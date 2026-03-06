Izrael ubio Hamneija raketama iz svemira: Iranu zadali kobni udarac nakon posebnog 'trika'

Izraelski generali su "uspavali" Iran lažnim osećajem sigurnosti u satima koji su prethodili atentatu na Alija Hamneija tako što su napustili svoj štab radi lažnih proslava Šabata pre nego što su se vratili prerušeni, otkrila je izraelska vojska.

Nove informacije objašnjavaju kako se ajatolah osećao dovoljno bezbedno da izađe iz skloništa na sastanak u svojoj palati sa visokim zvaničnicima.

Izraelski borci su potom lansirali baražu od 30 raketa, uključujući najsavremenije "Plave vrapce" koji putuju do ivice svemira pre nego što pogode svoje ciljeve.

Cilj operacije bio je da iznenade iranskog lidera, kako bi se osiguralo da on i drugi visoki zvaničnici nemaju vremena da reaguju i pobegnu. Ali cela operacija je bila moguća samo zahvaljujući obmani izraelskog rukovodstva.

Zabrinuti da bi povećanje aktivnosti oko centralnog vojnog kompleksa IDF-a u Tel Avivu moglo Iranu da ukaže na predstojeću veliku operaciju, sproveden je plan obmane.

"U petak na dan napada, IDF je namerno ostavio utisak da se vojska obustavlja za vikend. Objavili smo fotografije i informacije koje sugerišu da osoblje IDF-a i najviše rukovodstvo idu kući na večeru povodom Šabata", saopštila je vojska.

Visoki generali su se pobrinuli da budu viđeni kako napuštaju štab i vraćaju se svojim porodicama.

Ali nisu dugo ostali kod kuće, već su se diskretno vratili kasnije, a mnogi su se vratili u štab prerušeni. U subotu ujutru, izraelski avioni, uključujući F-15, poleteli su u 7:30 po iranskom vremenu, stigavši na poziciju dva sata kasnije.

Avtomobili IDF-a lansirali su rakete "Plavi vrabac" u 9:40, a najmanje 30 je poslato na kompleks ajatolaha u srcu Teherana.

Plavi vrapci, koji se proizvode u Izraelu i imaju domet od 2.000 kilometara, teže oko 1,9 tona i prvobitno su napravljeni za testiranje sistema protivvazdušne odbrane.

Ali od svog nastanka 2013. godine, prilagođeni su za upotrebu kao rakete vazduh-zemlja zbog svojih velikih brzina.

Njihova sposobnost da izlaze i ponovo ulaze u Zemljinu atmosferu čini ih neverovatno teškim za presretanje.

Nakon lansiranja iz borbenih aviona, rakete-pojačivači nose raketu u svemir. Letelica za ponovni ulazak se odvaja od pojačivača i fiksira se na metu. Nakon toga, raketa se ponovo ulazi u atmosferu i pogađa metu.

Serija raketa "Sparrow", koja takođe uključuje crnu i srebrnu varijantu, inspirisana je raketama "Scud" iz SSSR-a, kao i iranskim raketama "Shahab-3".

Dok su rakete ispaljivane, izraelske odbrambene snage su istovremeno poremetile rad desetak tornjeva mobilne telefonije u blizini Pasterove ulice, čineći da telefoni izgledaju zauzeto kada se pozivaju i sprečavajući Hameneijevo obezbeđenje da primi moguća upozorenja.

Tokom napada, visoki iranski zvaničnici nacionalne bezbednosti bili su u drugom delu zgrade.

Dva visoka vojna lidera - kontraadmiral Ali Šamhani i komandant IRGC-a, general-major Mohamed Pakpur - i Hameneijeva ćerka, unuka, snaja i zet takođe su pogođeni u napadima.

Supruga iranskog vrhovnog vođe, 79-godišnja Mansure Hodžasteh Bagerzade, takođe je poginula. Kao i iranski predsednik Mahmud Ahmadinedžad.

Takođe su dobili pristup skoro svim teheranskim kamerama, koje Iran intenzivno koristi za špijuniranje protivnika režima i sopstvenog stanovništva, i pratili su kretanje ključnih telohranitelja.

Navodno su slike prenošene nazad u Tel Aviv i južni Izrael, što je omogućilo Mosadu da stekne detaljno znanje o adresama stražara, njihovim rasporedima rada i kome su zaduženi da ih štite.

Jedan ugao kamere pokazao se posebno korisnim i omogućio je agentima da prate gde su telohranitelji parkirali svoje automobile kada su stigli u kompleks Vrhovnog vođe u Pasterovoj ulici u srcu Teherana.

Hakovanja su bila deo višegodišnje obaveštajne kampanje koja je na kraju dovela do ubistva Hamneija.

"Poznavali smo Teheran kao što poznajemo Jerusalim", rekao je izraelski obaveštajni zvaničnik za Financial times.

"A kada poznajete mesto tako dobro kao što poznajete ulicu u kojoj ste odrasli, primetite jednu stvar koja nije na svom mestu", dodao je.

CIA je takođe imala ljudski izvor koji je pružao vitalne obaveštajne podatke, prema pisanju novina.

U kombinaciji sa izraelskim alatima i algoritmima veštačke inteligencije koji su prosejali ogromnu planinu podataka o iranskom rukovodstvu i njihovom kretanju, izvor im je omogućio da prate Hamneija do sastanka gde je pogođen.

Kada su Izrael i SAD saznali gde Hamnei održava svoj sastanak, odlučili su da moraju da deluju.

Šestog dana krvavog rata na Bliskom istoku, IDF je saopštio da je njegova vojna kampanja protiv Irana "potresla klerikalno rukovodstvo zemlje", dodajući da nastavlja da "produbljuje štetu".

"Cilj operacije je da se nanese teška šteta iranskom terorističkom režimu dok ne ukloni egzistencijalnu pretnju... I mi nastavljamo da produbljujemo štetu režimu", rekao je vojni portparol, brigadni general Efi Defrin, na televizijskom brifingu.

"Važno mi je da kažem da je već poljuljan. Poljuljan je prvim udarom u subotu ujutru, kada je rukovodstvo osujećeno. I svakog dana nastavljamo da ga sve više destabilizujemo, da mu produbljujemo štetu dok se egzistencijalna pretnja ne ukloni", dodao je.

Uz udare na Iran, Izrael takođe nastavlja da napada ciljeve Hezbolaha u Libanu, gde su njegove snage u sredu ušle u nekoliko gradova na južnoj granici.

Liban je uvučen u rat na Bliskom istoku u ponedeljak, kada je Hezbolah napao Izrael kao odgovor na ubistvo iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija tokom američko-izraelskih udara tokom vikenda.

"Hezbolah je krilo Irana. Služi terorističkom režimu unutar Irana", rekao je Defrin na brifingu u četvrtak, ali je dodao da koordinacija između njih dvoce "nije toliko čvrsta".

"Do sada smo pogodili više od 320 terorističkih meta Hezbolaha, od kojih oko 80 samo u poslednja 24 sata", rekao je Defrin dodajući da je mnogo komandanata i vojnika koji rade danonoćno kako bi udarili na Hezbolah i naplatili mu visoku cenu.

Dok se Evropa i dalje dvoumi oko toga da li da preduzme akciju na Bliskom istoku, portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova upozorio je da će EU "platiti cenu, pre ili kasnije" ako nastavi da ćuti o američko-izraelskim udarima.

Iransko rukovodstvo je takođe upozorilo da će SAD "gorko zažaliti" zbog torpedovanja iranskog ratnog broda u Indijskom okeanu, dok je jedan visoki sveštenik pozvao na "prolivanje Trampove krvi".

Američka mornarica je potopila iranski ratni brod u utorak uveče u Indijskom okeanu, usmrtivši najmanje 87 iranskih mornara, što je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči osudio kao "zločin na moru".

"Zapamtite moje reči: SAD će gorko zažaliti zbog presedana koji su postavile", rekao je Arakči.

Ajatolah Abdolah Džavadi Amoli, u jednoj od retkih svešteničkih izjava do sada iz Irana, rekao je da je zemlja "na ivici velikog iskušenja" i pozvao je na državnoj televiziji na "prolivanje cionističke krvi, prolivanje Trampove krvi".

"Borite se protiv represivne Amerike, njegova krv je na mojim plećima", rekao je u retkom pozivu na nasilje od strane ajatolaha, jednog od najviših činova u sveštenstvu šiitskog islama.

Procenjuje se da je u ovom ratu već više od 1.000 stradalih širom Bliskog istoka. Rat je poremetio snabdevanje svetskom naftom i gasom, usporio međunarodni brodarski saobraćaj i zaglavio stotine hiljada putnika na Bliskom istoku.

Dron se srušio u četvrtak u blizini aerodroma u Nahčivanu, azerbejdžanskoj eksklavi koja se graniči sa severom Irana i koju od ostatka zemlje odvaja Jermenija. Još jedan dron je pao u blizini škole, a dva civila su povređena, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Azerbejdžana.

Iran nije priznao da je ciljao Azerbejdžan, ali su se njegovi napadi nepravilno širili kako se rat nastavljao, uključujući zemlje regiona i šire.

Autor: Marija Radić