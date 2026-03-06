TRAMPOVI BUNKERI: Evo gde bi predsednik SAD-a mogao da se skloni ako počne TREĆI SVETSKI RAT (VIDEO)

Predsednik SAD Donald Tramp bi mogao biti primoran da pobegne u jednu od tajnih vladinih baza širom Sjedinjenih Država ako izbije globalni nuklearni rat, otkrili su planovi za sudnji dan.

Kako rat sa Iranom preti da se pretvori u globalni sukob, vlada već ima plan za održavanje svog rada, nazvan Plan kontinuiteta operacija (COOP).

Ovaj plan osigurava da kritične vladine funkcije, poput nacionalne odbrane, ekonomske stabilnosti i javne bezbednosti, nastave sa radom čak i ako nekoliko velikih gradova bude uništeno oružjem za masovno uništenje.

Iz utvrđenih bunkera u Koloradu, Pensilvaniji ili Virdžiniji, Trampova administracija ili buduće Bele kuće mogle bi da nastave da upravljaju zemljom uprkos ozbiljnoj pretnji od izbijanja trećeg svetskog rata.

Tri lokacije, Centar za vanredne operacije Maunt Veder, Kompleks planine Rejven Rok i Kompleks planine Šajen, javno su priznate kao deo COOP-a još od Hladnog rata. Sve su opremljene neophodnom tehnologijom za komunikaciju sa javnošću i vojskom u krizi.

Uprkos tome što su izgrađeni tokom Hladnog rata, ovi objekti nisu relikvije. Aktivno se finansiraju, imaju osoblje i pominju se u godišnjim budžetima američke vlade, pa su čak bili pripremljeni za upotrebu tokom terorističkih napada 11. septembra 2001. godine.

Ova mesta su projektovana da zaštite lidere nacije od direktnih nuklearnih napada, a svaki objekat je izgrađen unutar odbranjivog planinskog venca.

Tokom prošle godine, mogućnost da će COOP biti uskoro sproveden u delovanju uplašila je mnoge Amerikance, jer je predsednikov komandni avion za vanredne situacije više puta uhvaćen u letu iznad delova SAD.

Federalna agencija za upravljanje vanrednim situacijama (FEMA) upravlja Centrom za vanredne operacije Maunt Veder (MWEOC) u Virdžiniji od 1979. godine.

Baza navodno sadrži bunker namenjen civilnim liderima i puna je komunikacione opreme tako da više agencija unutar američke vlade može da ostane u kontaktu sa javnošću.

MWEOC je u funkciji od 1959. godine, kada je američka vojska upravljala ovim mestom, ali i dalje ostaje ključni deo američkog plana za vanredne situacije koji FEMA redovno ažurira svakih nekoliko godina.

Ministarstvo za unutrašnju bezbednost SAD dodalo je da MWEOC ne samo da "pruža pouzdanu podršku" i "otporne kapacitete" predsedniku, već baza služi čak i kao komandni centar za tajne programe.

Tokom velikog globalnog rata, kompleks Rejven Rok Mauntin (RRMC) u Pensilvaniji bi verovatno služio kao vojno komandno središte Ministarstva rata tokom trajanja nacionalne vanredne situacije.

Ranije poznat kao Ministarstvo odbrane (DoD), izveštaj iz 2025. godine o tom mestu je naveo: "RRMC podržava operativnu spremnost COOP-a pružajući bezbedno i sigurno okruženje za osnovne funkcije DoD-a."

Ovi zadaci uključuju obezbeđivanje alternativnog sedišta za sekretara rata, Združenog generalštaba i druge visoke vojne lidere. Trampova administracija je ove godine izdvojila milione dolara za održavanje RRMC-a, navodi DailyMail.

Na kraju, kompleks Šajen Mauntin (Cheyenne Mountain Complex) u Koloradu je podzemni objekat i bivši dom Severnoameričke komande za vazdušnu odbranu (NORAD), vojne komande odgovorne za odbranu vazdušnog prostora iznad SAD i Kanade.

Iako više nije primarno sedište NORAD-a, ostaje alternativni komandni centar za agenciju i rezervna lokacija COOP-a zbog svog dizajna otpornog na nuklearno oružje i opsežnih komunikacionih sistema.

Masivni kompleks, koji navodno obuhvata preko desetak zgrada izgrađenih 600 metara pod zemljom, izgrađen je na velikim čeličnim oprugama radi apsorpcije udara.

Kompleks planine Rejven Rok izgrađen je na isti način. Masivne opruge pružaju dodatni sloj zaštite od jakog potresa ili iznenadnih sila izazvanih nuklearnom eksplozijom ili zemljotresom.

Druga mesta sudnjeg dana raštrkana širom SAD i dalje su u funkciji u slučaju nužde, uključujući jedan bunker tačno ispod istočnog krila Bele kuće.

Prema zvaničnom vladinom izveštaju iz 2004. godine, bivši potpredsednik Dik Čejni i drugi koristili su ovo sklonište tokom terorističkog napada na Pentagon 11. septembra.

Piters Mauntin u Virdžiniji i vazduhoplovna baza Ofut u Nebraski takođe su navedene u izveštajima savezne vlade kao objekti u kojima se i dalje nalaze objekti koje predsednik i kabinet mogu koristiti kao deo COOP-a.

Nakon prve runde američkih i izraelskih udara na Iran ovog meseca, Kina i Rusija, naoružane nuklearnim oružjem, upozorile su da bi se borbe mogle proširiti po celom Bliskom istoku i dovesti do toga da svetske supersile lansiraju nuklearne bombe.

Iako bi ova eskalacija ugrozila desetine miliona Amerikanaca, COOP se ne fokusira na zaštitu građana. Plan se zasniva na garantovanju da će lideri preživeti kako bi vodili naciju kroz krizu.

Tajni vladin plan je kreiran kao okvir za premeštanje ključnog osoblja, obezbeđivanje komunikacionih mreža i zaštitu vitalnih dokumenata ukoliko bi najzaštićenija mesta u Americi bila napadnuta.

U scenariju trećeg svetskog rata sa nuklearnim oružjem, COOP bi osigurao da predsednik, vojni lideri i drugi zvaničnici deluju sa sigurnih lokacija, sprečavajući kolaps rukovodstva koji bi mogao dovesti do nereda širom SAD.

Plan uključuje jasne linije sukcesije, tako da ako predsednik, potpredsednik ili drugi visoki zvaničnici budu ubijeni, drugi su spremni da preuzmu kontrolu.

Ovo je od vitalnog značaja za održavanje vojne komande i koordinaciju reagovanja na vanredne situacije tokom globalnog sukoba.

Prema FEMA-i, COOP osigurava "postojanje mogućnosti za nastavak osnovnih funkcija agencije u širokom spektru potencijalnih vanrednih situacija".

Ovaj plan ne pokriva samo Treći svetski rat, već se bavi posledicama kriza poput velike prirodne katastrofe, još jedne pandemije ili terorističkog napada.

Poreklo COOP-a seže do Hladnog rata, kada je nuklearni rat sa Sovjetskim Savezom bio svakodnevni strah godinama.

Predsednik Dvajt Ajzenhauer postavio je temelje 1950-ih kroz izvršne naredbe, usmeravajući agencije da se pripreme za upravljanje nakon napada.

Federacija američkih naučnika (FAS) je primetila da su Ajzenhauerove akcije podstakle stvaranje bezbednih objekata i komunikacionih sistema koji bi izdržali nuklearne eksplozije.

Budući predsednici bi proširili te planove kroz direktive poput Direktive o predsedničkoj odluci 67 iz 1990-ih, koja je formalizovala COOP programe.

Danas se rukovodi Direktivom o nacionalnoj politici kontinuiteta (FCD-1), koja obezbeđuje prilagodljivost modernim pretnjama, kao što su sajber napadi koji izazivaju nacionalne nestanke struje ili nuklearnu eskalaciju.

Što se tiče mesta gde će predsednik i drugi lideri pobeći ako izbije rat velikih razmera, tri specifične lokacije su dovoljno utvrđene da izdrže nuklearni napad.

Iako je COOP dobro dokumentovan u vladinim i naučnim izvorima, specifični detalji su klasifikovani iz bezbednosnih razloga.

Zvanična veb stranica FEMA-e opisuje programe kontinuiteta, naglašavajući njihovu ulogu u nacionalnoj spremnosti.

Čak je i Poreska uprava (IRS) javno detaljno opisala sopstvene COOP mere, pokazujući kako bi agencije sprovele plan.

Izveštaj Kongresne istraživačke službe (CRS) iz 2002. godine potvrdio je aktivaciju COOP-a nakon terorističkih napada 11. septembra, pri čemu je 75 do 150 zvaničnika premešteno na bezbedna mesta, što dokazuje njegovu upotrebu u stvarnom svetu.

Autor: Marija Radić