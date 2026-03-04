Važna preporuka Centralne banke Švedske: Držite 100 evra gotovine u slučaju rata

Švedska centralna banka preporučila je svim odraslim građanima da kod kuće čuvaju gotovinu dovoljnu za kupovinu hrane, lekova i drugih potrepština za nedelju dana.

Cilj je obezbeđivanje funkcionisanja društva u slučaju rata ili neke druge ozbiljne krize, piše Bloomberg.

U svojim prvim smernicama o plaćanjima namenjenim direktno građanima, objavljenim danas, Riksbank navodi da bi svaka odrasla osoba trebalo da ima 1.000 kruna (oko 100 evra) u gotovini.

Uz to, savetuje se posedovanje bankovnih kartica različitih izdavalaca, kao i korišćenje lokalne internet usluge plaćanja Swish.

"Javnost je važan deo ukupne odbrane Švedske i ključna za jačanje nacionalne spremnosti", saopštila je centralna banka. "Pristup različitim načinima plaćanja jača sposobnost građana da obavljaju plaćanja tokom privremenih poteškoća, kriza ili, u krajnjem slučaju, rata."

Deo šire strategije nacionalne odbrane

Ove preporuke deo su širih napora švedskih vlasti da pripreme društvo za posledice mogućeg vojnog ili sajber napada, posebno zbog pojačanih pretnji iz Rusije i, u manjoj meri, Irana. Vlada je ranije svakom domaćinstvu već poslala brošuru sa uputstvima o tome koliko pitke vode treba skladištiti i kako doći do vesti u slučaju nestanka struje.

Ranjivost digitalizovanog sistema

Platni sistem u Švedskoj smatra se posebno ranjivim zbog izuzetno visokog nivoa digitalizacije. Naime, gotovinom se tamo obavlja tek otprilike svako deseto plaćanje, što sistem čini osetljivim na prekide.

Iako je Riksbank pozvala na donošenje novog zakona koji bi zaštitio status gotovine, takav predlog još nije predstavljen. Centralna banka takođe smatra da bi do 1. jula građanima trebalo omogućiti vanmrežno plaćanje karticama za hranu i lekove u slučaju pada sistema.

Slične mere i u susedstvu

Slične smernice svojim građanima već su izdale i centralne banke Finske i Norveške, zemalja koje takođe graniče sa Rusijom. I one svojim građanima savetuju da kod kuće drže gotovinu i imaju više od jedne bankovne kartice.

Autor: Iva Besarabić