UŽIVO! Sirene zavijaju Jerusalimom: 'GAĐAĆEMO NUKLEARNO POSTROJENJE!' Stigla najcrnja pretnja Irana, hitno se EVAKUIŠE STANOVNIŠTVO!

Šesti dan američko-izraelske operacije protiv Irana i uzvratnih udara Teherana na Izrael, američke baze, ali i druge lokacije u regionu Bliskog istoka.

Tenzije na Bliskom istoku nastavljaju da rastu nakon što su Izrael i Amerika pokrenuli napade na Iran.

Izrael je napao ciljeve Hezbolaha u Bejrutu

Izraelska vojska tvrdi da je započela napade na infrastrukturu Hezbolaha u Bejrutu, bez navođenja detalja.

Glasna eksplozija čula se u glavnom gradu Libana noćas, samo nekoliko trenutaka pre nego što je Izrael objavio tu informaciju.

Katar "privremeno" evakuiše stanovništvo

Ministarstvo unutrašnjih poslova Sjedinjenih Američkih Država saopštilo je da vlasti u Kataru evakuišu stanovnike koji žive u blizini američke ambasade, kao "privremenu meru predostrožnosti".

Ministarstvo nije preciziralo šta je podstaklo ovaj potez, navodeći samo da je odluka doneta radi očuvanja javne bezbednosti.

Vlasti su saopštile da će evakuisanim stanovnicima biti obezbeđen odgovarajući smeštaj.

Iran je noćas lansirao novi talas raketa prema IzraeluIran je noćas izveo novu raketnu paljbu prema Izraelu, saopštila je izraelska vojska.

"U poslednjih nekoliko minuta, Komanda domaće odbrane poslala je preventivnu instrukciju direktno na mobilne telefone u relevantnim oblastima", objavile su Izraelske odbrambene snage neposredno pre 4 sata ujutro po lokalnom vremenu.

Sirene su se oglasile u Jerusalimu i drugim delovima centralnog Izraela. Ovo označava treći talas projektila ispaljenih na Izrael iz Irana od ponoći.

Grčke fregate „Kimon“ i „Psara“ hitno upućene ka Kipru nakon iranskog napada dronovima

Grčka ratna mornarica hitno je uputila dve moderne fregate ka istočnom Mediteranu nakon iranskog napada dronovima u regionu, dok raste strah od širenja sukoba na čitav prostor Bliskog istoka.

Prema dostupnim informacijama, fregate „Kimon“ i „Psarra“ krenule su ka području Kipra kako bi pojačale bezbednosno prisustvo i pratile razvoj situacije nakon eskalacije između Irana i zapadnih snaga.

Ovaj potez Atine dolazi u trenutku kada više država NATO-a povećava vojnu pripravnost u istočnom Mediteranu zbog mogućnosti novih udara dronovima i raketama.

Grčke fregate opremljene su naprednim sistemima protivvazdušne i protivbrodske odbrane i smatraju se ključnim elementom zaštite pomorskih ruta u regionu, posebno oko Kipra i Levantskog basena.

Slanje ratnih brodova tumači se kao signal da evropske zemlje pomno prate situaciju i pripremaju se za eventualnu širu destabilizaciju regiona.

Snimci iz Erbila: američki C-RAM ispaljuje crvene tragove metaka, iranski dronovi probili odbranu

Snimci iz iračkog grada Erbila prikazuju trenutak kada američki protivvazdušni sistem C-RAM pokušava da obori iranske dronove, ali prema dostupnim informacijama presretanje nije uspelo.

Na video-snimku jasno se vide crveni tragovi metaka (tracer rounds) koje ispaljuje sistem namenjen zaštiti vojnih baza od raketa, artiljerije i bespilotnih letelica.

Uprkos intenzivnoj paljbi, dronovi su nastavili let iznad grada, što je izazvalo ozbiljnu zabrinutost u vezi sa efikasnošću odbrane tokom masovnih napada bespilotnim letelicama.

Napad je deo šire eskalacije u regionu, gde se poslednjih dana beleže napadi dronovima i raketama na američke vojne objekte i infrastrukturu.

Erbil je jedna od ključnih lokacija američkog vojnog prisustva u Iraku, zbog čega se često nalazi na meti napada tokom regionalnih kriza. ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Iranski raketni čamac pogodio britanski tanker kod Kuvajta, nafta se izliva u more

Iranski raketni čamac napao je britanski naftni tanker u blizini kuvajtske luke Mubarak Al-Kabir, saopštila je britanska pomorska bezbednosna služba UKMTO.

Prema dostupnim podacima, protivbrodska raketa ispaljena sa iranskog plovila pogodila je tanker koji je plovio pod zastavom Ujedinjenog Kraljevstva.

Eksplozija je izazvala curenje nafte iz jednog od teretnih tankova, a na površini mora već su primećene velike naftne mrlje.

Incident se dogodio u jednoj od najvažnijih pomorskih ruta za transport nafte u Persijskom zalivu, što dodatno povećava zabrinutost zbog mogućih poremećaja u globalnom snabdevanju energentima.

Napad na tanker dolazi usred sve šire eskalacije sukoba između Irana i zapadnih zemalja, dok međunarodne pomorske vlasti upozoravaju na povećan rizik za trgovačke brodove u regionu. 06.00 - CENTCOM traži pojačanje: Pentagon šalje dodatne obaveštajce za operacije protiv Irana

Američka Centralna komanda (CENTCOM) zatražila je od Pentagona slanje dodatnih vojnih obaveštajnih oficira u svoje sedište na Floridi kako bi podržali operacije protiv Irana.

Kako prenosi Politiko, planirano je da dodatno osoblje ostane angažovano najmanje 100 dana, a verovatno i do septembra.

Ovaj potez ukazuje da američka vojska očekuje dugotrajnu vojnu kampanju i povećan intenzitet operacija u regionu Bliskog istoka.

Pojačanje obaveštajnog kadra trebalo bi da pomogne u analizi velikog broja informacija o iranskim vojnim aktivnostima, uključujući lansiranja dronova, raketne napade i pomorske operacije.

U Vašingtonu se sve otvorenije govori da bi sukob sa Iranom mogao potrajati mesecima, a ne samo nekoliko nedelja, što dodatno podiže tenzije u regionu.

