Tramp izbacio Takera Karlsona! Sukobili se zbog Irana, pale krupne reči

Predsednik SAD Donald Tramp izbacio je čuvenog američkog novinara Takera Karlsona iz pokreta MAGA (Make America Great Again - Napravimo Ameriku ponovo velikom, prim.prev).

Tramp je to obznanio nakon što je bivši voditelj Foks njuza, kako je rekao, "zalutao" nazvavši američke napade na Iran "zlim".

- Taker je zalutao. To sam znao davno, on nije MAGA. MAGA spasava našu zemlju i čini je ponovo velikom. Taker nije ništa od toga. Nije dovoljno pametan da to shvati - rekao je Tramp.

Tramp i Karlson su se sukobili oko napada na Iran, ali je konzervativni komentator otišao dalje nego ikad u intervjuu za ABC News.

- Predsednikova odluka je bila apsolutno odvratna i zla - rekao je Karlson, što je kod Trampa prelilo čašu.

