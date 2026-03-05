Probudila se u avionu i bila zapanjena onom što je videla ispred sebe: Svi putinici su ovo radili!

Video koji je na TikToku objavila urugvajska manekenka i kreatorka sadržaja Maite Bouzas prikazuje neobičan, gotovo nadrealan prizor iz putničke kabine aviona. Umesto uobičajene scene putnika koji spavaju, čitaju ili gledaju filmove, snimak prikazuje desetine ljudi kako u savršenoj sinhronizaciji podižu ruke i prate vežbe istezanja prikazane na ekranima ispred njih.

Uz opis „Iskustvo 10/10“, njen video je brzo postao viralan, prikupivši više od 1,7 miliona pregleda i stotine hiljada lajkova, dok se u komentarima razvila žustra rasprava o standardima u avio-industriji.

Reakcije su bile gotovo jednoglasno pozitivne.

„Ovo bi zapravo trebalo da bude obavezno na svakom dugom letu“, napisala je jedna korisnica u komentaru koji je prikupio skoro 70 hiljada lajkova. Mnogi su izrazili oduševljenje činjenicom da putnici aktivno učestvuju, stvarajući osećaj zajedništva.

„Obožavam što ljudi aktivno učestvuju, ovo je tako slatko“, dodao je drugi korisnik. Ipak, video je podstakao i znatiželju jer su se mnogi pitali o kojoj avio-kompaniji je reč, tvrdeći da takvo iskustvo nisu doživeli čak ni na letovima kineskih prevoznika.



Ono što na prvi pogled deluje kao simpatična anegdota zapravo je deo šireg trenda u avio-industriji. Mnogi kineski prevoznici već godinama integrišu „vežbe tokom leta“ u svoju uslugu na dugolinijskim rutama. Ove rutine, koje su osmislili medicinski stručnjaci, prikazuju se na ekranima otprilike dva do tri sata nakon poletanja kako bi se sprečila duboka venska tromboza (DVT) i smanjila ukočenost mišića. Vežbe uključuju kruženje zglobovima stopala radi podsticanja cirkulacije, istezanje vrata i lagane rotacije kičme.

Visoka stopa učešća, koja je iznenadila zapadnu publiku, ima i svoje kulturno objašnjenje. U Kini je zajedničko vežbanje, poput jutarnjeg tai čija u parkovima, duboko ukorenjena društvena praksa. Taj kolektivni duh prenosi se i na 10.000 metara visine, gde putnici bez oklevanja prihvataju zajedničku aktivnost.

Snimak je nastao krajem februara 2026. godine, u vreme završetka turističke sezone prolećnog festivala, poznate kao Chunyun, tokom koje je zabeleženo rekordnih 9,5 milijardi putovanja unutar Kine, što dodatno naglašava masovnost ovakvih letova.

