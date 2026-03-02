JEZIVA TRAGEDIJA: U Iranu ubijeno 20 odbojkašica

Pomenuti izbor se poziva na podatke lokalnih vlasti, dok je ranije Izrael izveo napad na sportsku salu u gradu Lamerdu na jugu Irana, pri čemu je prvobitno poginulo više od 15 ljudi, a među stradalima su i deca koja su bila u tom trenutku u sali.

"Dvadeset odbojkašica poginulo je usled izraelske agresije usmerene na sportsku halu u gradu Lamerd, u pokrajini Fars",

Svetska odbojkaška federacija (FIVB) oglasila se povodom tragedije i osudila ubistvo mladih odbojkašica koje su nedužne stradale u napadu Izraela i SAD.



"FIVB je šokirana i izuzetno zabrinuta zbog izveštaja da je nekoliko mladih odbojkašica u Iranu izgubilo život usled pogoršanja bezbednosne situacije na Bliskom istoku i u širem regionu. Izražavamo najdublje saučešće porodicama stradalih i svima koji su pogođeni ovom krizom koja se razvija", navodi se u saopštenju.

"Pored toga, mnoge desetine hiljada članova naše velike odbojkaške porodice u regionu raseljene su i suočavaju se sa veoma neizvesnom budućnošću. Fokus FIVB-a sada je na obezbeđivanju sigurnosti svih odbojkašica i odbojkaša, trenera, članova stručnog štaba i volontera koji se nalaze ili borave u regionu, a koji su sada zahvaćeni sukobom. FIVB je formirao posebnu radnu grupu kako bi u realnom vremenu ubrzao ovaj humanitarni rad, sarađujući sa vladama, nevladinim organizacijama i drugim relevantnim telima. FIVB snažno veruje u značaj saradnje, dijaloga, mira i solidarnosti. U skladu sa tim vrednostima, FIVB poziva međunarodnu zajednicu da pomogne u deeskalaciji i pronalaženju mirnog rešenja".

Autor: D.Bošković