svoje prisustvo i sada su uglavnom stacionirane na severu Iraka.

Američki odbrambeni sistemi presreli su najmanje dva drona u nedelju iznad severnog iračkog grada Erbila, dok su se iz američkog konzulata čule sirene.

Čule su se eksplozije, a dim se video na nebu. Ranije u nedelju, iranska vojska je saopštila da je ciljala američke baze u iračkom Kurdistanu. Nekoliko iračkih oružanih grupa koje podržava Iran saopštilo je u subotu da neće ostati "neutralne" i da će braniti Islamsku Republiku.

Moćna grupa Kataib Hezbolah saopštila je da će napasti američke baze nakon što su dva njena borca ubijena u vazdušnim napadima na jugu Iraka.

Američka ambasada u Iraku pozvala je svoje državljane da ograniče kretanje i budu spremni da se sklone nakon "izveštaja o projektilima, dronovima ili raketama u iračkom vazdušnom prostoru".

U Iranu, hiljade ljudi izašlo je u znak podrške režimu i Hamneiju, koji je ubijen u ranom talasu izraelsko-američkih vazdušnih napada u subotu.

Iranski predsednik Masud Pezeškijan rekao je u nedelju da je Hamneijevo ubistvo "objava rata muslimanima", obećavajući osvetu.

Pakistan i Irak imaju najveću šiitsku muslimansku populaciju posle Irana, a Teheran ima značajan uticaj u iračkoj politici, a istovremeno podržava naoružane grupe čija je moć porasla i politički i finansijski.

Ajatolah Naser Makarem Širazi izdao je fatvu za džihad protiv Amerike i Izraela i rekao da je osveta "verska dužnost svih muslimana u svetu kako bi se zlo ovih kriminalaca iskorenilo sa Zemlje".

Ajatolah Hosein Nuri Hamedani je ranije izdao pisanu fatvu kojom se osveta proglašava obavezom.

"Svi muslimani su obavezni da osvete krv svog mučenog vođe od počinilaca ovog zločina", naveo je on.

Stogodišnji ajatolah se smatra jednim od najkonzervativnijih viših sveštenika u gradu Komu, centru šiitskog islama. Desetine hiljada sledbenika konsultuju njegove verske edikte o pitanjima koja se kreću od svakodnevnog bogosluženja do važnih životnih odluka.

Irak je takođe proglasio trodnevnu žalost nakon Hamneijeve smrti.

