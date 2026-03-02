UŽIVO! TEHERAN OBJAVIO SNIMAK KOJI PRIKAZUJE TUNELE DRONOVA REVOLUCIONARNE GARDE! Zelenski nudi pomoć u odbrani od Šahida, Izrael udario na saveznika Irana, DIM SE VIJE IZ AMBASADE

Presretnuti dronovi iznad Abu Dabija

Protivvazdušna odbrana Ujedinjenih Arapskih Emirata presrela je dronove iznad Abu Dabija, saopštili su zvaničnici.

Delovi dronova pali su u ponedeljak na skladište i komercijalni objekat u industrijskim zonama grada. Došlo je do manjih materijalnih šteta, ali nije bilo povređenih, navodi se u saopštenju objavljenom na mreži X od strane Medijskog ureda Abu Dabija.

Oglasila se i Rusija

Kremlj je objavio kako je Rusija u stalnom kontaktu s iranskim vodstvom zbog situacije koju su nazvali "otvorenom agresijom protiv Teherana".

"Rusija je u stalnom kontaktu s iranskim vodstvom, kao i s vodstvom drugih zemalja koje su pogođene ovim sukobom, uključujući one u Zalivu", rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Možemo izraziti samo duboko razočaranje što se situacija, uprkos izveštajima o značajnom napretku u pregovorima, ipak pretvorila u otvorenu agresiju", poručio je Peskov.

Teheran opasno "čačka mečku" koja je regionalna supersila

Odluka Irana da gađa rafineriju nafte u Saudijskoj Arabiji dodatno širi rat koji zahvata Bliski istok, direktno ciljajući ključni deo ekonomije kraljevine. Ali, u pitanju nije samo udarac u "ekonomsko srce" ljutog rivala Irana na Bliskom istoku...

Iranci preuzeli odgovornost za obaranje američkog aviona u Kuvajtu

Iranska državna televizija tvrdi da je Iran ciljao jedan od američkih aviona koji su se srušili u Kuvajtu, ali nije navedeno više detalja.

Nemačka saopštila da nije u mogućnosti da evakuiše turiste

Oko 30.000 nemačkih turista trenutno je zaglavljeno na kruzerima, u hotelima ili na zatvorenim aerodromima na Bliskom istoku i ne mogu da se vrate kući zbog sukoba.

Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful izjavio je kasno u nedelju da vojna evakuacija trenutno nije moguća zbog zatvorenog vazdušnog prostora.

Kako je "ukrajinski eksperiment" uticao na rat na Bliskom istoku: Jeftini dronovi kao skupa "igračka"

Iran je ovog vikenda pokrenuo stotine napada dronovima na arapske države Zaliva, oštetivši američke baze i ključnu infrastrukturu i predstavljajući ozbiljan izazov za sistem protivvazdušne odbrane Bliskog istoka.

Mali, relativno teški za presretanje i jednostavni za masovnu proizvodnju, iranski eksplozivni napadački dronovi možda ne nanose toliku fizičku štetu kao njegov arsenal od hiljade projektila. Ali iranski dronovi su uspešno pogodili civilne aerodrome, luke i druge ključne objekte, potkopavajući sliku bezbednosti koju je Zaliv nastojao da održi.

Borbeni avion Katara srušen iznad Kuvajta?

Navodno je borbeni avion katarskih vazduhoplovnih snaga srušen iznad Kuvajta. Društvenim mrežama kruže snimci aviona, najverovatnije "Jurofajter tajfuna" kako u plamenu hrli ka zemlji.

"Amerikanci ciljali Natanz"

Iranski ambasador pri Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju, Reza Nadžafi, izjavio je da su američko-izraelski vazdušni udari ciljali iransko postrojenje za obogaćivanje nuklearnog materijala u Natanzu.

Izrael i Sjedinjene Američke Države još nisu potvrdili udare na ovo postrojenje, koje je Amerika bombardovala tokom 12-dnevnog rata između Irana i Izraela u junu.

"Opet su juče napali Iranska miroljubiva nuklearna postrojenja pod zaštitom međunarodnih ugovora", rekao je on. "Njihovo opravdanje da Iran želi da razvije nuklearno oružje je jednostavno velika laž."

Katar obustavio svu komunikaciju sa Iranom

Katar je odlučio da prekine sve veze sa Iranom nakon napada.

"Katar više ne sarađuje sa iranskom vladom", rekao je portparol ministarstva spoljnih poslova.

Ministarstvo navodi da su nedavni iranski napadi usmereni na civilnu infrastrukturu zemlje, uključujući katarski međunarodni aerodrom. U razgovoru za CNN, portparol je rekao da su katarski borbeni avioni oborili dronove i druge projektile.

"Napad poput ovog ne može ostati bez odmazde", rekli su, dodajući da Iran "mora da plati cenu za ovaj očigledan napad na naš narod".

IDF pogodile visokog člana Hezbolaha

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su "precizno pogodile" visokog člana Hezbolaha u Bejrutu.

Navode da će uskoro podeliti više detalja.

10:15Iranci nastavljaju napade na rafineriju u Saudijskoj ArabijiDva drona koja su ciljala rafineriju Ras Tanura u Saudijskoj Arabiji su presretnuta i uništena, rekao je portparol saudijskog ministarstva odbrane Turki Al-Malki, a prenosi državna televizija Al Ehbarija.

Rafinerija je jedna od najvećih u Saudijskoj Arabiji i ima kapacitet od 550.000 barela dnevno.

Američkog pilota iz F-15 lokalci navodno strpali u prtljažnik automobila

Novi snimci koji kruže društvenim mrežama navodno prikazuju trenutke nakon obaranja američkog lovca F-15 Igl iznad Kuvajta.

Iran je preuzeo odgovornost za obaranje letelice, ali nije bilo nezavisne potvrde ovih tvrdnji.

Local residents are helping the pilot of the downed U.S. fighter jet in Kuwait — they placed him in the trunk of a car https://t.co/Ag5Udk2kPL pic.twitter.com/s0LtC8sUTn — NEXTA (@nexta_tv) 02. март 2026.

Iran napao jedno od najvećih naftnih čvorišta na svetu

Prema prvim izveštajima, Iran je pokrenuo napade na naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji.

Dronovi Šahid napali su postrojenje kompanije Aramko u Ras Tanuri, lokaciji koja se smatra jednim od najvećih naftnih čvorišta na svetu, a pojavili su se i snimci poslednica napada.

Kuvajtska vojska: Srušilo se više američkih aviona, piloti na bezbednom

Na zvaničnom nalogu Generalštaba vojske Kuvajta na društvenoj mreži X objavljeno da saopštenje Ministarstva odbrane te zalivske zemlje.

Saopštenje prenosimo u celini:

Portparol Ministarstva odbrane izjavio je da se nekoliko američkih vojnih aviona srušilo jutros i potvrdio da su njihovi piloti potpuno bezbedni.

On je objasnio je da su nadležni organi odmah pokrenuli procedure potrage i spasavanja, pri čemu su piloti evakuisani i prebačeni u bolnicu radi provere zdravstvenog stanja i pružanja neophodne medicinske nege, napominjući da je njihovo stanje stabilno.

بيان رقم 7



صرّح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع بأنه في صباح هذا اليوم سقطت عدد من الطائرات الحربية الأمريكية، مؤكداً نجاة أطقمها بالكامل.



وأوضح أن الجهات المختصة باشرت فوراً إجراءات البحث والإنقاذ، حيث تم إخلاء الأطقم ونقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم… pic.twitter.com/HYX3LGqEX1 — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) 02. март 2026.

CNN geolocirao snimak napada aviona: Srušio se kod američke baze u Kuvajtu

CNN je geolocirao snimak pada borbenog aviona iznad Kuvajta u blizini američke vazduhoplovne baze.

Video klip se jutros pojavio na internetu i prikazuje avion u plamenu koji pada ka zemlji okrećući se sve vreme oko svoje ose.

Navodi se da geolokacija snimka ukazuje da se avion srušio na deset kilometara od američke baze Ali al Salem u Kuvajtu.

CNN navodi da nije jasno zašto se avion srušio niti kojim ratnim snagama avion pripada.

Prema analizi videa koju je sprovela ova televizija u pitanju bio mogao da bude F-15E ili F/A-18.

Navodi se Kuvajt takođe koristi avione F/A-18, kao i vojska SAD.

Zelenski nudi pomoć u odbrani od iranskih Šahida

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je sinoć da je njegova zemlja spremna da podeli svoje iskustvo u protivvazdušnoj odbrani (PVO) od raketa i dronova tipa Šahid.

Tri drona oborena iznad aerodroma u Erbilu

Tri naoružana drona oborena su iznad aerodroma u Erbilu, u Kurdistanskom regionu severnog Iraka, javlja agencija Reuters, pozivajući se na bezbednosne izvore.

Američke trupe su stacionirane na tom aerodromu. Ovo sledi nakon izveštaja novinara agencije AFP da su se u blizini baze čule snažne detonacije. Sjedinjene Države su tokom vikenda takođe presrele dronove iznad aerodroma.

Ranjeni radnici rafinerije u Kuvajtu

Veliku rafineriju nafte u Kuvajtu pogodio je geler rano u ponedeljak, prema državnoj novinskoj agenciji Kuvajta.

Dva radnika u naftnom postrojenju Mina Al-Ahmadi povređena su u eksploziji i prebačena u bolnicu sa lakšim povredama, rekao je portparol Ganem Al-Otaibi u saopštenju za štampu koje je agencija citirala.

Proizvodnja u rafineriji - koja, prema podacima Nacionalne naftne kompanije Kuvajta, ima kapacitet od 346.000 barela dnevno - nije pogođena.

"Timovi za vanredne situacije počeli su sa svojim dužnostima odmah nakon incidenta, aktivirajući plan brzog reagovanja i preduzimajući sve mere predostrožnosti kako bi osigurali bezbednost osoblja i objekata, koji nisu pretrpeli materijalnu štetu", dodao je Al-Otaibi.

Iranci objavili šta "kriju" u tunelima

JUST IN: IRAN RELEASES VIDEO OF DRONE TUNNEL AND FIRING THEM AT U.S. BASES



"Wait again for the sound of the death knell." pic.twitter.com/LjAugbfGzy — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) 02. март 2026.

Iran je objavio video snimak koji prikazuje, kako se tvrdi, tunele dronova Revolucionarne garde u kojima se skladišti oružje korišćeno za napade na američke baze u regionu.

Gde su sve odjeknule eksplozije jutros?

SAD su potvrdile da gađaju mete u Iranu, dok je Izrael u poslednjih sat vremena saopštio da je pokrenuo još jedan talas napada na mete Hezbolaha nakon što je pogođen raketnom vatrom iz južnog Libana.

Iran izvodi odmazdne napade širom regiona, ciljajući američke baze i druge lokacije. Eksplozije su se čule jutros u Jerusalimu, kao i u Dubaiju i Abu Dabiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Dohi u Kataru i Manami u Bahreinu.

Dim se takođe diže sa područja američke ambasade u Kuvajtu, a vatrogasci i kola hitne pomoći su u tom području.

Eksplozija kod ambasade SAD u Kuvajtu

Svetske agencije javljaju da se gust crni dim uzdiže iz ili blizu američke ambasade u Kuvajtu.

Vatrogasci i kola hitne pomoći viđeni su u tom području, navodi Rojters.

U Libanu najmanje 30 mrtvih

Najmanje 31 osoba je poginula, a više od 140 je povređeno u izraelskim vazdušnim napadima na južni Liban i Bejrut, saopštilo je Ministarstvo javnog zdravlja te zemlje.

Oko 20 ljudi je poginulo u južnim predgrađima Bejruta, navodi se, dok je oko 11 ljudi poginulo na jugu, dodaje se.

Izraelska vojska je ranije saopštila da je pogodila "visoke teroriste Hezbolaha u oblasti Bejruta" i "centralnog komandanta Hezbolaha u južnom Libanu".

Ambasada SAD u Kuvajtu poziva Amerikance da se sklone

Ambasada SAD u Kuvajtu izdala je upozorenje američkim građanima, pozivajući ih da se sklone zbog kontinuiranih pretnji raketnim i bespilotnim letelicama iznad regiona.

"Postoji kontinuirana pretnja od raketnih i bespilotnih napada iznad Kuvajta. Ne dolazite u ambasadu. Sklonite se u svom domu na najnižem raspoloživom spratu i dalje od prozora. Ne izlazite napolje", objavilo je Ministarstvo spoljnih poslova SAD za konzulat na X.

Osoblje američke ambasade se sklonilo, saopštilo je ministarstvo i pozvalo građane SAD da preispitaju bezbednosne planove u slučaju napada.

Pretnja pomorskom saobraćaju u Ormuskom moreuzu se pojačava

Plovni put se suočava sa sve većim poremećajima nakon što je nemački brodarski gigant Hapag-Lloyd obustavio tranzit, naftni tanker "Skylight" je napadnut kod Omana, a Iran je prijavio potonuće broda nakon "neovlašćenog prolaska".

Oglasile se sirene i u Izraelu i Kuvajtu

Širom centralnog i južnog Izraela jutros su se oglasile sirene za uzbunu, nakon što je Iran pokrenuo novi balistički napad.

To je prvi napad posle više od osam sati, prenosi Tajms of Izrael.

Upozorenje na sumnju na infiltraciju dronova se čuje i u Gornjoj Galileji.

Izraelska vojska je saopštila da radi na presretanju pretnji.

Sirene za vazdušnu uzbunu oglasile su se i u Kuvajtu, prenosi Al Džazira. Kako se navodi, to je najmanje treći put da su se alarmi oglasili u toj zemlji u poslednjih nekoliko sati. Kuvajtske vlasti su ranije izvestile da je protivvazdušna odbrana zemlje uspešno presrela većinu dronova koji su se približili glavnom gradu.

"Novi iranski vrhovni vođa mogao bi da bude izabran u roku od nekoliko dana"

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je sinoć da bi Iran mogao da izabere novog vrhovnog vođu u roku od jednog ili dva dana, dok je u toj zemlji počeo 40-dnevni period žalosti nakon ubistva ajatolaha Alija Hamneija u američko-izraelskim napadima.

Arakči je rekao za Al Džaziru da se ustavni mehanizam sukcesije već pokreće i da je osnovan tranzicioni savet koji ima tri člana: predsednika, šefa pravosuđa i pravnika iz Saveta čuvara: "Ova grupa od tri člana bi bila zadužena za vođstvo pre nego što se izabere novi vođa. Pretpostavljam da je potrebno kratko vreme. Možda za jedan ili dva dana izaberu novog vođu za zemlju".

On je nazvao ubistvo Hamneija apsolutnim presedanom i velikim kršenjem međunarodnog prava. Rekao je da Hamnei nije bio samo iranski politički lider, već i visokorangirani verski vođa za milione muslimana, čak i van Irana, širom regiona.

- Nema pobede u ovom ratu. Nisu uspeli da ostvare svoje ciljeve i neće moći da ih ostvare ni u narednim danima - rekao je Arakči.

Povlačeći paralelu sa dvanaestodnevnim ratom između Izraela i Irana prošlog juna, u koji su se Sjedinjene Američke Države nakratko uključile, Arakči je rekao da su SAD i Izrael "očekivali da će Iran za dva ili tri dana kapitulirati i predati se".

- Ali im je trebalo 12 dana da shvate da se Iran ne predaje i da nemaju drugog izbora nego da traže bezuslovni prekid vatre. Ne vidim nikakvu razliku između ovog i prethodnog puta - naveo je Arakči.

Istakao je da bi Zalivske zemlje trebalo da pritiskaju SAD i Izrael da obustave napade jer su te zemlje pokrenule napade.

Sirene za vazdušnu opasnost u Bahreinu

Sirene za opasnost su se oglasile u Bahreinu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje, koje je u objavi na X pozvalo stanovnike da "ostanu mirni i upute se na najbliže bezbedno mesto".

Eksplozije u Dubaiju, Abu Dabiju i Dohi

Snažne eksplozije ovog jutra odjekuju i u Dubaiju, Abu Dabiju i Dohi.

Kako javlja CNN, u Dubaiju su odjeknule dve jake eksplozije jedna za drugom, a čuje se kako avioni nadleću grad.

U Abu Dabiju je, prema navodima, odjeknula stravična eksplozija.

Ursula Fon der Lajen za danas zakazala sastanak za bezbednost zbog Irana

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen za danas je sazvala poseban sastanak za bezbednost, a zbog "aktuelne situacije u Iranu".

Jutro nakon napada u Bejrutu

Stižu nove fotografije iz Bejruta, gde su pre zore odjeknule eksplozije. Na fotorgrafijama se vide oštećenja na zgradi u južnom delu predgrađa.

Izraelska vojska je saopštila da je pogodila na desetina meta Hezbolaha širom Libana, nakon što što je Hezbolah tokom noći lansirao rakete i dronove na severni Izrael.

Prema podacima izraelske vojske, napadi su pogodili sedište i infrastrukturu Hezbolaha, kao i vozilo koje je prevozilo dva operativca iz elitne jedinice Radvan u oblasti Kfar Dadžal.

U glavnom gradu Libana, vojska je saopštila da je u napadu ciljala "visoke članove terorističke grupe", bez davanja dodatnih detalja.

Autor: D.Bošković