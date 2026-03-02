'IDITE DOK JOŠ IMA LETOVA' Amerika poslala bezbednosna uputstva svojim građanima - u OVIM ZEMLJAMA JE NAJVEĆA OPASNOST

Pomoćnica sekretara Mora Namdar saopštila je da Trampova administracija nema veći prioritet od bezbednosti i sigurnosti Amerikanaca svuda u svetu.

Ona je iznela kratak pregled najnovijih bezbednosnih uputstava za Amerikance na Bliskom istoku, važećih od 1. marta u 16 časova po istočnoameričkom vremenu.

Nivo četiri

U okviru nivoa 4, gde se savetuje da se ne putuje ni pod razno, za Iran je navedeno da nema ambasade Sjedinjenih Američkih Država i da građani treba da potraže sklonište u mestu boravka.

Za Irak je poručila da treba biti oprezan, ograničiti kretanje i potražiti sklonište u mestu boravka po potrebi.

U Libanu je instrukcija da se zemlja odmah napusti koristeći komercijalne letove.

Nivo tri

Pod nivom 3, koji nalaže da se preispita putovanje, navedeno je da u Bahreinu, Izraelu, Kuvajtu i Kataru treba potražiti sklonište u mestu boravka.

Za Pakistan je savetovala oprez i izbegavanje velikih okupljanja, uz napomenu da su pojedine oblasti na nivou 4.

Nivo dva

U kategoriji nivoa 2, gde je potrebno biti posebno oprezan, za Egipat je navedeno da se postupa s pažnjom.

U Jordanu je potrebno potražiti sklonište u mestu boravka i izbegavati oblast oko ambasade Sjedinjenih Američkih Država.

U Omanu se instrukcija o skloništu odnosi na Dukm i krug od 100 kilometara od Salale.

Za Saudijsku Arabiju savetovano je sklonište u mestu boravka u Dahranu, dok ista mera važi za čitavu teritoriju Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Naglasila je da Amerikanci kojima je potrebna konzularna pomoć mogu dobiti podršku 24 sata dnevno putem telefona.

Sjedinjene Države su pozvale svoje građane u Libanu da odmah napuste zemlju.

„Pozivamo građane SAD da ne putuju u Liban. Ako ste u zemlji, napustite Liban ODMAH dok su još uvek dostupne opcije komercijalnih letova“, objavila je ambasada SAD u Bejrutu na društvenoj mreži X.

„Bezbednosna situacija u Libanu je nestabilna i nepredvidiva. Vazdušni napadi su prijavljeni širom zemlje, posebno na jugu, u dolini Beka i u delovima Bejruta“, navodi se u objavi.

Reporteri BBC sa lica mesta izveštavaju da su nedavno čuli snažnu eksploziju u Dahijehu, uporištu Hezbolaha, militantne šiitske organizacije povezane sa Iranom.

Autor: S.M.