RAT JE MOGAO BITI SPREČEN: Taker Karlson pokušao da odgovori Trampa od udara na Iran

Taker Karlson je navodno pokušao da odgovori predsednika Trampa od rata sa Iranom. Prema pisanju lista „Njujork tajms“, Karlson se prošlog meseca tri puta sastao sa Trampom u Ovalnom kabinetu kako bi ga ubedio da odustane od vojne akcije koju ga je pozivao izraelski premijer Benjamin Netanjahu, izveštava „The Hill“.

Karlson, bivši voditelj Foks njuza koji sada vodi sopstvenu medijsku kompaniju, navodno je rekao Trampu rizike koje bi operacija predstavljala za američke vojnike, cene energije i arapske partnere u regionu.

Takođe je rekao predsedniku da je jedini razlog zašto uopšte razmatra napad želja izraelskog premijera Netanjahua i pozvao ga da se „obuzda“. Ali Tramp je rekao Karlsonu da SAD nemaju drugog izbora nego da se pridruže Izraelu u napadu.

Zajednička kampanja bombardovanja počela je u subotu i eskalirala je u širi rat sa posledicama po ceo region. Tajms izveštava da je Karlson rekao pomoćnicima nakon sastanka prošlog ponedeljka da misli da predsednik već naginje ka vojnoj akciji.

Eskalacija sukoba

Od početka zajedničke američko-izraelske operacije, Centralna komanda SAD potvrdila je smrt četiri američka vojnika. Prema podacima iranskog Crvenog polumeseca, do ponedeljka ujutru u napadima je ubijeno više od 500 Iranaca.

Kao odgovor, Iran i njegovi regionalni saveznici pokrenuli su napade na američke vojne baze u Bahreinu, Iraku, Jordanu, Kuvajtu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kataru i Saudijskoj Arabiji. Iran i Hezbolah, koji se smatra njegovim najjačim saveznikom, takođe su izveli napade na Izrael. Tajms takođe piše da je načelnik Združenog generalštaba, general Den Kejn, upozorio Trampa da bi rat sa Iranom mogao rezultirati značajnim američkim žrtvama. Predsednik je u nedelju priznao da će „verovatno biti više“ američkih žrtava pre kraja sukoba, za koji je rekao u intervjuu za CNN u ponedeljak da će trajati oko četiri nedelje. S druge strane, potpredsednik Vens je na sastanku 18. februara rekao da SAD treba da „deluju snažno i brzo“ ako odluče da napadnu Iran. Vens, marinski veteran koji je služio u ratu u Iraku, ranije je kritikovao američke pokušaje promene režima u inostranstvu.

Autor: D.Bošković