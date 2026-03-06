SVE JE SNIMLJENO! Muškarac provalio u teretanu, pa krenuo u 'AKCIJU'

Mirno veče u nemačkom Šverinu, prestonici države Meklenburg-Zapadna Pomeranija, nedavno je narušio incident u samom centru.

Sve se odigralo u lokalnom fitnes klubu, a snimci koji su završili u policiji potvrđuju bizarnost čitavog slučaja, prenosi Bild.

Kako su saopštili nadležni, F. A. (34) je provalio u objekat, nakon ponoći, gde se zadržao nekoliko sati.

Pomenuti snimci, navodno, prikazuju kako se seksualno uzbuđuje i obavlja seksualne radnje na spravama. Detalji nisu otkriveni, ali je saopšteno da je došlo do oštećenja opreme, uključujući elastične trake za vežbanje.

Muškarca je primetila čistačica koja je alarmirala nadležne. Na lice mesta je upućena policijska patrola, koja je uhvatila muškarca, oko 4.20 sati.

Tokom intervencije, navodno, F. A. je izrazio interesovanje da postane član fitnes kluba. Vlasnica lokala je podnela prijavu zbog neovlašćenog ulaska i oštećenja imovine, a istraga je u toku.

