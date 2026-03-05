UŽIVO! I UKRAJINA SE UKLJUĆUJE U RAT PROTIV IRANA! Zelenski: SAD zatražile pomoć u borbi protiv dronova! Iran potvrdio: Ne tražimo prekid vatre i nećemo pregovarati (FOTO+VIDEO)

Šesti dan američko-izraelske operacije protiv Irana i uzvratnih udara Teherana na Izrael, američke baze, ali i druge lokacije u regionu Bliskog istoka.

U širem kontekstu, situacija na Bliskom istoku eskalira - zabeleženi su napadi na aerodroome, uključivanje Azerbejdžana u sukobe i upozorenja na moguće proširenje rata, uključujući i rizike za vojne i civilne ciljeve u regionu.

Kipar je danas izdao upozorenje zbog novih bezbednosnih pretnji u blizini baze RAF-a Akrotiri, ali je ubrzo nakon toga, saopšteno da je bezbednosni incident u britanskoj vojnoj vazduhoplovnoj bazi završen.

19:13 Pogođena glavna naftna rafinerija u Bahreinu

Glavna naftna rafinerija u Bahreinu pogođena je danas, a požar izazvan iranskim raketnim napadom u međuvremenu je stavljen pod kontrolu, dok se rad rafinerije sada odvija neometanom saopštili su zvaničnici ostrvske države u Perijskom zalivu.

U saopštenju Nacionalnoh komunikacionog centra Bahreina navedeno je da je požar izbio u jednoj jedinici rafinerije "BAPCO Energies" na bahreinskom ostrvu Sitra, nakon raketnog udara, prenosi Al Džazira.

Zvaničnici su potvrdili da nema povređenih i da se proizvodnja u rafineriji nastavlja dok se vrši procena štete.

19:10 Zelenski: SAD zatražile pomoć Ukrajine u borbi protiv iranskih dronova

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da su Sjedinjene Američke Države zatražile pomoć od Ukrajine u borbi protiv dronova na Bliskom istoku.

U objavi na društvenoj mreži X, Zelenski je pojasnio da je reč o konkretnom zahtevu za podršku u odbrani od iranskih dronova tipa „Šahed“.

„Dobili smo zahtev od Sjedinjenih Država za konkretnu pomoć u odbrani od 'Šaheda' na Bliskom istoku“, napisao je Zelenski. „Naložio sam da se obezbede potrebna sredstva i angažuju ukrajinski stručnjaci koji mogu da garantuju neophodnu bezbednost“, dodao je.

19:08 Iran: Ne tražimo prekid vatre i nećemo pregovarati sa SAD

Iran „ne traži prekid vatre“ i ne vidi razlog za pregovore sa Sjedinjenim Državama, rekao je visoki iranski diplomata Abas Aragči u intervjuu uživo za američku televizijsku stanicu NBC. Aragči je takođe naglasio da Iran nije zatvorio Ormuski moreuz, javio je NBC.

„Ne vidimo razlog za pregovore sa SAD“, rekao je. „Dva puta smo pregovarali sa njima i oba puta su nas napali usred pregovora.“ Aragči je takođe naglasio da Iran nije zatvorio Ormuski moreuz, tvrdeći da su to „brodovi i tankeri“ koji odbijaju da prođu kroz plovni put. „Nemamo nameru da ga sada zatvorimo, ali kako rat traje, razmotrićemo svaki scenario“, dodao je.

18:03 Amerika nije spremna za rat sa Iranom

Administracija predsednika Donalda Trampa nije bila u potpunosti spremna za širi rat sa kojim se sada suočava pošto je u subotu zajedno sa Izraelom pokrenula agresiju na Iran.

16:48 Izrael: Ubili smo visokog komandanta Hamasa

Izraelska vojska je saopštila da je u ciljanom napadu u Tripoliju, na severu Libana, ubila visokog komandanta Hamasa, Vasima Atalaha Alija.

Prema navodima izraelskih mornaričkih snaga objavljenim na Telegramu, Ali je bio direktno zadužen za obuku boraca ove organizacije.

Iz Hamasa za sada nema zvanične potvrde niti reakcije na ove navode stranih medija.

Ovaj udar je deo šire izraelske operacije u Libanu, u kojoj je tokom današnjeg dana stradalo najmanje osam osoba.

Situaciju dodatno komplikuje činjenica da je stanovnicima južnih predgrađa Bejruta, kojima je naređena evakuacija, ranije savetovano da potraže zaklon upravo u Tripoliju.

16:27 Azerbejdžan zatvorio vazdušni prostor uz granicu sa Iranom!

Azerbejdžan je na 12 sati zatvorio deo svog južnog vazdušnog prostora uz granicu sa Iranom.

Ova odluka je usledila nakon izveštaja vlasti da su bespilotne letjelice iz Irana prešle granicu i pogodile ciljeve u azerbejdžanskoj eksklavi Nahičevan. U tim napadima je oštećena infrastruktura, a prijavljeno je i ranjavanje civila.

Zbog ozbiljnosti situacije, Baku je uveo privremenu zabranu letova u pograničnom pojasu kako bi osigurao bezbednost vazdušnog saobraćaja.

16:23 Pahlavi pozvao Teheran da preda vlast

Reza Pahlavi, sin svrgnutog iranskog šaha, pozvao je zvaničnike Islamske Republike da odmah predaju vlast nakon ubistva vrhovnog vođe Alija Hamneija.

U svojoj izjavi na platformi X, on je istakao da bi svaki pokušaj imenovanja novog naslednika bio osuđen na propast.

Pahlavi je rekao da bilo ko ko bi došao na Hamneijevo mesto ne bi posedovao nikakav legitimitet u očima naroda.

On smatra da je trenutni trenutak ključan za tranziciju vlasti i prestanak postojanja sadašnjeg režima.

Dear compatriots,



As I emphasized in my message following the demise of Khamenei, any attempt to appoint a successor for him is pre-destined to fail. Whomever is introduced—be it Mojtaba or Hassan—will lack legitimacy and will be considered an accomplice to the bloody record of… https://t.co/mrWAQAHDXw — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) 05. март 2026.

15:59 Alijev naredio podizanje borbene gotovosti!

Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev naredio je podizanje borbene spremnosti oružanih snaga na najviši nivo nakon napada dronom u regionu Nahičevan.

Alijev je nakon sednice veća za bezbednost izjavio da će svaka neprijateljska sila osetiti punu snagu njihove "Gvozdene pesnice".

Potvrdio je da su trupe spremne za izvršenje svih neophodnih operacija kao odgovor na ovaj čin.

Naglasio je da Baku neće tolerisati ovaj, kako je rekao, "ničim izazvan čin terora i agresije" protiv države.

Da li stari poredak može da izdrži nagomilane tenzije?

Šesti je dan rata Izraela i SAD protiv Irana - međunarodne krize se nižu, Trampove odluke iznenađuju, a stari globalni poredak više ne može da izdrži nagomilane tenzije.

Ministarstvo odbrane UAE: Balistička raketa pogodila Dubai!

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) objavilo je da je iranska balistička raketa pogodila Dubai, dok je šest projektila koji su ciljali zalivsku zemlju presretnuto i uništeno.

UAE air defences intercept 6 ballistic missiles, 125 drones



The Ministry of Defence announced today, March 5, 2026, that the UAE air defence systems detected seven ballistic missiles, intercepting and destroying six of them, while one ballistic missile fell inside the country.… pic.twitter.com/UNbzkT3S1n — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) 05. март 2026.

Navodi se da je u baražnoj vatri iz Teherana ispaljen 131 dron-kamikaza, a šest je pogodilo UAE, dok su ostale bespilotne letelice oborene.

Zelenski spreman da pomogne Arapima oko Irana

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman da pruži pomoć arapskim zemljama u odbrani od iranskih "Šaheda" zbog iskustva u borbi protiv Rusije.

Ekipa CNN ušla u Iran: Do Teherana što je brže moguće

Ekipa CNN prešla je danas granicu Irana, postavši prva američka TV mreža koja je ušla u tu zemlju od početka rata između SAD i Irana.

Nakon što je danas prešao granicu, izveštač CNN Frederik Plajtdžen kazao je da on i njegov tim sada pokušavaju da stignu "do glavnog grada Teherana što je brže moguće", nakon što su dobili vizu od iranske vlade za izveštavanje.

- Takođe ne znamo kako će izgledati situacija na putu ka Teheranu, koliko će kontrolnih punktova biti i naravno znamo da se istovremeno vode masovne borbene operacije - kazao je Plajtdžen u kratkom snimku načinjenom u automobilu u pokretu.

Plajtdžen je rekao da su on i tim svesni da je njihova destinacija Teheran "bila pod gotovo stalnim napadima i masivnim vazdušnim udarima koji se tamo dešavaju“ i da je pretrpela veliku štetu i žrtve zbog američko-izraelskog bombardovanja.

CNN navodi da je Iran nastavio da napada zemlje širom Persijskog zaliva i najavio nastavak odmazdi.

Irački Kurdi: Nismo napali Iran

Kurdske snage iz severnog Iraka demantovale su navode televizije Foks njuz o pokretanju kopnene invazije na Iran, nazivajući te izveštaje neistinitim.

Hana Husein Jazdan Pana iz Stranke slobode Kurdistana (PAK) naglasila je da se nijedna jedinica Pešmergi nije pomerila i da niko ne deluje samostalno.

Ona je pojasnila da šest opozicionih grupa koordinira planove, ali da je za bilo kakav ozbiljan pokret neophodna direktna podrška SAD.

Prema njenim rečima, ključni uslov za akciju je „čišćenje vazdušnog prostora“ i uništenje iranskih skladišta oružja, jer bi u suprotnom napad bio samoubilački.

Iako su američki zvaničnici prvobitno za Foks Njuz potvrdili početak ofanzive, Bela kuća je kasnije negirala postojanje dogovora o naoružavanju Kurda za prevrat u Iranu.

Istovremeno, iranski izvori i agencija Tasnim javljaju da su granice bezbedne i da nije zabeležen nikakav prelazak militanata.

Zapadne diplomate pozvane da potraže utočište u Rijadu

Zapadne diplomate su pozvane da potraže utočište u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije.

Zelenski spreman da pomogne Arapima oko Irana

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman da pruži pomoć arapskim zemljama u odbrani od iranskih "Šaheda" zbog iskustva u borbi protiv Rusije.

Irački Kurdi: Nismo napali Iran

Kurdske snage iz severnog Iraka demantovale su navode televizije Foks njuz o pokretanju kopnene invazije na Iran, nazivajući te izveštaje neistinitim.

Hana Husein Jazdan Pana iz Stranke slobode Kurdistana (PAK) naglasila je da se nijedna jedinica Pešmergi nije pomerila i da niko ne deluje samostalno.

Ona je pojasnila da šest opozicionih grupa koordinira planove, ali da je za bilo kakav ozbiljan pokret neophodna direktna podrška SAD.

Prema njenim rečima, ključni uslov za akciju je „čišćenje vazdušnog prostora“ i uništenje iranskih skladišta oružja, jer bi u suprotnom napad bio samoubilački.

Iako su američki zvaničnici prvobitno za Foks Njuz potvrdili početak ofanzive, Bela kuća je kasnije negirala postojanje dogovora o naoružavanju Kurda za prevrat u Iranu.

Istovremeno, iranski izvori i agencija Tasnim javljaju da su granice bezbedne i da nije zabeležen nikakav prelazak militanata.

Nova uzbuna na Kipru zbog iranske pretnje

Stanovnici Akrotirija su primili upozorenje na opasnost u kome se od njih tražilo da ostanu u kućama i da se ne približavaju prozorima ili vratima dok opasnost ne prođe, prenosi portal Sajprus mejl.

Portparol kiparske vlade rekao je posle nekoliko minuta da je uzbuna okončana i da je incident značio da postoji objekat.

- Ono što radimo jeste da procenjujemo svaku informaciju i indikaciju i aktiviramo mere i protokole. Mere koje preduzimamo su preventivne i ne zanemarujemo nijednu informaciju - rekao je on.

Britanski ministar odbrane Džon Hili boravi u poseti Kipru kako bi smirio tenzije sa kiparskim zvaničnicima nakon što se Velika Britanija suočila sa kritikama zbog napada iranskog drona na britansku bazu na Kipru u ponedeljak, prenosi Skaj njuz.

Evropske zemlje šalju pomorske snage da zaštite Kipar

Italija, Španija, Francuska i Holandija poslaće narednih dana pomorske snage da zaštite Kipar, izjavio je danas italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto u parlamentu.

Italijanska premijerka Đorđa Meloni izjavila je danas da ta zemlja planira da pošalje pomoć za vazdušnu odbranu zemljama Zaliva kao odgovor na iranske vazdušne napade, ističući zabrinutost za bezbednost italijanskih građana i vojnika, kao i za energetsku bezbednost regiona.

- Kao i Velika Britanija, Francuska i Nemačka, Italija namerava da pruži pomoć zemljama Zaliva, posebno u oblasti protivvazdušne odbrane. To su ljudi koje želimo i moramo da zaštitimo - rekla je Meloni za radio RTL, navodeći da su desetine hiljada italijanskih državljana u regionu i oko 2.000 italijanskih vojnika raspoređenih u Zalivu.

Baza britanskog Kraljevskog vazduhoplovstva na Kipru u ponedeljak je bila meta napada drona iranske proizvodnje.

CENTCOM poslao zahtev Pentagonu, rat verovatno traje do septembra

Rat Izraela i SAD protiv Irana verovatno će trajati do septembra.

To navodi Politiko na osnovu zahteva koji je CENTCOM uputio Pentagonu, Vašington planira i slanje manjih sistema za borbu protiv dronova Šahid.

Kurdski grad Sanandadž od 500.000 stanovika u plamenu

Bombe su pogodile i grad od oko 500.000 stanovnika.

Sanandaž je grad u zapadnom Iranu, blizu granice sa Irakom. On je glavni grad provincije Kurdistan.

Iranci zatražili pomoć od Šri Lanke, razmatra se zahtev

Nakon što su juče američke snage potopile iranski ratni brod Dena, još jedno plovilo iranske mornarice naišlo je na probleme u blizini Šri Lanke.

Veruje se da je brod deo grupe od tri plovila koja su se vraćala sa međunarodnog pomorskog događaja u Indiji.

Posada drugog broda kontaktirala je lokalne vlasti u Šri Lanki i izvestila ih o problemima sa motorom.

Zatražili su dozvolu za ulazak u luku, ali im ona još uvek nije odobrena, a komunikacija između dve strane je u toku.

Ministar informisanja Šri Lanke obratio se parlamentu rekavši da je vlada upoznata sa svim činjenicama vezanim za iransko plovilo.

Naglasio je da se preduzimaju koraci kako bi se ovo pitanje rešilo, sprečio gubitak života i očuvao mir u regionu.

Time je i službeno potvrđeno da vlasti Šri Lanke nastoje da pronađu rešenje za ovu situaciju.

Ovaj incident stavlja vladu Šri Lanke u veoma osetljiv položaj jer je ovim događajem, uprkos tome što nije zauzela stranu u sukobu, praktično uvučena u njega.

Nove snažne eksplozije u Teheranu: Gađaju sve

Snažne eksplozije ponovo od jutros potresaju Teheran jutros.

Iranac koji je pobegao iz prestonice za CNN kaže da se sve više stanovnika pita da li im je bezbednije da odu ili ostanu.

- Bombardovanje je svuda - sever, jug, istok, zapad. Čini se da (Izrael i SAD) gađaju sve i svašta - rekao je američkoj televiziji doktor koji je pre nekoliko noći pobegao iz Teherana sa suprugom lekarkom.

On nije želeo da se predstavi iz straha od odmazde.

Opisao je neizvesnost života pod stalnim napadima.

- Nikad ne znate šta ili ko je meta - kazao je ovaj Iranac.

Ranije ove nedelje, pogođena je TV i radio antena u blizini njihove kuće, što je potreslo celo naselje.

Sada se sa ženom nalazi u malom gradu blizu Damavanda, najvišeg vrha Irana, gde su noći ispunjene zvukom borbenih aviona, iako vazdušni udari još nema na tom području.

- Mnogo prijatelja i porodice za sada ostaje u Teheranu, jer je razmišljaju da gde god da idete, nešto tamo će biti meta - rekao je on.

Ako se krene na jug pojavljuje se strah od stranih snaga na granicama, dok kretanjem na sever rizikujete da se zaglavite na zagušenom autoputu Čalus.

- Mnogi ljudi misle da je bolje jednostavno ostati gde jeste - zaključio je taj čovek.

Iran napao Kurde u Iraku nakon navoda da ih Amerika naoružava za kopnenu ofanzivu

Iran je objavio da je napao Kurde u Iraku i upozorio "separatističke grupe" da ne preduzimaju akcije u ratu koji se širi.

Teheran je danas saopštio da je napao kurdske grupe sa sedištem u Iraku koje se "protive (Islamskoj) revoluciji (iz 1979)", nakon izveštaja da SAD žele da naoružaju kurdske milicije kako bi se infiltrirale u Iran i pokrenule kopnenu ofanzivu.

Napadi u kojima je ubijen član iranske kurdske grupe u egzilu usledili su nakon upozorenja iranskih zvaničnika.

- Separatističke grupe ne bi trebalo da misle da je dunuo povetarac i da pokušaju da preduzmu akciju. Nećemo ih tolerisati ni na koji način - rekao je Ali Laridžani, sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana, prenosi AFP.

Projektili paraju nebo iznad Dohe

Protivvazdušna odbrana dejstvuje na području Dohe.

Iranci nisu tražili pomoć od Putina

Rusija nije dobila nikakve zahteve za pomoć od Irana, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Turska: Granica sa Iranom ostaje mirna

Prema izjavi Ministarstva odbrane Turske, zajednička granica Turske i Irana ostaje mirna i nema izuzetnog kretanja niti masovnog gomilanja migranata uprkos tekućem sukobu.

Ministarstvo je dodalo da se na granici primenjuju intenzivne bezbednosne mere.

Takođe je u četvrtak ponovljena molba svim stranama da okončaju borbe i uključe se u pregovore.

Projektili i dronovi pali blizu aerodroma u Azerbejdžanu

Projektili i dronovi pali blizu aerodroma u Azerbejdžanu, javlja Reuters.

Izvori bliski azerbejdžanskoj vladi kažu da su projektili i dronovi doleteli iz Irana i pali blizu aerodroma Nahčivan.

Eksplozije u Dohi

U Dohi, prestonici Katara, odjekuju eksplozije, javlja AFP.

Dim se nadvio nad Teheranom

Stižu prve fotografije iz Teherana ovog jutra. Iz brojnih delova grada vidi se gust dim. U ovom trenutku nije poznato šta su bili ciljevi u poslednjim napadima američko-izraelskih snaga.

Italija šalje PVO na Bliski istok

Italijanska premijerka Đorđa Meloni rekla je da njena zemlja planira da pošalje pomoć za protivvazdušnu odbranu zemljama Zaliva, sledeći primer Velike Britanije, Francuske i Nemačke.

"To nije samo zato što su to prijateljske nacije, već pre svega zato što desetine hiljada Italijana žive u regionu i oko 2.000 italijanskih vojnika je raspoređeno tamo – ljudi koje želimo i moramo da zaštitimo", rekla je ona italijanskoj radio stanici RTL 102.5.

pročitajte još Azerbejdžan optužio Iran da je ispalio dva drona na njegovu teritoriju, ranjeno dvoje

Dron koji je pogodio bazu na Kipru poleteo iz Bejruta?

Kiparski zvaničnik je u četvrtak rekao da je dron koji je oštetio hangar na bazi RAF Akrotiri neposredno posle ponoći u ponedeljak poleteo iz libanske prestonice.

Zvaničnik je govorio pod uslovom anonimnosti jer mu nije dozvoljeno da javno govori o napadu.

Još dva drona otkrivena u ponedeljak u podne presreli su avioni koji su poleteli sa baze RAF Akrotiri.

Od tih početnih napada bilo je nekoliko lažnih uzbuna u vezi sa viđenjima dronova.

Izrael gađao komandni centar Hezbolaha u Bejrutu

Izraelska vojska je u četvrtak saopštila da je napala dodatne komandne centre grupe Hezbolah, koju podržava Iran, u libanskoj prestonici Bejrutu.

"Pre kratkog vremena, izraelske vazduhoplovne snage su izvele talas udara zasnovanih na obaveštajnim podacima u Bejrutu, protiv nekoliko komandnih centara pripadajućih terorističkoj organizaciji Hezbolah", navodi se u saopštenju vojske.

Dodaje se da je među ciljevima bio i komandni centar koji koristi Hezbolahova vazdušna jedinica. Komandni centri su bili namenjeni za upotrebu Hezbolaha u napadima na izraelske vojne snage i civile, saopštila je vojska.

Vazdušni napadi su se u četvrtak čuli širom Bejruta, iako nije odmah bilo jasno šta je tačno pogođeno.

Iranci pozivaju na krvoproliće

Iranska državna televizija emitovala je u četvrtak poruku ajatolaha u Iranu koji poziva na "prolivanje krvi" Izraelaca i američkog predsednika Donalda Trampa.

Poruka je došla od ajatolaha Abdolaha Džavadija Amolija i predstavlja jednu od retkih svešteničkih izjava koje dolaze iz Irana dok se suočava sa kombinovanom kampanjom vazdušnih napada Izraela i Sjedinjenih Država.

"Sada smo na ivici velikog testa i moramo biti pažljivi da u potpunosti sačuvamo ovo jedinstvo, da u potpunosti sačuvamo ovaj savez", rekao je u saopštenju.

Pozvao je na "prolivanje cionističke krvi, prolivanje Trampove krvi".

"Imam tog vremena kaže: 'Borite se protiv ugnjetavačke Amerike, njegova krv je na mojim ramenima'", dodao je ajatolah, prenosi AP.

Ajatolah je jedan od najviših činova unutar sveštenstva šiitskog islama. U Iranu ih ima desetine. Izjava u četvrtak predstavljala je redak poziv na nasilje od strane ajatolaha.

Azerbejdžan traži objašnjenje od Teherana

Ministarstvo spoljnih poslova Azerbejdžana oštro je osudilo napad i saopštilo da Baku zadržava pravo da preduzme odgovarajuće protivmere.

„Oštro osuđujemo napade dronovima izvedene sa teritorije Islamske Republike Iran, koji su doveli do oštećenja zgrade aerodroma i povređivanja dvoje civila“, navodi se u zvaničnom saopštenju.

Azerbejdžanske vlasti ističu da ovakav napad predstavlja kršenje međunarodnog prava i dodatno podiže tenzije u regionu.

Baku je pozvao iranske vlasti da hitno razjasne okolnosti incidenta.

„Zahtevamo da Islamska Republika Iran što pre objasni ovu situaciju, pruži odgovarajuća pojašnjenja i preduzme neophodne mere kako bi se sprečilo ponavljanje sličnih incidenata u budućnosti“, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Azerbejdžana.

Ovaj incident dolazi samo nekoliko dana nakon što je predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev uputio zvanično saučešće predsedniku Irana povodom pogibije ajatolaha Alija Hamneija.

Dronovi iz Irana pogodili Azerbejdžan: Ima povređenih u Nahčivanu

Azerbejdžan je zvanično potvrdio da je došlo do napada dronovima koji su stigli sa teritorije Irana. Prema informacijama Ministarstva spoljnih poslova Azerbejdžana, u incidentu ima povređenih civila.

Prema prvim podacima, dva drona su pogodila područje Nahčivana – jedan je udario u zgradu terminala aerodroma, dok je drugi pao u blizini školske zgrade.

U napadu su povređene najmanje dve osobe. Revolucionarna garda pogodila američki tanker u Persijskom zalivu, izbio veliki požar

Izraelsko bombardovanje Teherana nastavljeno je jutros, dok je Iran tokom noći pokrenuo 19. talas operacije „Istinsko obećanje 4“, napadajući Izrael i američke ciljeve.

Iranska vojska saopštila je da je tokom noći lansirala više dronova dugog dometa Araš, koji su gađali rezervoare goriva u vazduhoplovnoj bazi Ramat David u Izraelu.

Državna novinska agencija Fars objavila je da su snage Korpusa islamske revolucionarne garde pogodile američki naftni tanker u severnom delu Persijskog zaliva i da je brod zahvaćen požarom.

Revolucionarna garda je u saopštenju navela da će tokom rata prolaz kroz Ormuski moreuz biti pod kontrolom Irana.

Iran tokom noći izveo niz napada na amerike i izraelske ciljeve

Iran je tokom noći izveo niz napada na američke i izraelske ciljeve, dok Izrael nastavlja bombardovanje Teherana.

Iranska vojska lansirala je više dronova dugog dometa Araš prema rezervoarima za gorivo u vazduhoplovnoj bazi Ramat David u Izraelu, preneo je Skaj njuz.

Tenzije na Bliskom istoku nastavljaju da rastu nakon što su Izrael i Amerika pokrenuli napade na Iran.

Izrael je napao ciljeve Hezbolaha u Bejrutu

Izraelska vojska tvrdi da je započela napade na infrastrukturu Hezbolaha u Bejrutu, bez navođenja detalja.

Glasna eksplozija čula se u glavnom gradu Libana noćas, samo nekoliko trenutaka pre nego što je Izrael objavio tu informaciju.

BREAKING



This is Beirut right now.



Israel is wiping out entire apartment buildings in Lebanon’s capital at 2 AM, while families were sleeping.



Not military bases.

Not battlefields.

Civilian homes.pic.twitter.com/354yvPp2nF — sarah (@sahouraxo) 04. март 2026.

Katar "privremeno" evakuiše stanovništvo

Ministarstvo unutrašnjih poslova Sjedinjenih Američkih Država saopštilo je da vlasti u Kataru evakuišu stanovnike koji žive u blizini američke ambasade, kao "privremenu meru predostrožnosti".

Ministarstvo nije preciziralo šta je podstaklo ovaj potez, navodeći samo da je odluka doneta radi očuvanja javne bezbednosti.

Vlasti su saopštile da će evakuisanim stanovnicima biti obezbeđen odgovarajući smeštaj.

Iran je noćas lansirao novi talas raketa prema IzraeluIran je noćas izveo novu raketnu paljbu prema Izraelu, saopštila je izraelska vojska.

"U poslednjih nekoliko minuta, Komanda domaće odbrane poslala je preventivnu instrukciju direktno na mobilne telefone u relevantnim oblastima", objavile su Izraelske odbrambene snage neposredno pre 4 sata ujutro po lokalnom vremenu.

Sirene su se oglasile u Jerusalimu i drugim delovima centralnog Izraela. Ovo označava treći talas projektila ispaljenih na Izrael iz Irana od ponoći.

Grčke fregate „Kimon“ i „Psara“ hitno upućene ka Kipru nakon iranskog napada dronovima

Grčka ratna mornarica hitno je uputila dve moderne fregate ka istočnom Mediteranu nakon iranskog napada dronovima u regionu, dok raste strah od širenja sukoba na čitav prostor Bliskog istoka.

Prema dostupnim informacijama, fregate „Kimon“ i „Psarra“ krenule su ka području Kipra kako bi pojačale bezbednosno prisustvo i pratile razvoj situacije nakon eskalacije između Irana i zapadnih snaga.

Ovaj potez Atine dolazi u trenutku kada više država NATO-a povećava vojnu pripravnost u istočnom Mediteranu zbog mogućnosti novih udara dronovima i raketama.

Grčke fregate opremljene su naprednim sistemima protivvazdušne i protivbrodske odbrane i smatraju se ključnim elementom zaštite pomorskih ruta u regionu, posebno oko Kipra i Levantskog basena.

Slanje ratnih brodova tumači se kao signal da evropske zemlje pomno prate situaciju i pripremaju se za eventualnu širu destabilizaciju regiona.

pročitajte još IDF: Upozorenje za evakuaciju zgrade u Bejrutu uoči napada na lokaciju Hezbolaha

Snimci iz Erbila: američki C-RAM ispaljuje crvene tragove metaka, iranski dronovi probili odbranu

Snimci iz iračkog grada Erbila prikazuju trenutak kada američki protivvazdušni sistem C-RAM pokušava da obori iranske dronove, ali prema dostupnim informacijama presretanje nije uspelo.

Na video-snimku jasno se vide crveni tragovi metaka (tracer rounds) koje ispaljuje sistem namenjen zaštiti vojnih baza od raketa, artiljerije i bespilotnih letelica.

Uprkos intenzivnoj paljbi, dronovi su nastavili let iznad grada, što je izazvalo ozbiljnu zabrinutost u vezi sa efikasnošću odbrane tokom masovnih napada bespilotnim letelicama.

Napad je deo šire eskalacije u regionu, gde se poslednjih dana beleže napadi dronovima i raketama na američke vojne objekte i infrastrukturu.

Erbil je jedna od ključnih lokacija američkog vojnog prisustva u Iraku, zbog čega se često nalazi na meti napada tokom regionalnih kriza. ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Iranski raketni čamac pogodio britanski tanker kod Kuvajta, nafta se izliva u more

Iranski raketni čamac napao je britanski naftni tanker u blizini kuvajtske luke Mubarak Al-Kabir, saopštila je britanska pomorska bezbednosna služba UKMTO.

Prema dostupnim podacima, protivbrodska raketa ispaljena sa iranskog plovila pogodila je tanker koji je plovio pod zastavom Ujedinjenog Kraljevstva.

Eksplozija je izazvala curenje nafte iz jednog od teretnih tankova, a na površini mora već su primećene velike naftne mrlje.

Incident se dogodio u jednoj od najvažnijih pomorskih ruta za transport nafte u Persijskom zalivu, što dodatno povećava zabrinutost zbog mogućih poremećaja u globalnom snabdevanju energentima.

Napad na tanker dolazi usred sve šire eskalacije sukoba između Irana i zapadnih zemalja, dok međunarodne pomorske vlasti upozoravaju na povećan rizik za trgovačke brodove u regionu.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

CENTCOM traži pojačanje: Pentagon šalje dodatne obaveštajce za operacije protiv Irana

Američka Centralna komanda (CENTCOM) zatražila je od Pentagona slanje dodatnih vojnih obaveštajnih oficira u svoje sedište na Floridi kako bi podržali operacije protiv Irana.

Kako prenosi Politiko, planirano je da dodatno osoblje ostane angažovano najmanje 100 dana, a verovatno i do septembra.

Ovaj potez ukazuje da američka vojska očekuje dugotrajnu vojnu kampanju i povećan intenzitet operacija u regionu Bliskog istoka.

Pojačanje obaveštajnog kadra trebalo bi da pomogne u analizi velikog broja informacija o iranskim vojnim aktivnostima, uključujući lansiranja dronova, raketne napade i pomorske operacije.

U Vašingtonu se sve otvorenije govori da bi sukob sa Iranom mogao potrajati mesecima, a ne samo nekoliko nedelja, što dodatno podiže tenzije u regionu.

Autor: A.A.