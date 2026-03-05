HITNO UPOZORENJE! Važi za sve državljane Srbije: Izbegavajte putovanje u ovu susednu zemlju

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije objavilo je ažurirane preporuke za putovanja van granica naše zemlje! Kako se navodi u ovim preporukama resornog ministarstva, sve zemlje sveta razvrstane su u četiri kategorije, od zelene do crvene, u skladu sa procenom bezbednosnih rizika.

U crvenu kategoriju svrstane su 23 države na Bliskom istoku, u Aziji i Africi, u koje se građanima Srbije iz bezbednosnih razloga ne preporučuje putovanje.

U narandžastoj kategoriji nalazi se 28 zemalja za koje važi preporuka "putovanje samo u slučaju krajnje potrebe", a na tom spisku jedina evropska država je Hrvatska.

Žuta kategorija obuhvata zemlje za koje se savetuje "putovanje uz dodatne mere opreza", a među njima je iz Evrope jedino Albanija, saopštilo je Ministarstvo.

Sve ostale države sveta svrstane su u zelenu kategoriju, što znači da se u njih može putovati uz uobičajen oprez.

Autor: A.A.