UŽIVO! Azerbejdžan rešio da uzvrati Iranu! Rat eksplodirao do krajnjih granica, počela osveta Teherana Americi

Šesti dan američko-izraelske operacije protiv Irana i uzvratnih udara Teherana na Izrael, američke baze, ali i druge lokacije u regionu Bliskog istoka.

Iran napao Kurde u Iraku nakon navoda da ih Amerika naoružava za kopnenu ofanzivu

Iran je objavio da je napao Kurde u Iraku i upozorio "separatističke grupe" da ne preduzimaju akcije u ratu koji se širi.

Teheran je danas saopštio da je napao kurdske grupe sa sedištem u Iraku koje se "protive (Islamskoj) revoluciji (iz 1979)", nakon izveštaja da SAD žele da naoružaju kurdske milicije kako bi se infiltrirale u Iran i pokrenule kopnenu ofanzivu.

Napadi u kojima je ubijen član iranske kurdske grupe u egzilu usledili su nakon upozorenja iranskih zvaničnika.

- Separatističke grupe ne bi trebalo da misle da je dunuo povetarac i da pokušaju da preduzmu akciju. Nećemo ih tolerisati ni na koji način - rekao je Ali Laridžani, sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana, prenosi AFP.

Projektili paraju nebo iznad Dohe

Protivvazdušna odbrana dejstvuje na području Dohe.

Iranci nisu tražili pomoć od Putina

Rusija nije dobila nikakve zahteve za pomoć od Irana, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Turska: Granica sa Iranom ostaje mirna

Prema izjavi Ministarstva odbrane Turske, zajednička granica Turske i Irana ostaje mirna i nema izuzetnog kretanja niti masovnog gomilanja migranata uprkos tekućem sukobu.

Ministarstvo je dodalo da se na granici primenjuju intenzivne bezbednosne mere.

Takođe je u četvrtak ponovljena molba svim stranama da okončaju borbe i uključe se u pregovore.

Azerbejdžan preti odmazdom nakon udara iranskih dronova!

Azerbejdžan je potvrdio da je došlo do eksplozije kod aerodroma u blizini granice sa Iranom, te da ima povređenih.

"Dve osobe su povređene u napadima", saopštilo je ministarstvo spoljnih poslova.

Navedeno je da je Azerbejdžan pozvao iranskog ambasadora i da zemlja zadržava pravo na odmazdu.

Podsetimo, eksplozija je odjeknula u blizini terminala Međunarodnog aerodroma Nahčivana, koji je udaljen oko 10 kilometara od granice sa Iranom.

Projektili i dronovi pali blizu aerodroma u Azerbejdžanu

Projektili i dronovi pali blizu aerodroma u Azerbejdžanu, javlja Reuters.

Izvori bliski azerbejdžanskoj vladi kažu da su projektili i dronovi doleteli iz Irana i pali blizu aerodroma Nahčivan.

Eksplozije u Dohi

U Dohi, prestonici Katara, odjekuju eksplozije, javlja AFP.

Dim se nadvio nad Teheranom

Stižu prve fotografije iz Teherana ovog jutra. Iz brojnih delova grada vidi se gust dim. U ovom trenutku nije poznato šta su bili ciljevi u poslednjim napadima američko-izraelskih snaga.

Italija šalje PVO na Bliski istok

Italijanska premijerka Đorđa Meloni rekla je da njena zemlja planira da pošalje pomoć za protivvazdušnu odbranu zemljama Zaliva, sledeći primer Velike Britanije, Francuske i Nemačke.

"To nije samo zato što su to prijateljske nacije, već pre svega zato što desetine hiljada Italijana žive u regionu i oko 2.000 italijanskih vojnika je raspoređeno tamo – ljudi koje želimo i moramo da zaštitimo", rekla je ona italijanskoj radio stanici RTL 102.5.

Dron koji je pogodio bazu na Kipru poleteo iz Bejruta?

Kiparski zvaničnik je u četvrtak rekao da je dron koji je oštetio hangar na bazi RAF Akrotiri neposredno posle ponoći u ponedeljak poleteo iz libanske prestonice.

Zvaničnik je govorio pod uslovom anonimnosti jer mu nije dozvoljeno da javno govori o napadu.

Još dva drona otkrivena u ponedeljak u podne presreli su avioni koji su poleteli sa baze RAF Akrotiri.

Od tih početnih napada bilo je nekoliko lažnih uzbuna u vezi sa viđenjima dronova.

Izrael gađao komandni centar Hezbolaha u Bejrutu

Izraelska vojska je u četvrtak saopštila da je napala dodatne komandne centre grupe Hezbolah, koju podržava Iran, u libanskoj prestonici Bejrutu.

"Pre kratkog vremena, izraelske vazduhoplovne snage su izvele talas udara zasnovanih na obaveštajnim podacima u Bejrutu, protiv nekoliko komandnih centara pripadajućih terorističkoj organizaciji Hezbolah", navodi se u saopštenju vojske.

Dodaje se da je među ciljevima bio i komandni centar koji koristi Hezbolahova vazdušna jedinica. Komandni centri su bili namenjeni za upotrebu Hezbolaha u napadima na izraelske vojne snage i civile, saopštila je vojska.

Vazdušni napadi su se u četvrtak čuli širom Bejruta, iako nije odmah bilo jasno šta je tačno pogođeno.

Iranci pozivaju na krvoproliće

Iranska državna televizija emitovala je u četvrtak poruku ajatolaha u Iranu koji poziva na "prolivanje krvi" Izraelaca i američkog predsednika Donalda Trampa.

Poruka je došla od ajatolaha Abdolaha Džavadija Amolija i predstavlja jednu od retkih svešteničkih izjava koje dolaze iz Irana dok se suočava sa kombinovanom kampanjom vazdušnih napada Izraela i Sjedinjenih Država.

"Sada smo na ivici velikog testa i moramo biti pažljivi da u potpunosti sačuvamo ovo jedinstvo, da u potpunosti sačuvamo ovaj savez", rekao je u saopštenju.

Pozvao je na "prolivanje cionističke krvi, prolivanje Trampove krvi".

"Imam tog vremena kaže: 'Borite se protiv ugnjetavačke Amerike, njegova krv je na mojim ramenima'", dodao je ajatolah, prenosi AP.

Ajatolah je jedan od najviših činova unutar sveštenstva šiitskog islama. U Iranu ih ima desetine. Izjava u četvrtak predstavljala je redak poziv na nasilje od strane ajatolaha.

Azerbejdžan traži objašnjenje od Teherana

Ministarstvo spoljnih poslova Azerbejdžana oštro je osudilo napad i saopštilo da Baku zadržava pravo da preduzme odgovarajuće protivmere.

„Oštro osuđujemo napade dronovima izvedene sa teritorije Islamske Republike Iran, koji su doveli do oštećenja zgrade aerodroma i povređivanja dvoje civila“, navodi se u zvaničnom saopštenju.

Azerbejdžanske vlasti ističu da ovakav napad predstavlja kršenje međunarodnog prava i dodatno podiže tenzije u regionu.

Baku je pozvao iranske vlasti da hitno razjasne okolnosti incidenta.

„Zahtevamo da Islamska Republika Iran što pre objasni ovu situaciju, pruži odgovarajuća pojašnjenja i preduzme neophodne mere kako bi se sprečilo ponavljanje sličnih incidenata u budućnosti“, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Azerbejdžana.

Ovaj incident dolazi samo nekoliko dana nakon što je predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev uputio zvanično saučešće predsedniku Irana povodom pogibije ajatolaha Alija Hamneija.

Dronovi iz Irana pogodili Azerbejdžan: Ima povređenih u Nahčivanu

Azerbejdžan je zvanično potvrdio da je došlo do napada dronovima koji su stigli sa teritorije Irana. Prema informacijama Ministarstva spoljnih poslova Azerbejdžana, u incidentu ima povređenih civila.

Prema prvim podacima, dva drona su pogodila područje Nahčivana – jedan je udario u zgradu terminala aerodroma, dok je drugi pao u blizini školske zgrade.

Izraelsko bombardovanje Teherana nastavljeno je jutros, dok je Iran tokom noći pokrenuo 19. talas operacije „Istinsko obećanje 4“, napadajući Izrael i američke ciljeve.

Iranska vojska saopštila je da je tokom noći lansirala više dronova dugog dometa Araš, koji su gađali rezervoare goriva u vazduhoplovnoj bazi Ramat David u Izraelu.

Državna novinska agencija Fars objavila je da su snage Korpusa islamske revolucionarne garde pogodile američki naftni tanker u severnom delu Persijskog zaliva i da je brod zahvaćen požarom.

Revolucionarna garda je u saopštenju navela da će tokom rata prolaz kroz Ormuski moreuz biti pod kontrolom Irana.

Iran tokom noći izveo niz napada na amerike i izraelske ciljeve

Iran je tokom noći izveo niz napada na američke i izraelske ciljeve, dok Izrael nastavlja bombardovanje Teherana.

Iranska vojska lansirala je više dronova dugog dometa Araš prema rezervoarima za gorivo u vazduhoplovnoj bazi Ramat David u Izraelu, preneo je Skaj njuz.

Tenzije na Bliskom istoku nastavljaju da rastu nakon što su Izrael i Amerika pokrenuli napade na Iran.

Izrael je napao ciljeve Hezbolaha u Bejrutu

Izraelska vojska tvrdi da je započela napade na infrastrukturu Hezbolaha u Bejrutu, bez navođenja detalja.

Glasna eksplozija čula se u glavnom gradu Libana noćas, samo nekoliko trenutaka pre nego što je Izrael objavio tu informaciju.

BREAKING



This is Beirut right now.



Israel is wiping out entire apartment buildings in Lebanon’s capital at 2 AM, while families were sleeping.



Not military bases.

Not battlefields.

Civilian homes.pic.twitter.com/354yvPp2nF — sarah (@sahouraxo) 04. март 2026.

Katar "privremeno" evakuiše stanovništvo

Ministarstvo unutrašnjih poslova Sjedinjenih Američkih Država saopštilo je da vlasti u Kataru evakuišu stanovnike koji žive u blizini američke ambasade, kao "privremenu meru predostrožnosti".

Ministarstvo nije preciziralo šta je podstaklo ovaj potez, navodeći samo da je odluka doneta radi očuvanja javne bezbednosti.

Vlasti su saopštile da će evakuisanim stanovnicima biti obezbeđen odgovarajući smeštaj.

Iran je noćas lansirao novi talas raketa prema IzraeluIran je noćas izveo novu raketnu paljbu prema Izraelu, saopštila je izraelska vojska.

"U poslednjih nekoliko minuta, Komanda domaće odbrane poslala je preventivnu instrukciju direktno na mobilne telefone u relevantnim oblastima", objavile su Izraelske odbrambene snage neposredno pre 4 sata ujutro po lokalnom vremenu.

Sirene su se oglasile u Jerusalimu i drugim delovima centralnog Izraela. Ovo označava treći talas projektila ispaljenih na Izrael iz Irana od ponoći.

Grčke fregate „Kimon“ i „Psara“ hitno upućene ka Kipru nakon iranskog napada dronovima

Grčka ratna mornarica hitno je uputila dve moderne fregate ka istočnom Mediteranu nakon iranskog napada dronovima u regionu, dok raste strah od širenja sukoba na čitav prostor Bliskog istoka.

Prema dostupnim informacijama, fregate „Kimon“ i „Psarra“ krenule su ka području Kipra kako bi pojačale bezbednosno prisustvo i pratile razvoj situacije nakon eskalacije između Irana i zapadnih snaga.

Ovaj potez Atine dolazi u trenutku kada više država NATO-a povećava vojnu pripravnost u istočnom Mediteranu zbog mogućnosti novih udara dronovima i raketama.

Grčke fregate opremljene su naprednim sistemima protivvazdušne i protivbrodske odbrane i smatraju se ključnim elementom zaštite pomorskih ruta u regionu, posebno oko Kipra i Levantskog basena.

Slanje ratnih brodova tumači se kao signal da evropske zemlje pomno prate situaciju i pripremaju se za eventualnu širu destabilizaciju regiona.

Snimci iz Erbila: američki C-RAM ispaljuje crvene tragove metaka, iranski dronovi probili odbranu

Snimci iz iračkog grada Erbila prikazuju trenutak kada američki protivvazdušni sistem C-RAM pokušava da obori iranske dronove, ali prema dostupnim informacijama presretanje nije uspelo.

Na video-snimku jasno se vide crveni tragovi metaka (tracer rounds) koje ispaljuje sistem namenjen zaštiti vojnih baza od raketa, artiljerije i bespilotnih letelica.

Uprkos intenzivnoj paljbi, dronovi su nastavili let iznad grada, što je izazvalo ozbiljnu zabrinutost u vezi sa efikasnošću odbrane tokom masovnih napada bespilotnim letelicama.

Napad je deo šire eskalacije u regionu, gde se poslednjih dana beleže napadi dronovima i raketama na američke vojne objekte i infrastrukturu.

Erbil je jedna od ključnih lokacija američkog vojnog prisustva u Iraku, zbog čega se često nalazi na meti napada tokom regionalnih kriza. ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Iranski raketni čamac pogodio britanski tanker kod Kuvajta, nafta se izliva u more

Iranski raketni čamac napao je britanski naftni tanker u blizini kuvajtske luke Mubarak Al-Kabir, saopštila je britanska pomorska bezbednosna služba UKMTO.

Prema dostupnim podacima, protivbrodska raketa ispaljena sa iranskog plovila pogodila je tanker koji je plovio pod zastavom Ujedinjenog Kraljevstva.

Eksplozija je izazvala curenje nafte iz jednog od teretnih tankova, a na površini mora već su primećene velike naftne mrlje.

Incident se dogodio u jednoj od najvažnijih pomorskih ruta za transport nafte u Persijskom zalivu, što dodatno povećava zabrinutost zbog mogućih poremećaja u globalnom snabdevanju energentima.

Napad na tanker dolazi usred sve šire eskalacije sukoba između Irana i zapadnih zemalja, dok međunarodne pomorske vlasti upozoravaju na povećan rizik za trgovačke brodove u regionu.﻿﻿﻿﻿﻿﻿

CENTCOM traži pojačanje: Pentagon šalje dodatne obaveštajce za operacije protiv Irana

Američka Centralna komanda (CENTCOM) zatražila je od Pentagona slanje dodatnih vojnih obaveštajnih oficira u svoje sedište na Floridi kako bi podržali operacije protiv Irana.

Kako prenosi Politiko, planirano je da dodatno osoblje ostane angažovano najmanje 100 dana, a verovatno i do septembra.

Ovaj potez ukazuje da američka vojska očekuje dugotrajnu vojnu kampanju i povećan intenzitet operacija u regionu Bliskog istoka.

Pojačanje obaveštajnog kadra trebalo bi da pomogne u analizi velikog broja informacija o iranskim vojnim aktivnostima, uključujući lansiranja dronova, raketne napade i pomorske operacije.

U Vašingtonu se sve otvorenije govori da bi sukob sa Iranom mogao potrajati mesecima, a ne samo nekoliko nedelja, što dodatno podiže tenzije u regionu.

Autor: A.A.