AKTUELNO

Svet

Azerbejdžan optužio Iran da je ispalio dva drona na njegovu teritoriju, ranjeno dvoje

Izvor: Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Azerbejdžan je danas optužio Iran da je ispalio dva drona na njegovu teritoriju, pri čemu su dve osobe povređene i saopštio da je pozvao iranskog ambasadora na razgovor da bi mu uputio oštar protest.

Azerbejdžansko Ministarstvo spoljnih poslova navelo je da je jedan dron pao na aerodrom u Nahčivanu, blizu granice sa Iranom, dok je drugi pao u blizini jedne škole, prenosi Rojters.

U saopštenju se osuđuju napadi, a od Irana se traži objašnjenje i navodi da Azerbejdžan zadržava pravo da preduzme "odgovarajuće mere odgovora".

Rakete i dronovi koji su lansirani iz pravca Irana pali su jutros na teritoriju aerodroma u azerbejdžanskoj enklavi Nahčivan i izazvale požar, rekao je ranije danas za Rojters izvor blizak azerbejdžanskoj vladi.

Međunarodni aerodrom Nahčivan nalazi se na oko 10 kilometara od granice sa Iranom.

Nahčivan je politički autonomna eksklava Azerbejdžana bez izlaza na more, geografski odvojena od ostatka zemlje, a graniči se sa Jermenijom, Iranom i Turskom.

Iran se za sada nije oglasio.

#Azerbejdžan

#Dron

#Iran

#Napad

#Rat

POVEZANE VESTI

Svet

TERORISTIČKI NAPAD U IZRAELU: Napadač UBIJAO na tri lokacije, neutralisao ga prolaznik - Oglasila se vojska

Svet

'MISLIM DA IDE PO PLANU' Tramp: Napadi na Iran bi mogli da traju četiri nedelje

Svet

PAKISTAN RAKETAMA NAPAO IRAN! Stradale žene i deca u pograničnoj pokrajini, odgovor na udar iz Teherana

Svet

'UZDRŽITE SE OD NAPADA NA TERITORIJU IRANA' Moćni saudijski princ poslao poruku Izraelu

Hronika

TEŠKA SAOBRAĆAJKA U RIPNJU: Maloletnici sleteli sa puta, teško povređeni

Svet

IMALA JE SAMO 14 MESECI: U napadu na Iran poginula unuka vrhovnog vođe Ali Hamneija