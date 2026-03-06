UŽIVO! ZEMLJA EU POVLAČI VOJNIKE SA BLISKOG ISTOKA, IRAN NAPAO AMERIČKE BAZE U KUVAJTU! Rusi aktivno pomažu Teheranu, navode ih šta da gađaju!? (FOTO+VIDEO)

Rat na Bliskom istoku ušao je u sedmi dan.

19:20 Garda započinje 23. talas udara

ranska Revolucionarna garda saopštila je da je započela svoj najnoviji talas udara, 23. po redu, prema saopštenju koje je prenela iranska novinska agencija Tasnim.

Izraelska vojska je izvestila da se rakete lansiraju iz Irana prema Izraelu.

19:19 Masakr: U izraelskom napadu na Liban ubijeno devetoro ljudi, uključujući decu

Izraelski ratni avioni napali su kuću na jugu Libana, ubivši devet ljudi iz iste porodice, prema izveštaju libanske Nacionalne novinske agencije.

19:09 Amerika se sprema da pošalje kopnene trupe u Iran?

Američka elitna 82. vazdušno-desantna divizija, poznata po kopnenim borbenim operacijama i zahtevnim misijama, čeka nova naređenja posle iznenadnog otkazivanja planirane vojne vežbe

17:53 Nemačka povukla još vojnika sa Bliskog istoka

Nemačka je povukla još pripadnika Bundesvera sa Bliskog istoka, izjavio je danas portparol nemačke vojske.

Vojnici raspoređeni u okviru misije UNIFIL u Libanu povlače se zbog bezbednosne situacije, rekao je portparol za Rojters, nakon što je Bundesver već značajno smanjio svoje prisustvo u Erbilu na severu Iraka.

17:04 Tramp: Imam nekoliko kandidata za novog lidera

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je juče da želi potpunu promenu iranske vladajuće strukture i da već ima nekoliko imena na umu za „dobrog vođu“ koji će preuzeti zemlju.

16:41 Brod pogođen u Ormuskom moreuzu

Jedan brod je pogođen „nepoznatim projektilima“ u Ormuskom moreuzu, saopštila je britanska Pomorska trgovinska služba (UKMTO).

Incident se dogodio oko sedam milja od severne obale Omana u 12:57 časova po britanskom vremenu, a vlasti trenutno istražuju okolnosti napada.

16:23 Više od 150 ruskih turista zarobljeno na kruzeru

Više od 150 ruskih turista danima je ostalo zaglavljeno na kruzeru u blizini katarske luke Doha nakon što je rat izazvan američko-izraelskim napadom na Iran poremetio putovanja širom Bliskog istoka.

Putnici koji su govorili za Moskovske novine opisali su dane ispunjene anksioznošću jer su dobijali vrlo malo jasnih informacija ili pomoći, bilo od operatera kruzera ili od ruske ambasade u Kataru, pa im nije preostalo ništa drugo nego da čekaju.

16:00 Masovni napad iranskih dronova na američku bazu u Kuvajtu

Iranska vojska je saopštila da je izvela veliki napad na američke vojne baze u Kuvajtu, dok satelitski snimci, prema navodima iranskih izvora, pokazuju precizne pogotke na ključne objekte unutar baze Arifdžan kojom upravljaju Sjedinjene Američke Države.

"Kopnene snage iranske vojske tokom proteklih sati lansirale su snažan talas takozvanih lutajućih dronova na američke vojne položaje u Kuvajtu", navodi se u saopštenju objavljenom danas, prenosi iranska televizija Press.

15:52 Iran gađao objekat Kurdske demokratske partije u Iraku

Ranije je objavljeno da je Iran pokrenuo raketne napade usmerene na kurdske naoružane opozicione grupe u iračkom Kurdistanu.

Prema izveštaju dopisnika Al Džazire, meta napada bio je i objekat koji pripada iranskoj Kurdskoj demokratskoj partiji u Iraku.

Dopisnik navodi da je položaj pogođen raketama i dronovima. Nakon napada, iznad lokacije su se mogli videti gusti stubovi dima.

Prema prvim informacijama, za sada nema izveštaja o povređenima.

15:24

Jake eksplozije u Ilamu na zapadu Irana

15:01

Izraelska vojska: Pokrenut novi talas napada na Teheran i Isfahan

Izraelska vojska je objavila da je pokrenula „široki talas napada na infrastrukturu iranskog režima“ u glavnom gradu Teheranu i centralnom gradu Isfahanu.

Operaciju je opisala kao 15. talas vazdušnih udara od početka rata.

15:01

Međunarodni aerodrom u Iraku meta napada dronom

Irački međunarodni aerodrom Basra meta je napada dronom, rekao je irački bezbednosni izvor za Al Džaziru.

Za sada nije jasno ko je lansirao dron niti da li ima žrtava ili štete na aerodromu.

14:59

Koje članice EU su najviše pogođene prekidom isporuke plina iz Katara?

14:14

Vašington post: Rusija pomaže Iranu, otkrila im je lokacije američkog naoružanja

Rusija pomaže Iranu pružanjem informacija o lokacijama američkih vojnih objekata na Bliskom istoku, objavio je Vašington post, pozivajući se na američke zvaničnike upoznate sa detaljima.

Od kada su SAD i Izrael pokrenuli svoj prvi napad na Iran u subotu, Rusija je Iranu pružila informacije o lokacijama nekoliko američkih vojnih objekata, rekli su izvori, uključujući ratne brodove i avione, objavio je Tajms of Izrael.

U izveštaju se napominje da nije jasno u kojoj meri Rusija može da pruži tačne informacije Iranu, iako je jedan od izvora rekao da se čini da je reč o „prilično sveobuhvatnom naporu“ Moskve.

To je prvi pokazatelj da još jedan veliki američki protivnik učestvuje - čak i indirektno - u ratu, prema rečima tri zvaničnika upoznatih sa obaveštajnim podacima.

Moskva i Teheran dugo imaju bliske veze, a u januaru 2025. godine dve zemlje su potpisale sporazum o strateškom partnerstvu kako bi dalje unapredile saradnju, uključujući vojno i odbrambeno partnerstvo.

Ranije ove nedelje, američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je da Rusija „nije zapravo faktor“ u sukobu sa Iranom.

14:11

UAE presreli devet balističkih raketa danas

UAE saopštavaju da su danas presreli devet balističkih raketa i 109 dronova.

Još tri drona su takođe otkrivena i pala su na teritoriji UAE, dodalo je njihovo ministarstvo odbrane.

14:01

Iranski mediji: Pogođene stambene zgrade u Teheranu

Iranska novinska agencija Nur njuz izveštava da su stambene zgrade u glavnom gradu Teheranu pogođene.

Detalji o obimu štete i mogućim žrtvama još nisu objavljeni.

14:00

Emirati: Juče smo prevezli oko 30.000 putnika iz Dubaija

Avio-kompanija Emirates objavila je da je juče prevezla oko 30.000 putnika iz Dubaija.

Portparol kompanije, koga je citirao Rojters, rekao je da Emirati, najveća avio-kompanija na Bliskom istoku, očekuje da će se vratiti na 100% svoje mreže letova u narednim danima.

13:59

13:43 Iranski mediji: Pogođene stambene zgrade u Teheranu

Iranska agencija Noor News javlja da su pogođene stambene zgrade u glavnom gradu Teheranu.

Detalji o razmerama štete i mogućim žrtvama zasad nisu objavljeni.

13:30 Oglasile se sirene u Bahreinu

Sirene za upozorenje na vazdušnu opasnost oglasile su se u Bahreinu u petak popodne, javlja AP.

13:22 Dronovi napali američko naftno polje u Kurdistanu, proizvodnja HITNO obustavljena!

Proizvodnja nafte obustavljena je na američkom naftnom polju u iračkom Kurdistanu nakon napada, potvrdile su lokalne vlasti.

13:20 Iranci pogubili svog visokog generala?

Arapski mediji su u petak izvestili da su Iranci pogubili generala Esmaila Kanija, koji je optužen da je agent Mosada. Prema pisanju lista The National, koji je objavio vest pozivajući se na nepotvrđene informacije, general Kani iz Revolucionarne garde i Kuds snaga optužen je za špijunažu i pogubljen je.

12:44 Žestoki udari na Teheran

Svetski mediji javljaju da su stravične eksplozije odjeknule ovog poslepodneva u Teheranu, prestonici Irana.

12:40 Iran: "Napori za posredovanje su u toku"

Iranski predsednik kaže da su u toku "napori za posredovanje" u vezi sa ratom na Bliskom istoku.

Masud Pezeškijan kaže da su "neke zemlje" počele da posreduju, ne navodeći njihova imena.

"Budimo jasni: posvećeni smo trajnom miru u regionu, ali ne oklevamo da branimo dostojanstvo i suverenitet naše nacije", napisao je predsednik na X.

"Posredovanje bi trebalo da se obrati onima koji su potcenili iranski narod i zapalili ovaj sukob", napisao je Pezeškijan.

12:33 Iran ispaljuje sad oko 20 raketa na Izrael dnevno?

Broj balističkih raketa lansiranih iz Irana na Izrael usporio se na oko 20 dnevno poslednjih dana, prema procenama izraelske vojske.

Prvog dana rata, u subotu, nakon što su Izrael i SAD pokrenuli napade na Iran, oko 90 balističkih raketa je ispaljeno prema Izraelu. Sledećeg dana, u nedelju, broj je pao na oko 60.

U ponedeljak, utorak, sredu i četvrtak, otprilike 20 raketa je ispaljeno svakog dana u više salvi, a svaka se sastojala od malog broja projektila.

Iran je tokom sukoba lansirao još desetine balističkih raketa na druge zemlje na Bliskom istoku. Iranski mediji tvrde da je ukupno ispaljeno oko 500 balističkih raketa.

Izraelska odbrambena vojska (IDF) izveštava da je do sada uništila više od 300 iranskih lansera balističkih raketa - oko 60% ukupnog iranskog oružja. Šef Centralne komande (CENTKOM), admiral Bred Kuper, rekao je juče da su iranski napadi balističkim raketama smanjeni za 90% od prvog dana rata.

11:53 Iran najavljuje novi stil napada

Zvaničnik Revolucionarne garde (IRGC) tvrdi da Iran još nije koristio svoje rakete "nove generacije" u sukobu sa SAD i Izraelom, prenosi Sky News.

Navodi da su projektili korišćeni u sukobu iz 2012, 2013. i 2014. godine, dodajući da je proizvodna linija projektila u Iranu "oduvek bila aktivna" i da se proces proizvodnje "odvija istovremeno i kontinuirano".

Zvaničnik je napomenuo da će u nadolazećim danima "na dnevni red doći novi stil napada korišćenjem naprednih i ređe korištenih raketa dugog dometa".

Zvaničnik je rekao da su proteklih dana korišćene "rakete iz 90-ih".

11:38 Drama na letu Lufthanse

Generalni direktor kompanije "Lufthansa" rekao je da je let za Rijad preusmeren da sleti u Kairo iz bezbednosnih razloga.

11:11 Azerbejdžan povukao diplomate iz Irana

Azerbejdžan povlači diplomatsko osoblje iz Irana radi njihove sopstvene bezbednosti, rekao je ministar spoljnih poslova Džejhun Bajramov.

Njegovi komentari dolaze dan nakon što je Azerbejdžan saopštio da su četiri iranska drona prešla njegovu granicu i povredila četiri osobe u enklavi Nahčivana.

Govoreći na današnjoj konferenciji za novinare, Bajramov je rekao da Azerbejdžan evakuiše zaposlene iz svoje ambasade u Teheranu i generalnog konzulata u Tabrizu, severozapadno od Irana.

10:48 Cene nafte će drastično skočiti

Katarski ministar energetike predvideo je u petak da će cene nafte porasti na 150 dolara po barelu u naredne dve do tri nedelje, govoreći za Financial times.

Prema rečima katarskog ministra, njegovoj zemlji bi bile potrebne nedelje, čak i meseci da obnovi normalno snabdevanje naftom čak i ako se rat odmah završi.

10:33 Iran bez interneta šest dana

Iran je sada u prekidu interneta već šest dana, saopštila je nezavisna grupa za praćenje interneta NetBlocks.

Navodi se da zemlja ima "1% povezanosti na 144 sata".

Prekidi interneta su jedan od faktora koji otežavaju međunarodnim novinskim organizacijama da izveštavaju o tome šta se dešava u Iranu. Iranska država je takođe prekinula internet usluge usred antivladinih protesta ranije ove godine.

10:24 Krenuo novi napad na Bejrut

Izraelske vazduhoplovne snage su započele novi talas vazdušnih napada na infrastrukturu Hezbolaha u južnim predgrađima Bejruta, saopštila je IDF.

09:20 Iranski špijuni uhvaćeni u Britaniji

Četiri osobe uhapšene su u Britaniji zbog sumnje da pomažu Iranu. Osumnjičene su priveli pripadnici odeljenja za suzbijanje terorizma.

Jedan Iranac i tri dvojna državljana Velike Britanije i Irana, uhapšeni su jutros, neposredno nakon 1 čas u Barnetu i Votfordu.

"Muškarci su uhapšeni u petak, 6. marta, zbog sumnje da pomažu strani obaveštajnoj službi. Zemlja na koju se istraga odnosi je Iran. Istraga se odnosi na sumnju u nadzor lokacija i pojedinaca povezanih sa jevrejskom zajednicom u oblasti Londona", naveli su i policije.

09:16 Uzbuna u Dubaiju

Neposredno pre podneva u Dubaiju su se oglasila upozorenja na mobilnim telefonima za mogući raketni napad, javlja AP.

09:12 Sirene se čuju na Kipru

Nova "bezbednosna pretnja" prijavljena je u britanskoj vazduhoplovnoj bazi Akrotiri na Kipru oko 10 časova u petak.

Lokalni stanovnici su prijavili da su čuli sirene koje se oglašavaju u tom području

09:10 Indija uzima milione barela ruske nafte

Ministarstvo finansija SAD izdalo je 30-dnevno izuzeće kojim se Indiji dozvoljava kupovina ruske nafte koja je trenutno zaglavljena na moru.

Kako javlja Reuters, indijske rafinerije sada kupuju milione barela brzih ruskih tovara sirove nafte, dok južnoazijska nacija pokušava da se izbori sa krizom u snabdevanju naftom izazvanom sukobom na Bliskom istoku, reklo je šest izvora upoznatih sa situacijom.

08.54 - Snimak uništavanja iranskih lensera

Izraelske odbrambene snage objavile su snimak koji prikazuje napade na šest iranskih lansera balističkih raketa za koje tvrde da su bili pripremljeni za napade na Izrael.

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo je gađalo lansirne sisteme tokom nekoliko sati, tokom noći između srede i četvrtka, nekoliko minuta pre nego što je trebalo da rakete budu ispaljene na Izrael, saopštila je vojska.

Načelnik Generalštaba IDF-a, general-potpukovnik Ejal Zamir, izjavio je sinoć da je do sada uništeno 60 odsto iranskih raketnih lansera u tekućoj kampanji.

08:41 Drama sa avionom koji je krenuo po Francuze u Dubai

Francuski ministar saobraćaja Filip Tabaro rekao je da je let kompanije Air France, koji je krenuo da vrati francuske državljane iz Dubaija, morao da se okrene zbog raketnih napada.

- Pilot je preduzeo mere predostrožnosti. Maksimalni bezbednosni uslovi nisu bili ispunjeni - rekao je Tabaro, precizirajući da sam avion "nije bio ciljan".

08:50 Kuvajtski PVO oborio je dronove koji su lansirani na teritoriju ove države:

08:47 Tramp izbacio Takera Karlsona!

Predsednik SAD Donald Tramp izbacio je čuvenog američkog novinara Takera Karlsona iz pokreta MAGA (Make America Great Again - Napravimo Ameriku ponovo velikom, prim.prev).

08:00 UAE razmatra zamrzavanje iranske imovine

Ujedinjeni Arapski Emirati razmatraju zamrzavanje milijardi dolara iranske imovine koja se nalazi u toj zalivskoj državi, objavio je Wall Street Journal, pozivajući se na izvore upoznate sa razgovorima.

07:55 Šri Lanka preuzela kontrolu nad iranskim brodom

Šri Lanka je u petak počela da prebacuje više od 200 mornara sa iranskog broda na obalu, nakon što je brod tražio pomoć dok je bio usidren van voda zemlje, javlja AP.

Ovaj potez dolazi usred rastućih tenzija u Indijskom okeanu, nakon što je američka podmornica potopila iranski ratni brod.

Portparol mornarice Šri Lanke, komodor Budika Sampat, rekao je da su mornari sa broda IRIS Bušer prvo dovedeni u luku Kolombo, a da će brod kasnije biti premešten u istočnu luku na ostrvu.

"Iskrcavanje je u toku", rekao je on, dodajući da će mornari biti odvedeni u pomorsku bazu u Velisari, oko 20 kilometara severno od Kolomba, nakon lekarskih pregleda i imigracionih procedura.

07:52 Izrael ubio Hamneija raketama iz svemira: Izveli poseban "trik" i onda Iranu zadali kobni udarac

Izraelski generali su "uspavali" Iran lažnim osećajem sigurnosti u satima koji su prethodili atentatu na Alija Hamneija tako što su napustili svoj štab radi lažnih proslava Šabata pre nego što su se vratili prerušeni...

07:41 Etihad organizuje letove iz Abu Dabija

Etihad Airways je saopštio da ponovo pokreće "ograničeni red letenja" iz svog čvorišta u glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata, Abu Dabiju, počev od petka.

Prevoznik, koga podržava vlada, obavljao je neke letove poslednjih dana, ali njegovo najnovije saopštenje sugeriše da se kreće ka redovnijim operacijama. Etihad je saopštio da će putnici koji su prethodno rezervisali letove, kao i novi kupci, moći da putuju tim letovima, pod pretpostavkom da su "ispunjeni svi bezbednosni kriterijumi".

Naveo je više od 70 destinacija na koje planira da leti između petka i 19. marta.

07:31 Liban i noćas bio na meti žestokih udara

Izraelske odbrambene snage kažu da su tokom noći sprovele "talas velikih razmera" od 26 udara u oblasti Dahije u Libanu, usmerenih na infrastrukturu Hezbolaha.

"Među ciljevima bili su komandni centar izvršnog veća i objekat u kojem se skladište bespilotne letelice korišćene za napade na Izrael", naveo je IDF.

Podsetimo, IDF je ranije izdao naređenja za prisilnu evakuaciju celog stanovništva južnih predgrađa Bejruta, u kojima živi 500.000 ljudi, što je izazvalo široku paniku i dovelo do ogromnih kolona saobraćaja dok su ljudi pokušavali da pobegnu.

07:13 Na podmornici koja je potopila Iranski brod nisu bili samo Amerikanci

Australijski premijer Entoni Albanez saopštio je da su se na američkoj podmornici koja je potopila iranski ratni brod nalazila tri australijska pripadnika osoblja.

On je za Sky News rekao da su bili na podmornici u okviru obuke za trilateralni bezbednosni sporazum AUKUS između SAD, Australije i Velike Britanije.

"Međutim, mogu takođe da potvrdim da nijedno australijsko osoblje nije učestvovalo ni u kakvoj ofanzivnoj akciji protiv Irana", pojasnio je premijer.

6:57 Tramp ponovo poziva da Netanjahu dobije pomilovanje: Samo bi Iran trebalo da ga muči

Američki predsednik Donald Tramp ponovo je pozvao izraelskog predsednika Isaka Hercoga da odobri pomilovanje premijeru Benjaminu Netanjahuu, odnosno da bude oslobođen optužbe za korupciju, rekavši da premijer ne bi trebalo da ima ništa na umu osim rata sa Iranom.

"Predsednik Hercog mora danas da da Bibiju (nadimak Natnajahua) pomilovanje. Ne želim da bilo šta muči Bibija osim rata sa Iranom. Hercog je sramota, pet puta mi je obećao da će dati Bibiju pomilovanje", izjavio je Tramp danas u intervjuu za izraelsku televiziju N12, prenosi Rojters.

Kancelarija predsednika Isaka Hercoga još nije odgovorila na navodne Trampove izjave.

Netanjahu je prvi izraelski premijer koji je optužen za podmićivanje, prevaru i kršenje poverenja koje datiraju još iz 2019. godine, a što je on negirao..

Tramp je nekoliko puta ranije pozvao izraelskog predsednika Isaka Hercoga da Netanjahuu odobri pomilovanje.

Netanjahu je podneo zahtev za pomilovanje u novembru.

06:36 Tramp ignoriše rast cena gasa dok rat podiže cene američke nafte

Američki predsednik Donald Tramp izјavio јe u četvrtak da ga rastuće cene goriva u zemlji ne uznemiravaјu , čak iako su cene nafte u SAD skočile za 20 odsto od prošlog petka.

- Nemam nikakve brige zbog toga. One će veoma brzo pasti kada se ovo završi, a ako porastu, porasle su, ali ovo јe mnogo važniјe od malog rasta cena benzina - rekao јe on za Roјters.

Cene američke nafte u četvrtak su zabeležile naјveći јednodnevni rast od maјa 2020. godine tokom pandemiјe Kovid-19, dostigavši 11-mesečni maksimum.

Inače, ovo dolazi nedelju dana nakon što se Tramp pohvalio padom cena gasa tokom svog govora o stanju naciјe.

06:33 Procena cene rata za SAD - stotine miliona dolara dnevno

Analitičari procenjuјu da rat protiv Irana košta američke poreske obveznike više od 890 miliona dolara dnevno, na osnovu poznatih voјnih operaciјa i procena troškova Kongresa.

Taj podatak objavio je Si-En-En uz kratki video prikaz navedenih brojki i obrazloženja istih.

06:20 Pogođena ključna trgovačka ulica u Teheranu

Iranski glavni grad Teheran јe u petak uјutru pod intenzivnim bombardovanjem, a eksploziјe su se čule širom grada, јavili su državni mediјi.

Prema izveštaјima, meta јe bila aveniјa Džomhuri, popularna trgovačka zona i јedna od naјprometniјih ulica u centru Teherana.

- Ulica Džomhuri i stanica BRT-a Džami, kuća u stambenoј zoni, potpuno su uništene. Ulice oko centralnih i istočnih delova Teherana su sada puste - јavio јe u petak iranski državni emiter IRIB.

Ovo dolazi nakon što јe izraelska voјska u petak saopštila da јe započela "široki talas udara" na ključnu režimsku infrastrukturu u Teheranu.

Osoblje CNN-a na terenu čulo јe talase stalne buke mlaznih aviona na nebu u blizini Teherana, a iranski mediјi takođe izveštavaјu o glasnim eksploziјama i zvucima mlaznih aviona koјi su se čuli širom prestonice. U međuvremenu, portparol iranske voјne komande Hatam Al Anibјe rekao јe u petak da će napadi zemlje na nepriјateljske položaјe biti ozbiljniјi i sveobuhvatniјi u narednim danima.

06:15 Iran se sprema da izabere novog vođu

Iranska državna televizija javila je da se savet za vođstvo u zemlji sastao i razgovarao o tome kako održati sastanak Skupštine stručnjaka, koja će izabrati novog vrhovnog vođu nacije.

Savet za vođstvo uključuje predsednika Masuda Pezeškijana, šefa pravosuđa Golama Hoseina Mohsenija Edžehija i sveštenika ajatolaha Alija Rezu Arafija.

U saopštenju nije naveden vremenski okvir za izbor vrhovnog vođe, niti informacije o tome da li će se Skupština stručnjaka sastati lično ili na daljinu radi glasanja.

05:53 Upozorenja poslata stanovnicima Dubaija

Stanovnici Dubaija dobijaju masovne SMS poruke upozorenja o njihovim aktivnostima na društvenim mrežama.

U poruci koja se pripisuje policiji navodi se da "fotografisanje ili deljenje bezbednosnih ili kritičnih lokacija, ili ponovno objavljivanje nepouzdanih informacija, može rezultirati pravnim postupkom i ugroziti nacionalnu bezbednost i stabilnost".

U poruci nije bilo pojašnjenja.

Ovo dolazi nakon što je Bahrein izdao slično, ali strože upozorenje dok besni rat sa Iranom širom Bliskog istoka.

UAE, iako društveno liberalni u mnogim aspektima u poređenju sa svojim bliskoistočnim susedima, imaju stroge zakone koji regulišu izražavanje i zabranjuju političke stranke i sindikate.

05:07 Amerika zadala još jedan ozbiljan udarac Iranu

Američka vojska je rano jutros saopštila da je iranski nosač dronova napadnut i zapaljen.

Centralna komanda američke vojske objavila je snimak, na kojem se vidi nosač u plamenu nakon višestrukih udara.

Iranska vojska nije odmah potvrdila napad. Teheran do sada nije ponudio detalje o svojim materijalnim gubicima u ratu.

Nosač dronova, nazvan IRIS Šahid Bageri, je preuređeni kontejnerski brod. Iran je otvorio plovilo u februaru 2025. godine.

Plovilo ima pistu dugu 180 metara za dronove i može da pređe do 22.000 nautičkih milja bez potrebe za dopunjavanjem goriva u lukama, navodi se u tadašnjim izveštajima.

05:04 Saudijska Arabija na meti krstarećih raketa

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije saopštilo je u petak ujutru da je presrelo krstareću raketu iznad grada Hardž.

05:02 Tramp: Želimo da izaberemo ko će voditi Iran u budućnosti, da se ne bismo vraćali za pet godina

Američki predsednik Donald Tramp je u rekao da Sjedinjene Države moraju biti uključene u izbor sledećeg lidera Irana.

04:46 Gađani hotel i stambene zgrade u Bahreinu

Bahrein je saopštio da je Iran ciljao hotel i dve stambene zgrade u glavnom gradu Manami.

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je na X da je "iranska agresija rezultirala materijalnom štetom, ali ne i gubitkom života".

04:44 Hezbolah upozorava izraelske stanovnike da evakuišu područja blizu granice

Hezbolah je upozorio izraelske stanovnike da evakuišu gradove u krugu od 5 kilometara od granice sa Libanom.

Upozorenje je objavljeno u poruci na njihovom Telegram kanalu na hebrejskom rano u petak, javlja Reuters.

"Agresija vaše vojske protiv libanskog suvereniteta i bezbednih građana, uništavanje civilne infrastrukture i kampanja proterivanja koju sprovodi neće proći nekažnjeno", rekao je Hezbolah.

Izraelska vojska je započela talas udara na Liban kasno u četvrtak uveče, nakon što je ljudima rekla da napuste južna predgrađa Bejruta, koje je uporište Hezbolaha.

Nedavno je i IDF saopštio da je započeo "široki talas udara na infrastrukturu iranskog terorističkog režima u Teheranu".

04:36 Američka baza u Kataru meta napada

Vlasti Katara saopštile da su presrele dronove koji su krenuli na američku bazu Al Udeid.

04:35 Tramp: Kopnena invazija bila bi gubljenje vremena

Američki predsednik Donald Tramp je rekao da je Iran "izgubio sve" i isključio potrebu za kopnenom invazijom u ovom trenutku - nazivajući takav potez "gubljenjem vremena".

Kako sukob ulazi u sedmi dan, američki predsednik nazvao je komentare iranskog ministra spoljnih poslova o tome da je Iran spreman za kopnenu invaziju "izgubljenim komentarom" i sugerisao da to nije nešto o čemu trenutno razmišlja.

"To je gubljenje vremena. Izgubili su sve. Izgubili su svoju mornaricu. Izgubili su sve što mogu izgubiti", rekao je Tramp.

