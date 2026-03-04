UŽIVO! SNIMAK BITKE IZNAD TEHERANA KAKVA NIJE VIĐENA VIŠE OD 40 GODINA! Izraelski F-35 prvi put oborio avion sa posadom; Iran: Nema pregovora, ratovaćemo koliko želimo!

Peti dan rata Izraela i SAD protiv Irana, raste broj mrtvih. Pratite najnovija dešavanja na našem sajtu!

Rojters: Zatvoren vazdušni prostor iznad aerodroma Larnaka; Kiparska vlada: Dva leta na kratko na čekanju

Nakon izveštaja novinske agencije Rojters da je vazdušni prostor iznad aerodroma Larnaka na Kipru zatvoren, kiparska vlada je pojasnila da to nije tačno.

BBC prenosi da je portparol vlade kazao da je od dva leta "zatraženo da ostanu u režimu čekanja kratko vreme" nakon što je primećen "mogući sumnjivi objekat".

Aegean flight to Larnaca takes off after Cyprus' airspace reopens https://t.co/kuw6IIVTo8 — ANA-MPA news (@amna_newseng) 04. март 2026.

- Kapetan jednog od dva leta odlučio je da se vrati u Atinu, dok je drugi let normalno sleteo ubrzo. Operacije u vazdušnom prostoru se nastavljaju normalno - dodao portparol.

Podmornica potopila iranski bojni brod, nestalo više od 100 mornara

Najmanje 101 mornar se vodi među nestalima, a 78 je povređeno nakon napada podmornice na iranski bojni brod kod Šri Lanke.

To su za Rojters izjavili izvori iz Ratne mornarice i Ministarstva odbrane te azijske zemlje.

Skaj njuz navodi da je Ratna mornarica Šri Lanke ranije odgovorila na poziv u pomoć s iranskog broda "Iris Dena" sa približno 180 ljudi na njemu.

U toku veliki napad raketama i dronovima na Kuvajt

BBC prenosi objavu vojske Kuvajta da je u toku veliki talas napada raketama i dronovima na tu zalivsku zemlju.

U postu na društvenoj mreži X kuvajtske oružane snage su poručile da će presresti sve projektile i bespilotne letelice.

Prvi snimak obaranja iranskog aviona iznad Teherana

Pomoćnik ubijenog ajatolaha: Nema pregovora s Amerikancima, možemo da ratujemo koliko god želimoMohamed Mokber, viši pomoćnik ubijenog vrhovnog vođe Alija Hamneija, izjavio je danas na državnoj televiziji da "Iran nema nameru da pregovara sa SAD i može da nastavi borbe širom Bliskog istoka koliko god je potrebno".

On je kazao da Iran "nije imao poverenja u Amerikance i da nema osnovu za bilo kakve pregovore sa njima".

- Možemo da nastavimo rat koliko god želimo - rekao je Mokber.

Izraelski F-35 oborio iranski avion sa posadom iznad Teherana, prvi takav slučaj od novembra 1985!

Izraelski borbeni avion F-35I oborio je jutros iznad Teherana iranski Jak-130 ruske proizvodnje.

Izraelska vojska je navela da je ovo prvo obaranje letelice sa posadom koje je izveo neki izraelski F-35.

To je takođe prvi put za oko 40 godina da se izraelsko ratno vazduhoplovstvo uključilo u borbu u vazduhu sa neprijateljskim avionima sa posadom.

بيان رقم 12



تعلن رئاسة الأركان العامة للجيش أن القوات المسلحة تتعامل حاليًا مع موجة من الصواريخ والمسيرات التي تم رصدها في أجواء دولة الكويت ،حيث تقوم بتنفيذ مهامها في التصدي لها واعتراضها.



وتؤكد رئاسة الأركان الجاهزية التامة للتعامل مع كافة التهديدات لضمان حماية أراضي… pic.twitter.com/9ckdZFSKGm — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) 04. март 2026.

Poslednji put kada su avioni izraelskog ratno vazduhoplovstva oborili neprijateljsku letelicu sa posadom bilo je 24. novembra 1985. godine iznad Libana.

U tom incidentu, F-15 izraelskog ratno vazduhoplovstva oborio je dva sirijska lovca MiG-23.

Počeo 10. talas napada na Teheran, ljudi bi bežali u planine, ali ne znaju gde je bezbedno

🚨🇮🇱🇮🇷 Israel struck Tehran’s Mehrabad International Airport, hitting fuel storage and damaging aircraft on the ground in a major airstrike. Aircraft shelters and civilian planes were destroyed in the attack.#Teheran #Iran #IranIsraelWar pic.twitter.com/kbFP1AaO7y — FactFinders (@MalikFa26190450) 04. март 2026.

Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su jutros da su započele "široke napade usmerene na mete iranskog terorističkog režima u Teheranu".

CNN navodi da je ovo deseti takav talas napada od početka rata u subotu.

Ranije jutros iz IDF je saopšteno je da su njihovi noćašnji napadi bili usmereni na komandne centre ozloglašenih iranskih snaga unutrašnje bezbednosti i verske milicije Basidž.

- Udarili su prilično snažno sinoć, bila je to loša noć. Ne znam gde su tačno udarili, ali se činilo kao da možemo da čujemo eksplozije svuda oko nas - kazao je neimenovani stanovnik severnog Teherana američkoj televiziji.

On je dodao da sa porodicom želi da izađe iz grada i pobegnu u planine.

- Ali takođe ne znamo gde su vojni objekti, pa je teško reći gde će biti bezbedno - rekao je on.

Iranski državni mediji su jutros izvestili o eksplozijama u nekoliko delova zemlje, a jedna fotografija koju je CNN geolocirao prikazuje veliki oblak tamnog dima u blizini grada Isfahana.

Sirene se oglasile i širom Jordana

Ekstremistička organizacija u Iraku koju podržava Iran saopštila je da je ispalila dronove prema Jordanu.

Jordanska televizija je javila da su se sirene oglasile širom zemlje.

Libanske vlasti: U izraelskim napadima na gradove oko Bejruta najmanje šest mrtvih

Libanski državni mediji javili su da su najmanje četiri osobe poginule u izraelskom napadu koji je pogodio stambeni kompleks u gradu Balbeku.

Ministarstvo zdravlja te zemlje saopštilo je da je u izraelskim napadima na gradove u blizini Bejruta poginulo najmanje šest ljudi.

Izraelske snage gađale su gradove Aramun i Sadijat, južno od međunarodnog aerodroma u Bejrutu.

Eksplozije i u Teheranu i u Jerusalimu

Više eksplozija odjeknulo je jutros u Teheranu i okolini, javila je iranska državna televizija.

Izraelska vojska je saopštila da je presrela iranske rakete, ali i da su se eksplozije čule oko Jerusalima.

Pogođena američka baza u Kataru

Američka baza u Kataru pretrpela je udar. Prema navodima katarskog Ministarstva odbrane, Katar je ciljan sa dve iranske balističke rakete.

Jednu od ovih raketa presreli su katarski sistemi protivvazdušne odbrane, a druga je pogodila američku vazduhoplovnu bazu u Al Udaidu - najveću američku bazu u regionu.

Nije bilo žrtava, saopštio je Katar.

"Naslednik Hamneija je sledeća meta"

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je da će naslednik Alija Hamneija, ko god da bude, biti "meta za eliminaciju".

Qatar Airways produžio obustavu rada

Avioni kompanije Qatar Airways će ostati prizemljeni bar do petka, saopštila je avio-kompanija.

Kina za dva meseca ostala bez 2 velika saveznika: Zašto Si Đinping ne preduzima ništa?

U kratkom roku američki predsednik Donald Tramp "sklonio" je dva najbliža saveznika Pekinga - predsednika Venecuele Nikolasa Madura i iranskog vrhovnog vođu Alija Hamneija. Mnogi se pitaju zašto Si Đinping nije reagovao...

Dim se diže nakon izraelskog vazdušnog napada u Dahijehu, južnom predgrađu Bejruta.

Narod Irana se oprašta od Alija Hamneija

Narod Irana se oprašta od Alija Hamneija. Od danas kreću tri dana javne žalosti dok će kovčeg sa telom pokojnog 86‑godišnjeg vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija biti u glavnom gradu Teheranu.

Najavljena je početna velika oproštajna ceremonija u Teheranu pre sahrane, a telo Hamneija bi trebalo da bude sahranjeno u njegovom rodnom gradu Mašhadu.

SAD naredile svom osoblju da napusti Pakistan

Američki Stejt department naredio je osoblju koje nije zaduženo za hitne slučajeve i njihovim porodicama, koji rade u konzulatima u Lahoreu i Karačiju, da napuste zemlju zbog bezbednosnih razloga.

Osoblje u ambasadi u glavnom gradu Islamabadu nije obuhvaćeno ovom naredbom.

Pakistan deli dugu zapadnu granicu sa Iranom i ima značajnu šiitsku muslimansku manjinu.

Najmanje 10 ljudi je poginulo u Karačiju u nedelju nakon što su demonstranti pokušali da upadnu u konzulat u tom gradu, najvećem u Pakistanu.

Krenuli novi napadi na Bejrut

Izraelska vojska saopštila da je krenula nove napade na Bejrut.

Izrael objavio nove snimke napada na Iran

IDF objavio je nove snimke napada na Iran. Kako se navodi u objavio u pitanju su udari na vazdušne kapacitete iranskog režima.

"Iranski vojnici koji su upravljali sistemima protivvazdušne odbrane protiv aviona Ratnog vazduhoplovstva su neutralisani", navodi se u objavi uz snimke.

חיל האוויר ממשיך לפגוע ביכולות האוויריות של המשטר האיראני: סוכלו חיילים איראנים שהפעילו מערכות הגנה אווירית נגד מטוסי חיל האוויר pic.twitter.com/f6hg6FV5at — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 04. март 2026.

Grčki ratni brodovi stigli do Kipra

Grčke fregate stigle su do kiparskih voda.

Irak i Kuvajt će obustaviti isporuku sirove nafte?

Isporuke sirove nafte iz Iraka i Kuvajta mogle bi početi da se obustavljaju u roku od nekoliko dana ako Ormuski moreuz ostane zatvoren, što bi potencijalno smanjilo proizvodnju za 3,3 miliona barela dnevno, naveli su analitičari J.P. Morgan-a.

Irak i Kuvajt imaju otprilike tri, odnosno 14 dana, pre nego što budu primorani da obustave izvoz sirove nafte koja prolazi kroz moreuz, navodi se.

Hotel u Libanu pogođen u napadima

Hotel u gradu Hazmijeh u Libanu pogođen je u napadima u sredu ujutru. U ovom trenutku nema podataka da li ima žrtava ili povređenih.

HRANA: Broj žrtava u Iranu premašio 1.000

Američka novinska agencija Aktivista za ljudska prava (HRANA) sa sedištem u SAD saopštila je da je 1.097 civila ubijeno u Iranu od 28. februara.

Od toga, 181 je bilo dete mlađe od 10 godina, navodi agencija. Broj povreda civila dostigao je 5.402, uključujući 100 dece, dodaje HRANA.

Navodi se da je samo u poslednja 24 sata bilo najmanje 104 napada. Pogođene su vojne baze, medicinski centri i stambena područja, navodi HRANA, prenosi BBC.

Preispituju se još stotine prijavljenih smrtnih slučajeva.

Fotografiјa koјu јe geolocirao CNN prikazuјe veliki stub tamnog dima u blizini iranskog grada Isfahana.

Nekoliko sati raniјe, izraelska voјska јe saopštila da јe pokrenula ono što јe opisala kao novi "široki talas" udara na Iran, usmerenih na lansirne poziciјe, sisteme protivvazdušne odbrane i drugu infrastrukturu. Fotografiјa se niјe poјavila na internetu ranije.

Iranski državni mediјi su izvestili o eksploziјama u nekoliko delova zemlje u sredu uјutru, uključuјući i zapadno od prestonice Teherana.

"Gađaćemo brodove!"

Iranska Revolucionarna garda saopštila je u sredu da kontroliše Ormuski moreuz, vitalnu brodsku rutu za naftu i gas, i da svaki brod koji pokuša da prođe tim plovnim putem rizikuje oštećenje od raketa ili zalutalih dronova, javlja agencija Frans pres.

"Trenutno je Ormuski moreuz pod potpunom kontrolom mornarice Islamske Republike", rekao je zvaničnik Mornaričke garde Mohamed Akbarzadeh u saopštenju objavljenom za novinsku agenciju Fars.

"Mi smo to prošli 1999. i drugačiji smo od ostalih"

Avion iz Šarm el Šeika sa oko sedamdesetak srpskih državljana, koji su prethodno evakuisani iz Tel Aviva, sleteo je u Beograd oko 1.30.

U napadima na Liban poginulo pet ljudi

Petoro ljudi poginulo je u napadu na stambeni kompleks u Balbeku, u Libanu, javila je državna Nacionalna novinska agencija.

Petnaest osoba je ranjeno, a tri se vode kao nestale, navodi se u saopštenju.

Sirene za vazdušnu opasnost u Jordanu

Pred zoru su se oglasile sirene širom Jordana

Devojčica poginula u napadu na Kuvajt

Jednaestogodišnja devojčica poginula je u Kuvajtu kada su ostaci od presretanja "neprijateljskih vazdušnih meta" pali na stambeno područje u ranim jutarnjim satima u sredu, prema državnoj novinskoj agenciji Kuvajta.

Agencija je, pozivajući se na Ministarstvo odbrane zemlje, prenela da je nekoliko vazdušnih meta otkriveno i presretnuto u vazdušnom prostoru Kuvajta u ranim jutarnjim satima. Mete su uništene, ali su fragmenti njihovih ostataka pali na stambeno područje.

Američko osoblje se povlači sa Kipra

Američki Stejt department je rano jutros saopštio da je odobrio delu osoblja američke vlade i članovima njihovih porodica da napuste Kipar ukoliko to žele zbog rata.

Podsetimo, britanska vazduhoplovna baza na mediteranskom ostrvu napadnuta je tokom rata.

Sirene u Bahreinu

Sirene za uzbunu oglasile su se u sredu ujutru širom ostrvskog kraljevstva Bahreina.

Krstareće rakete ispaljene na Rijad

Saudijsko ministarstvo odbrane saopštilo je da su u sredu presretnute dve krstareće rakete iznad područja južno od glavnog grada Rijada, a državni mediji su izvestili da je sprečen i napad dronovima.

"Dve krstareće rakete su presretnute i uništene u okrugu Al-Hardž", navodi se u saopštenju ministarstva odbrane.

