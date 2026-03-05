Azerbejdžan optužio Iran da je ispalio dva drona na njegovu teritoriju, ranjeno dvoje

Azerbejdžan je danas optužio Iran da je ispalio dva drona na njegovu teritoriju, pri čemu su dve osobe povređene i saopštio da je pozvao iranskog ambasadora na razgovor da bi mu uputio oštar protest.

Azerbejdžansko Ministarstvo spoljnih poslova navelo je da je jedan dron pao na aerodrom u Nahčivanu, blizu granice sa Iranom, dok je drugi pao u blizini jedne škole, prenosi Rojters.

U saopštenju se osuđuju napadi, a od Irana se traži objašnjenje i navodi da Azerbejdžan zadržava pravo da preduzme "odgovarajuće mere odgovora".

Rakete i dronovi koji su lansirani iz pravca Irana pali su jutros na teritoriju aerodroma u azerbejdžanskoj enklavi Nahčivan i izazvale požar, rekao je ranije danas za Rojters izvor blizak azerbejdžanskoj vladi.

Međunarodni aerodrom Nahčivan nalazi se na oko 10 kilometara od granice sa Iranom.

Nahčivan je politički autonomna eksklava Azerbejdžana bez izlaza na more, geografski odvojena od ostatka zemlje, a graniči se sa Jermenijom, Iranom i Turskom.

Iran se za sada nije oglasio.