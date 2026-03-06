TRAMP PRETI ŠPANIJI SANKCIJAMA I IZBACIVANJEM IZ NATO PAKTA! Sančez je trenutno najglasniji Evropski lider, poručio i da će pomoći Kipru da se odbrani

Politika Nemačkog predsednika Fridriha Merca je trenutno neutralna ili čak naginje ka Američko-Izraelskoj strani, međutim španski predsednik Sančez je jasno rekao da se protivi Američko-Izraelskoj vojnoj operaciji u Iranu, zbog toga je dobio mnogobrojne pretnje.

Pre odlaska na sastanak sa Trampom, Fridrih Merc je izjavio da sada nije vreme da se drže predavanja partnerima i saveznicima Nemačke. Ovde se nameću dva pitanja, koliko daleko je Merc spreman da ide da bi ostao na Trampovoj strani - i po koju političku cenu?

- Reakcije građana na ovu situaciju su različite, smatram da svi čekamo izbore koji će se desiti sada u nedelju. Mislim da će njihova stranka definitivno izgubiti na glasovima, ljudi nisu trenutno u strahu i ne paniči se ali izuzetno ih nervira ogroman porast cena goriva, dizel je sada 2 evra i 10 centi, mislim da čak ni tokom korone nije bilo ovako - objasnila je Jelena Prodanić za Kurir.

Prodanić smatra da će Merc nastaviti da podržava predsednika SAD-aTrampa čak i sada.

- Ja mislim da će on nastaviti da se drži Trampa, generalno, Nemačka je oduvek podržavala Ameriku što se tiče takvih stvari, narod ovde je zbog toga sve više i više ogorčen. Ipak, sačekaćemo ove regionalne izbore pa ćemo onda videti dalje - rekla je ona.

Tek juče je na aerodrom u Frankfurtu sleteo i prvi avion koji je organizovala Nemačka vlada i time započela evakuaciju svojih državljana koji su ostali zarobljeni na Bliskom istoku. Ministarstvo spoljnih poslova je navelo da će nemački državljani vraćeni u Nemačku vladinim čarter letovima morati da plate paušalnu naknadu od 500 evra po osobi za troškove.

- Nisam sigurna da li su ljudi koji su vraćeni morali da plate 500 evra za pokrivanje troškova puta, ipak moram da naglasim da je država bila prilično spora što se tiče evakuisanja, ovde postoji sajt na internetu gde se nalazi jedna lista, tu državljani Nemačke mogu da se upišu ili prijave ukoliko se nalaze na nekom rizičnom mestu. Tim potezom oni javljaju vladi gde su i da im je potrebna pomoć. Ovaj put je to trajalo duže nego inače i ljudi su bili veoma uznemireni zbog toga - dodala je Prodanić.

Situacija u Španiji

Za razliku od Nemačke, sa Španijom, kaže Tramp „više ništa neće da ima“, jer je to,kako je rekao „užasna“ zemlja. Zato preti obustavljanjem kompletne trgovine sa Španijom i kako tvrdi, SAD zakonski mogu da uvedu embargo na proizvode uvezene iz Španije.

- Posle jučerašnje izjave Trampa da se Španija neprijateljski ponaša prema NATO paktu, Amerika sada preti izbacivanjem iz NATO pakta i uvođenjem ekonomskih mera koje bi zaista pogodile Španiju. Evropska zajednica je podržala ovu zemlju u tom smislu da je izjavila da Španija ne može da se odvoji od sporazuma koji Evropska Unija ima sa Amerikom, dakle ne može se odvojiti samo jedna zemlja. Vlada je ipak uplašena da će nas svakako izbaciti iz pakta kao i ekonomskih sankcija - rekao je Zoran Raković, novinar.

Sančez je trenutno jedan od najglasnijih Evropskih lidera koji se protive Američko-Izraelskoj vojnoj operaciji protiv Irana, uprkos pritiscima iz Vašingtona i riziku od trgovinskih posledica.

- Pored izjave Evropske zajednice u kojoj se vidi da podržava odluku Španske vlade, državni vrh je još uvek u strahu zbog sankcija, opozicija se poziva na to da trebaju da poštuju sve dogovore koje ima kao članica NATO pakta, ljudi ovde počinju da se brinu za svoju sigurnost i budućnost. Ipak, moguće je i da se samo preti državi, predsednik je više puta bio nazvan "lošom osobom". Tramp je rekao da smatra da su građani dobri ljudi ali da je rukovodstvo loše - dodao je on.

Juče je stigla vest da Evropa formira vazdušni i pomorski štit oko Kipra, odnosno da Španija zajedno sa Italijom, Francuskom i Holandijom šalje mornaricu i vojne brodove u Mediteran kako bi zaštitili Kipar. Špansko ministarstvo odbrane saopštilo je da će poslati svoju najmoderniju fregatu.

- Španija je izjavila da će pomoći Kipru da se odbrani, opozicija je protiv toga a sam Sančez je izašao sa parolom da ne želi rat i da želi da se ovo reši mirnim putem i pregovorima, svestan je da će ovaj rat dugo trajati i da će doneti ekonomske probleme. Mišljenja su trenutno podeljena, Španija želi da da doznanja da ne smatraju rat za rešenje problema, Španci smatraju da ekonomske sankcije nisu adekvatna reakcija na ovo - objasnio je Raković.

Autor: A.A.