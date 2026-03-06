TRAMP JASAN: Ne brine me da li će Iran postati demokratska država Kopiraj

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je iransko rukovodstvo "oslabljeno" i da traži novo rukovodstvo koje će se dobro odnositi prema Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu, čak i ako je u pitanju verski vođa, a ne demokratski izabrani predstavnici.

"Iran nije ista zemlja kao pre nedelju dana. Pre nedelju dana bili su moćni, a sada su zaista neutralisani", rekao je Tramp u telefonskom intervjuu za CNN.

On je naveo da je otvoren za to da Iran ima verskog vođu.

"Pa, možda jesam, mislim, zavisi od toga ko je ta osoba. Ne smetaju mi verske vođe. Sarađujem sa mnogo verskih vođa i oni su fantastični", rekao je.

Na pitanje da li insistira na tome da u Iranu mora da se uspostavi demokratska država Tramp je odgovorio odrično.

"Ne, kažem da mora postojati lider koji će biti fer i pravedan. Da radi odličan posao. Da se ​​dobro ophodi prema Sjedinjenim Državama i Izraelu i da se ophodi prema drugim zemljama na Bliskom istoku – sve su to naši partneri", objasnio je predsednik SAD.

On je pohvalio svoj odnos sa tim zemljama na Bliskom istoku, tvrdeći da se one "bore za nas".

"I postao sam veoma prijateljski nastrojen prema svim tim zemljama. Zato se svi bore za nas. Pre nego što sam se uključio, nismo čak ni razgovarali sa UAE i Saudijskom Arabijom. Znate, (bivši predsednik Džozef) Bajden je isključio sve. Bajden i (bivši predsednik Barak) Obama su isključili Saudijsku Arabiju, UAE, Katar... Svi su hteli da idu u Kinu, a ja sam se uključio u veoma kratkom vremenskom periodu i postali su mi prijatelji", rekao je Tramp.

Dodao je da veruje u "lakoću izbora" novog lidera u Iranu, u šta, kako je naveo, mora da bude uključen.

Tramp je pohvalio američku operaciju protiv Irana, ocenivši da je "12, možda 15, na skali od 10", napominjući da nije zabrinut zbog rasta cena gasa.

"U redu je. Biće to kratkoročno. Veoma brzo će pasti (cene)", istakao je Tramp.

Autor: Iva Besarabić